Метронидазол и тинидазол

Пероральный метронидазол хорошо абсорбируется. Он обычно назначается внутривенно только если пациенты не могут получать перорального лечения. Он хорошо распределяется в жидких средах организма и проникает в спинномозговую жидкость, что приводит к его высоким концентрациям.

Метронидазол метаболизируется в основном в печени и выводится главным образом с мочой, но его выведение не уменьшается у пациентов с почечной недостаточностью. Однако поскольку метаболиты препарата метронидазола могут накапливаться у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, эти пациенты должны подвергаться мониторингу на наличие побочных эффектов, связанных с применением препарата метронидазола, таких как влияние на центральную нервную систему, вызывающее головные боли, судороги и периферическую нейропатию (в основном онемение или парестезию конечностей).

Тинидазол имеет немного более длительный период полувыведения, чем метронидазол, что позволяет применять его менее часто.