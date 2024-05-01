Тигециклин назначают внутривенно. У него большой объем распределения (> 12 л/кг), он хорошо проникает в кости, легкие, печень и почечные ткани. Тем не менее из-за его обширного распространения в ткани высокий уровень этого препарата в крови не поддерживается, поэтому тигециклин, вероятно, не будет эффективным у пациентов с бактериемией, особенно у которых возбудитель инфекции находится внутри сосудов.

Большая часть антибиотика выводится с желчью и калом. У пациентов с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.