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Мупироцин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Мупироцин подавляет бактериальную РНК и синтез белка. Он доступен только в виде 2%-го местного препарата, который является бактерицидным против стафилококков и бета-гемолитических стрептококков. Системная абсорбция мупироцинапри местном применении незначительна.

Мупироцин используется для:

  • Импетиго

  • Небольшие поверхностные вторично инфицированные поражения кожи

  • Эрадикация Staphylococcus aureus в носовой полости, хотя показатели рецидивов могут быть высокими

Постоянная терапия приводит к формированию мупироцин-резистентных стафилококков.

Мупироцин не является токсичным, но при нанесении на голую кожу или слизистые оболочки могут быть зуд и жжение.

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