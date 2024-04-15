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Вакцина против Эболы

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

rVSV-ZEBOV является единственной вакциной, одобренной Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) для профилактики лихорадки Эбола. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo является комбинацией двух вакцин, Ad26.ZEBOV и MVA-BN-Filo, и получила маркетинговое разрешение Европейской комиссии (EC) на использование. Для использования во время вспышек Международной координационной группой (МКГ) был создан запас вакцины против Эболы в Швейцарии.

Для получения дополнительной информации см. Ebola Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Препараты вакцины против лихорадки Эбола

rVSV-ZEBOV является живой аттенуированной рекомбинантной вирусной вакциной. Она обеспечивает защиту от изолятов Zaire ebolavirus и не защищает от других изолятов вируса Эбола или вируса Марбург.

Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo представляет собой комбинацию двух вакцинных векторов, которые генетически модифицированы так, что не могут реплицироваться в клетках человека. Для запуска иммунного ответа вирусные вакцины несут генетический код нескольких белков вируса Эбола:

  • Ad26.ZEBOV является рекомбинантной ДНК-вакциной на основе аденовируса 26 серотипа (Ad26).

  • MVA-BN-Filo является рекомбинантной ДНК-вакциной на основе модифицированного вируса осповакцины Анкара (MVA).

Показания к вакцинации против Эболы

rVSV-ZEBOV показана для профилактики болезни, вызванной вирусом Эболы вследствие инфицирования изолятами Zaire ebolavirus у лиц 18 лет и старше. Консультативным комитетом по проблемам иммунизации Соединенных Штатов Америки рекомендована первичная профилактика вакциной rVSV-ZEBOV у лиц старше 18 лет с высоким риском контакта с вирусом Эбола при выполнении следующих работ:

  • Купирование вспышек болезни, вызванной вирусом Эбола

  • Работа в качестве медицинского персонала в федеральных центрах лечения Эболы в Соединенных Штатах

  • Работа в качестве персонала лаборатории или другого персонала в учреждениях 4 уровня биобезопасности в Соединенных Штатах

  • Работа в качестве лабораторного персонала или вспомогательного персонала в лабораторных учреждениях Сети реагирования

Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo показана для профилактики болезни, вызванной вирусом Эболы вследствие инфицирования изолятами Zaire ebolavirus у людей в возрасте 1 года и старше.

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против лихорадки Эболы

Основными противопоказаниями для применения всех трех вакцин против Эболы являются

  • Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) к любому компоненту вакцины

Предостережениями при применении всех 3 вакцин против Эболы являются

  • Анафилаксия

  • Тромбоцитопения или любое нарушение свертываемости крови

Анафилаксия, имевшая место после введения этих вакцин. После вакцинации следует наблюдать за ранними признаками анафилаксии или анафилактоидных реакций по крайней мере в течение 15 минут. В случае возникновения анафилаксии должны быть доступны соответствующее медицинское лечение и наблюдение.

Лицам с тромбоцитопенией или любым нарушением свертываемости крови вакцины необходимо вводить с осторожностью из-за риска поствакцинального кровотечения или кровоподтека.

Основным предостережением при использовании rVSV-ZEBOV является

  • Иммунодефицит

Безопасность и эффективность rVSV-ZEBOV не оценивались у лиц с ослабленным иммунитетом. Возможно снижение эффективности данной вакцины у лиц с ослабленным иммунитетом. Риск вакцинации rVSV-ZEBOV живой аттенуированной вакциной у лиц с ослабленным иммунитетом необходимо сопоставить с риском возникновения заболевания, вызванного Zaire ebolavirus.

Предостережениями для применения Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo являются

  • Иммунодефицит

  • Острая тяжелая лихорадка или острая инфекция

У лиц с ослабленным иммунитетом, а также тех, кто получает иммуносупрессивную терапию, безопасность и иммуногенность схемы введения вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo не оценивалась. Лица с ослабленным иммунитетом могут не реагировать на введение вакцины, так же, как и иммунокомпетентные лица.

Вакцинацию Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo следует отложить людям с острым тяжелым фебрильным заболеванием или острой инфекцией, если польза от немедленной вакцинации не превышает потенциальные риски. Незначительная инфекция или субфебрильная температура не является причиной отсрочки вакцинации.

Дозировка и пути введения вакцины против лихорадки Эболы

Доза вакцины rVSV-ZEBOV составляет 1,0 мл внутримышечно.

Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo вводится внутримышечно дважды в дозе 0,5 мл:

  • Ad26.ZEBOV (во флаконе с красным колпачком) дается в первую очередь.

  • MVA-BN-Filo (во флаконе с желтым колпачком) вводится через 8 недель.

Побочные эффекты вакцины против лихорадки Эбола

Для всех 3 вакцин наиболее распространенными побочными эффектами являются боль и отек в месте инъекции, миалгии, артралгии, головная боль и утомляемость.

При введении rVSV-ZEBOV другими распространенными побочными эффектами являются покраснение места инъекции, лихорадка, тошнота, артрит, сыпь и патологическое потоотделение.

При введении Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo другие распространенные побочные эффекты включают тепло в месте инъекции и озноб. У детей 1–17 лет наиболее распространенными побочными эффектами являются

  • Боль в месте инъекции

  • Усталость

  • Снижение активности

  • Снижение аппетита

  • Раздражительность

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Ebola ACIP Vaccine Recommendations

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