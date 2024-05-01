Спектиномицин – бактериостатический антибиотик, по химическому составу близкий к аминогликозидам. Спектиномицин связывается с подъединицей рибосомы 30S, таким образом подавляя синтез бактериального белка. Его активность ограничена гонококками. Спектиномицин выводится клубочковой фильтрацией.

Показатели для назначения:

Спектиномицин не эффективен при гонорейном фарингите. Этот лекарственный препарат не применяется в США, а там, где его применяют - назначают в качестве резервного препарата для пациентов, которых нельзя лечить цефтриаксоном.

Нежелательные явления, включая аллергические реакции и лихорадку, встречаются редко.