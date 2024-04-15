Вакцина против опоясывающего лишая входит в схему плановой вакцинации для взрослых (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям). Показания для вакцины против опоясывающего герпеса включают

Взрослым ≥ 50 лет, независимо от того, был ли у них опоясывающий лишай или была введена живая аттенуированная вакцина против опоясывающего герпеса

Взрослым ≥ 19 лет, которые имеют или у которых ожидается иммунодефицит или иммуносупрессия из-за болезни или терапии

Серологическое подтверждение предшествующей ветряной оспы для вакцинации против опоясывающего лишая не требуется. Тем не менее, если полученное серологическое подтверждение не указывает на ранее перенесенную инфекцию ветряной оспы, медицинские работники все равно должны следовать рекомендациям ККПИ по вакцинации против ветряной оспы. Рекомбинантная вакцина против опоясывающего герпеса не рекомендована для профилактики ветряной оспы, данные по применению ее у лиц, не имевших в анамнезе перенесенной ветряной оспы, ограниченны.