Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Вакцина против РСВ (Пфайзер) показана беременным женщинам на 32–36 неделях гестации с сентября по январь на большей территории континентальной части Соединенных Штатов. В регионах, где сезонность RSV отличается от большинства континентальных районов США (например, на Аляске, в регионах с тропическим климатом), придерживаются рекомендаций органов здравоохранения (например, ЦКЗ, департаментов здравоохранения штатов и местных органов здравоохранения) или региональных медицинских центров относительно сроков введения препарата с учетом местной сезонности RSV. Вакцина должна вводиться независимо от перенесенной ранее RSV-инфекции.

Вакцины против РСВ (Pfizer или GlaxoSmithKline) показаны взрослым в возрасте 60 лет и старше, на основании совместного принятия клинических решений. Наиболее вероятно, что вакцина будет полезна лицам пожилого возраста, которые, как считается, подвержены повышенному риску тяжелого заболевания РСВ, включая людей с хроническими заболеваниями, такими как

Болезни легких

Сердечно-сосудистые заболевания

Неврологические или нервно-мышечные заболевания

Патология почек

Заболевания печени

Гематологические заболевания

Сахарный диабет

Умеренный или тяжелый иммуннодефицит (обусловленный либо состоянием здоровья, либо приемом иммуносупрессивных препаратов или лечением)

Лица с ослабленным здоровьем, преклонного возраста или проживающие в домах престарелых или других учреждениях длительного ухода также подвержены высокому риску тяжелой инфекции РСВ.