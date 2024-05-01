Мупироцин подавляет бактериальную РНК и синтез белка. Он доступен только в виде 2%-го местного препарата, который является бактерицидным против стафилококков и бета-гемолитических стрептококков. Системная абсорбция мупироцинапри местном применении незначительна.

Мупироцин используется для:

Импетиго

Небольшие поверхностные вторично инфицированные поражения кожи

Эрадикация Staphylococcus aureus в носовой полости, хотя показатели рецидивов могут быть высокими

Постоянная терапия приводит к формированию мупироцин-резистентных стафилококков.

Мупироцин не является токсичным, но при нанесении на голую кожу или слизистые оболочки могут быть зуд и жжение.