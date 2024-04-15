Вакцина против Эболы

rVSV-ZEBOV является единственной вакциной, одобренной Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) для профилактики лихорадки Эбола. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo является комбинацией двух вакцин, Ad26.ZEBOV и MVA-BN-Filo, и получила маркетинговое разрешение Европейской комиссии (EC) на использование. Для использования во время вспышек Международной координационной группой (МКГ) был создан запас вакцины против Эболы в Швейцарии.
Для получения дополнительной информации см. Ebola Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против лихорадки Эбола
rVSV-ZEBOV является живой аттенуированной рекомбинантной вирусной вакциной. Она обеспечивает защиту от изолятов Zaire ebolavirus и не защищает от других изолятов вируса Эбола или вируса Марбург.
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo представляет собой комбинацию двух вакцинных векторов, которые генетически модифицированы так, что не могут реплицироваться в клетках человека. Для запуска иммунного ответа вирусные вакцины несут генетический код нескольких белков вируса Эбола:
Ad26.ZEBOV является рекомбинантной ДНК-вакциной на основе аденовируса 26 серотипа (Ad26).
MVA-BN-Filo является рекомбинантной ДНК-вакциной на основе модифицированного вируса осповакцины Анкара (MVA).
Показания к вакцинации против Эболы
rVSV-ZEBOV показана для профилактики болезни, вызванной вирусом Эболы вследствие инфицирования изолятами Zaire ebolavirus у лиц 18 лет и старше. Консультативным комитетом по проблемам иммунизации Соединенных Штатов Америки рекомендована первичная профилактика вакциной rVSV-ZEBOV у лиц старше 18 лет с высоким риском контакта с вирусом Эбола при выполнении следующих работ:
Купирование вспышек болезни, вызванной вирусом Эбола
Работа в качестве медицинского персонала в федеральных центрах лечения Эболы в Соединенных Штатах
Работа в качестве персонала лаборатории или другого персонала в учреждениях 4 уровня биобезопасности в Соединенных Штатах
Работа в качестве лабораторного персонала или вспомогательного персонала в лабораторных учреждениях Сети реагирования
Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo показана для профилактики болезни, вызванной вирусом Эболы вследствие инфицирования изолятами Zaire ebolavirus у людей в возрасте 1 года и старше.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против лихорадки Эболы
Основными противопоказаниями для применения всех трех вакцин против Эболы являются
Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) к любому компоненту вакцины
Предостережениями при применении всех 3 вакцин против Эболы являются
Анафилаксия
Тромбоцитопения или любое нарушение свертываемости крови
Анафилаксия, имевшая место после введения этих вакцин. После вакцинации следует наблюдать за ранними признаками анафилаксии или анафилактоидных реакций по крайней мере в течение 15 минут. В случае возникновения анафилаксии должны быть доступны соответствующее медицинское лечение и наблюдение.
Лицам с тромбоцитопенией или любым нарушением свертываемости крови вакцины необходимо вводить с осторожностью из-за риска поствакцинального кровотечения или кровоподтека.
Основным предостережением при использовании rVSV-ZEBOV является
Иммунодефицит
Безопасность и эффективность rVSV-ZEBOV не оценивались у лиц с ослабленным иммунитетом. Возможно снижение эффективности данной вакцины у лиц с ослабленным иммунитетом. Риск вакцинации rVSV-ZEBOV живой аттенуированной вакциной у лиц с ослабленным иммунитетом необходимо сопоставить с риском возникновения заболевания, вызванного Zaire ebolavirus.
Предостережениями для применения Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo являются
Иммунодефицит
Острая тяжелая лихорадка или острая инфекция
У лиц с ослабленным иммунитетом, а также тех, кто получает иммуносупрессивную терапию, безопасность и иммуногенность схемы введения вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo не оценивалась. Лица с ослабленным иммунитетом могут не реагировать на введение вакцины, так же, как и иммунокомпетентные лица.
Вакцинацию Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo следует отложить людям с острым тяжелым фебрильным заболеванием или острой инфекцией, если польза от немедленной вакцинации не превышает потенциальные риски. Незначительная инфекция или субфебрильная температура не является причиной отсрочки вакцинации.
Дозировка и пути введения вакцины против лихорадки Эболы
Доза вакцины rVSV-ZEBOV составляет 1,0 мл внутримышечно.
Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo вводится внутримышечно дважды в дозе 0,5 мл:
Ad26.ZEBOV (во флаконе с красным колпачком) дается в первую очередь.
MVA-BN-Filo (во флаконе с желтым колпачком) вводится через 8 недель.
Побочные эффекты вакцины против лихорадки Эбола
Для всех 3 вакцин наиболее распространенными побочными эффектами являются боль и отек в месте инъекции, миалгии, артралгии, головная боль и утомляемость.
При введении rVSV-ZEBOV другими распространенными побочными эффектами являются покраснение места инъекции, лихорадка, тошнота, артрит, сыпь и патологическое потоотделение.
При введении Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo другие распространенные побочные эффекты включают тепло в месте инъекции и озноб. У детей 1–17 лет наиболее распространенными побочными эффектами являются
Боль в месте инъекции
Усталость
Снижение активности
Снижение аппетита
Раздражительность
Дополнительная информация
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Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Ebola ACIP Vaccine Recommendations