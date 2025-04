Вакцина против опоясывающего герпеса

Рекомбинантная вакцина против опоясывающего лишая дается в 2-х дозах внутримышечно (по 0,5 мл каждая), с интервалом в 2–6 месяцев. Необходимы две дозы рекомбинантной вакцины против опоясывающего герпеса, независимо от наличия предыдущего опоясывающего герпеса в анамнезе или предыдущего получения живой ослабленной вакцины против опоясывающего герпеса.

Вакцину против опоясывающего герпеса следует вводить за ≥ 14 дней до начала иммуносупрессивной терапии; некоторые эксперты предпочитают ждать в течение 1 месяца после вакцинации до начала терапии, если это возможно. (См. также CDC: Clinical Considerations for Use of Recombinant Zoster Vaccine (RZV, Shingrix) in Immunocompromised Adults Aged ≥19 Years.)