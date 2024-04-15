Вакцина против респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Вакцина против РСВ рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям для защиты младенцев и пожилых людей от респираторной инфекции, вызванной РСВ, которая может стать причиной серьезных заболеваний в этих возрастных группах.
Для получения дополнительной информации см. рекомендации по вакцинам РСВ от Консультативного комитета по практике иммунизации и Центры по контролю и профилактике заболеваний ( ЦКЗ): вакцинация против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Типы вакцин против РСВ
Имеется две вакцины против РСВ:
Неадъювантная вакцина против РСВ, произведенная компанией Пфайзер
Адъювантная вакцина против РСВ, произведенная компанией ГлаксоСмитКляйн
Обе вакцины против РСВ представляют собой инактивированные рекомбинантные компоненты гликопротеинового антигена респираторно-синцитиального вируса.
Показания к введению вакцины от РСВ
Вакцина против РСВ (Пфайзер) показана беременным женщинам на 32–36 неделях гестации с сентября по январь на большей территории континентальной части Соединенных Штатов. В регионах, где сезонность RSV отличается от большинства континентальных районов США (например, на Аляске, в регионах с тропическим климатом), придерживаются рекомендаций органов здравоохранения (например, ЦКЗ, департаментов здравоохранения штатов и местных органов здравоохранения) или региональных медицинских центров относительно сроков введения препарата с учетом местной сезонности RSV. Вакцина должна вводиться независимо от перенесенной ранее RSV-инфекции.
Вакцины против РСВ (Pfizer или GlaxoSmithKline) показаны взрослым в возрасте 60 лет и старше, на основании совместного принятия клинических решений. Наиболее вероятно, что вакцина будет полезна лицам пожилого возраста, которые, как считается, подвержены повышенному риску тяжелого заболевания РСВ, включая людей с хроническими заболеваниями, такими как
Болезни легких
Сердечно-сосудистые заболевания
Неврологические или нервно-мышечные заболевания
Патология почек
Заболевания печени
Гематологические заболевания
Сахарный диабет
Умеренный или тяжелый иммуннодефицит (обусловленный либо состоянием здоровья, либо приемом иммуносупрессивных препаратов или лечением)
Лица с ослабленным здоровьем, преклонного возраста или проживающие в домах престарелых или других учреждениях длительного ухода также подвержены высокому риску тяжелой инфекции РСВ.
Противопоказания и особые указания при вакцинировании вакциной против РСВ
Противопоказания к вакцинации против РСВ:
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на компонент вакцины
Главной предосторожностью для применения вакцин против РСВ является
Острое заболевание в среднетяжелой или тяжелой форме с лихорадкой или без
Дозировка и пути введения вакцины против РСВ
Вакцины против респираторно-синцитиального вируса вводятся однократно (0,5 мл) внутримышечно.
Побочные эффекты вакцины против РСВ
Побочные эффекты включают боль в месте инъекции, утомляемость, миалгию, головную боль и артралгию.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): RSV Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Respiratory Syncytial Virus (RSV) Immunizations
CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Adults 60 Years of Age and Over
CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Pregnant People
CDC: Healthcare Providers: RSV Prevention Information: RSV Immunization for Infants and Young Children