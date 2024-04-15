Ветряная оспа и опоясывающий лишай (herpes zoster) вызываются вирусом Varicella zoster ; ветряная оспа – острая инвазивная фаза вируса, а опоясывающий лишай представляет собой реактивацию скрытой фазы. Для получения информации о вакцине против ветряной оспы см. Вакцина против ветряной оспы.
Для получения дополнительной информации см. Рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации по проблемам вакцинации от опоясывающего герпеса (лишая) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): Информация по вакцинации от вируса опоясывающего лишая (Herpes Zoster) для поставщиков медицинских услуг.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против опоясывающего герпеса
Вакцина против опоясывающего лишая, доступная в Соединенных Штатах, является рекомбинантной вакциной.
Живая аттенуированная вакцина против опоясывающего герпеса больше не доступна для применения в США, начиная с ноября 2020 года (см. ЦКЗ: Вакцинация против опоясывающего лишая (Herpes Zoster)).
Показания к вакцинации против опоясывающего герпеса
Вакцина против опоясывающего лишая входит в схему плановой вакцинации для взрослых (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям). Показания для вакцины против опоясывающего герпеса включают
Взрослым ≥ 50 лет, независимо от того, был ли у них опоясывающий лишай или была введена живая аттенуированная вакцина против опоясывающего герпеса
Взрослым ≥ 19 лет, которые имеют или у которых ожидается иммунодефицит или иммуносупрессия из-за болезни или терапии
Серологическое подтверждение предшествующей ветряной оспы для вакцинации против опоясывающего лишая не требуется. Тем не менее, если полученное серологическое подтверждение не указывает на ранее перенесенную инфекцию ветряной оспы, медицинские работники все равно должны следовать рекомендациям ККПИ по вакцинации против ветряной оспы. Рекомбинантная вакцина против опоясывающего герпеса не рекомендована для профилактики ветряной оспы, данные по применению ее у лиц, не имевших в анамнезе перенесенной ветряной оспы, ограниченны.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против опоясывающего герпеса
Противопоказания к рекомбинантной вакцине против опоясывающего лишая включают
Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) на компоненты вакцины или после предыдущей дозы вакцины
Состояния, требующие принятия предупредительных мер, включают:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Клинические испытания не включают беременных и кормящих женщин. В настоящее время не существует рекомендаций ЦКЗ по применению рекомбинантной вакцины против опоясывающего герпеса во время беременности, поэтому медицинские работники должны рассмотреть возможность отложить введение рекомбинантной вакцины до окончания беременности и грудного вскармливания. (См. также ЦКЗ: рекомендации по применению Шингрикс вакцины).
Дозировка и схема введения вакцины против опоясывающего герпеса
Рекомбинантная вакцина против опоясывающего лишая дается в 2-х дозах внутримышечно (по 0,5 мл каждая), с интервалом в 2–6 месяцев. Необходимы две дозы рекомбинантной вакцины против опоясывающего герпеса, независимо от наличия предыдущего опоясывающего герпеса в анамнезе или предыдущего получения живой ослабленной вакцины против опоясывающего герпеса.
Вакцину против опоясывающего герпеса следует вводить за ≥ 14 дней до начала иммуносупрессивной терапии; некоторые эксперты предпочитают ждать в течение 1 месяца после вакцинации до начала терапии, если это возможно. (См. также CDC: Clinical Considerations for Use of Recombinant Zoster Vaccine (RZV, Shingrix) in Immunocompromised Adults Aged ≥19 Years.)
Побочные эффекты вакцины против опоясывающего герпеса
Наиболее распространенными побочными эффектами рекомбинантной вакцины против опоясывающего герпеса являются боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, а также миалгия, усталость, головная боль, озноб, лихорадка и симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Zoster (Shingles) ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Herpes Zoster: Recommended vaccinations