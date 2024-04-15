Вакцина против Эболы

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против лихорадки Эболы

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против лихорадки Эболы

Основными противопоказаниями для применения всех трех вакцин против Эболы являются

Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) к любому компоненту вакцины

Предостережениями при применении всех 3 вакцин против Эболы являются

Анафилаксия

Тромбоцитопения или любое нарушение свертываемости крови

Анафилаксия, имевшая место после введения этих вакцин. После вакцинации следует наблюдать за ранними признаками анафилаксии или анафилактоидных реакций по крайней мере в течение 15 минут. В случае возникновения анафилаксии должны быть доступны соответствующее медицинское лечение и наблюдение.

Лицам с тромбоцитопенией или любым нарушением свертываемости крови вакцины необходимо вводить с осторожностью из-за риска поствакцинального кровотечения или кровоподтека.

Основным предостережением при использовании rVSV-ZEBOV является

Иммунодефицит

Безопасность и эффективность rVSV-ZEBOV не оценивались у лиц с ослабленным иммунитетом. Возможно снижение эффективности данной вакцины у лиц с ослабленным иммунитетом. Риск вакцинации rVSV-ZEBOV живой аттенуированной вакциной у лиц с ослабленным иммунитетом необходимо сопоставить с риском возникновения заболевания, вызванного Zaire ebolavirus.

Предостережениями для применения Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo являются

Иммунодефицит

Острая тяжелая лихорадка или острая инфекция

У лиц с ослабленным иммунитетом, а также тех, кто получает иммуносупрессивную терапию, безопасность и иммуногенность схемы введения вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo не оценивалась. Лица с ослабленным иммунитетом могут не реагировать на введение вакцины, так же, как и иммунокомпетентные лица.

Вакцинацию Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo следует отложить людям с острым тяжелым фебрильным заболеванием или острой инфекцией, если польза от немедленной вакцинации не превышает потенциальные риски. Незначительная инфекция или субфебрильная температура не является причиной отсрочки вакцинации.