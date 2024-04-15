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Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Вакцина против РСВ рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям для защиты младенцев и пожилых людей от респираторной инфекции, вызванной РСВ, которая может стать причиной серьезных заболеваний в этих возрастных группах.

Для получения дополнительной информации см. рекомендации по вакцинам РСВ от Консультативного комитета по практике иммунизации и Центры по контролю и профилактике заболеваний ( ЦКЗ): вакцинация против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Типы вакцин против РСВ

Имеется две вакцины против РСВ:

  • Неадъювантная вакцина против РСВ, произведенная компанией Пфайзер

  • Адъювантная вакцина против РСВ, произведенная компанией ГлаксоСмитКляйн

Обе вакцины против РСВ представляют собой инактивированные рекомбинантные компоненты гликопротеинового антигена респираторно-синцитиального вируса.

Показания к введению вакцины от РСВ

Вакцина против РСВ (Пфайзер) показана беременным женщинам на 32–36 неделях гестации с сентября по январь на большей территории континентальной части Соединенных Штатов. В регионах, где сезонность RSV отличается от большинства континентальных районов США (например, на Аляске, в регионах с тропическим климатом), придерживаются рекомендаций органов здравоохранения (например, ЦКЗ, департаментов здравоохранения штатов и местных органов здравоохранения) или региональных медицинских центров относительно сроков введения препарата с учетом местной сезонности RSV. Вакцина должна вводиться независимо от перенесенной ранее RSV-инфекции.

Вакцины против РСВ (Pfizer или GlaxoSmithKline) показаны взрослым в возрасте 60 лет и старше, на основании совместного принятия клинических решений. Наиболее вероятно, что вакцина будет полезна лицам пожилого возраста, которые, как считается, подвержены повышенному риску тяжелого заболевания РСВ, включая людей с хроническими заболеваниями, такими как

  • Болезни легких

  • Сердечно-сосудистые заболевания

  • Неврологические или нервно-мышечные заболевания

  • Патология почек

  • Заболевания печени

  • Гематологические заболевания

  • Сахарный диабет

  • Умеренный или тяжелый иммуннодефицит (обусловленный либо состоянием здоровья, либо приемом иммуносупрессивных препаратов или лечением)

Лица с ослабленным здоровьем, преклонного возраста или проживающие в домах престарелых или других учреждениях длительного ухода также подвержены высокому риску тяжелой инфекции РСВ.

Противопоказания и особые указания при вакцинировании вакциной против РСВ

Противопоказания к вакцинации против РСВ:

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на компонент вакцины

Главной предосторожностью для применения вакцин против РСВ является

  • Острое заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме с лихорадкой или без

Дозировка и пути введения вакцины против РСВ

Вакцины против респираторно-синцитиального вируса вводятся однократно (0,5 мл) внутримышечно.

Побочные эффекты вакцины против РСВ

Побочные эффекты включают боль в месте инъекции, утомляемость, миалгию, головную боль и артралгию.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): RSV Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations

  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Respiratory Syncytial Virus (RSV) Immunizations

  3. CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Adults 60 Years of Age and Over

  4. CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Pregnant People

  5. CDC: Healthcare Providers: RSV Prevention Information: RSV Immunization for Infants and Young Children

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