Тигециклин, производный от тетрациклинаминоциклина, является первым доступным антибиотиком класса глицилциклинов. Тигециклин подавляет синтез белка, связываясь с субъединицей рибосомы 30S. Он является бактериостатиком.
Фармакокинетика тигециклина
Тигециклин назначают внутривенно. У него большой объем распределения (> 12 л/кг), он хорошо проникает в кости, легкие, печень и почечные ткани. Тем не менее из-за его обширного распространения в ткани высокий уровень этого препарата в крови не поддерживается, поэтому тигециклин, вероятно, не будет эффективным у пациентов с бактериемией, особенно у которых возбудитель инфекции находится внутри сосудов.
Большая часть антибиотика выводится с желчью и калом. У пациентов с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.
Показания к назначению тигециклина
Тигециклин эффективен против многих резистентных бактерий, включая те, которые резистентны к тетрациклинам. Тигециклин обладает активностью in vitro в отношении следующего:
Многих грамположительных бактерий, включая метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, чувствительные к пенициллину, и ванкомицин-чувствительные Enterococcus faecalis
Многих грамотрицательных бактерий, таких как мультирезистентный Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, бета-лактамаза-отрицательный Haemophilus influenzae и большинство Enterobacterales (ранее Enterobacteriaceae; включая некоторые штаммы, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра [БЛРС], и другие штаммы, которые были карбапенем-резистентными на основании выработки карбапенемазы или металло-бета-лактамазы)
Многих атипичных возбудителей респираторных инфекций (хламидии, Mycoplasma spp), Mycobacterium abscessus, M. fortuitum и анаэробов, включая Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens, и Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile)
Он не эффективен против Pseudomonas aeruginosa, вида Providencia, Morganella morganii или вида Proteus.
Тигециклин показан при:
Осложненных инфекциях кожи и мягких тканей
Осложненных интраабдоминальных инфекциях
Пациенты, получавшие лечение тигециклином (особенно те, кто лечится от ИВЛ-ассоциированной пневмонии) имеют более высокую смертность, чем те, кто получает другие антибиотики, в связи с чем Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) опубликовало предупреждение. В общем, тигециклин должны быть использован при инфекциях, вызванных организмами с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), когда другие варианты лечения еще более токсичны или менее эффективны. Из-за своей парентеральной активности в отношении C. difficile, тигециклин может быть эффективным антибиотиком, когда пациент требует одновременного лечения инфекции с МЛУ и инфекции, вызванной C. difficile.
Противопоказания к применению тигециклина
Тигециклин противопоказан пациентам с аллергической реакцией на него и детям < 8 лет.
Тигециклин имеет особые предостережения в черной рамке, потому что увеличивает риск смертности, поэтому его следует назначать только в тех случаях, когда нет подходящих альтернатив.
Назначение тигециклина во время беременности и кормления грудью
Тигециклин может влиять на развитие костей и зубов плода. Если беременная женщина принимает его во 2 или 3 триместре беременности, это может привести к необратимому изменению цвета зубов плода.
Проникает ли тигециклин в грудное молоко и безопасно ли использовать его во время кормления грудью, неизвестно; однако, он имеет ограниченную биодоступность при пероральном приеме.
Побочные эффекты тигециклина:
Побочные эффекты тигециклина включают:
Тошнота, рвота и диарея
Фоточувствительность
Гепатотоксичность
Тошнота и рвота распространены. Увеличения амилазы в сыворотке, общей концентрации билирубина, протромбинового времени и трансаминаз могут быть у пациентов, которых лечили тигециклином.
О единичных случаях существенной печеночной дисфункции и отказа печени сообщали в связи с теми пациентами, которых лечили тигециклином.
Многие из отрицательных воздействий тигециклина похожи на эффекты при воздействии тетрациклинов (например, светочувствительность).
Рекомендации по дозированию тигециклина
Доза корректируется для пациентов с печеночной дисфункцией, но не для пациентов с почечной дисфункцией.
Уровни варфарина в сыворотке могут увеличиваться, но, как правило, международное нормализованное отношение не увеличивается.