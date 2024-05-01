Карбапенемы включают
Эртапенем
Имипенем
Меропенем
Тебипенем
Карбапенемы являются парентеральными бактерицидными бета-лактамными антибиотиками, обладающими чрезвычайно широким спектром действия. Они активны против
Грамотрицательные бациллы
Большинства энтеробактерий (включая тех, которые продуцируют бета-лактамазы ampC и бета-лактамазы расширенного спектра действия [БЛРС], хотя у Proteus mirabilis имеется тенденция к более высокой минимальной ингибирующей концентрации (MИК) имипенема)
Метициллин-чувствительные стафилококки и стрептококки, в том числе Streptococcus pneumoniae (за исключением возможных штаммов с пониженной чувствительностью к пенициллину)
Большинство Enterococcus faecalis и многие штаммы Pseudomonas aeruginosa, в том числе микроорганизмы, резистентные к пенициллинам широкого спектра и цефалоспоринам, являются восприимчивыми к имипенему и меропенему, но резистентны к эртапенему. Однако меропенем менее активен против E. faecalis чем имипенем. Карбапенемы являются активными в синергизме с аминогликозидами против P. aeruginosa. Однако, E. faecium, Stenotrophomonas maltophilia, и метициллин-резистентные стафилококки являются резистентными.
Имипенем и меропенем проникают в спинномозговую жидкость, когда наблюдается воспаление мягких мозговых оболочек. Меропенем назначается при грамотрицательном бациллярном менингите; имипенем не назначается при менингите, потому что это может вызвать приступ судорог. Большинство приступов происходят у пациентов, которые имеют нарушения центральной нервной системы или почечную недостаточность и у тех, кому назначают неадекватно высокие дозы.
Резистентность к карбапенемам
Расширенное использование карбапенемов привело к повышению резистентности к ним. Данное развитие событий вызывает озабоченность, поскольку применение карбапенемов в большинстве случаев является крайним средством при лечении мультирезистентных грамотрицательных микроорганизмов, особенно в отношении тех, которые вырабатывают AmpC бета-лактамазу и бета-лактамазу расширенного спектра действия, которые разрушают большинство бета-лактамов, за исключением карбапенемов.
Наиболее распространенным механизмом резистентности к карбапенемам является
Выработка карбапенемазы
Однако устойчивость к карбапенему также может быть опосредована потерей или изменением проницаемости пориновых каналов, активацией эффлюксных насосов или модификацией пенициллинсвязывающих белков (PBP).
Многие карбапенемазы кодируются плазмидами, что способствует распространению генов устойчивости среди микроорганизмов одного и того же вида или даже разных видов бактерий. Если у пациента выявляются карбапенемаза-продуцирующие патогенные микроорганизмы, следует принять меры по инфекционному контролю и усилению гигиенической обработки окружающей среды для предотвращения дальнейшей передачи инфекции.
Новые ингибиторы бета-лактамаз, авибактам, релабактам и ваборбактам, способны ингибировать большинство карбапенемаз, но неэффективны против металло-бета-лактамаз (тип карбапенемаз, использующих содержащийся в активном центре реактивный цинк для разрушения карбапенема). Сочетание авибактама с цефтазидимом, ваборбактама с меропенемом или релебактама с имипенемом повышает активность против патогенов, продуцирующих карбапенемазы на основе серина. Примеры серин-содержащих карбапенемаз включают карбапенемазы Klebsiella pneumoniae (ККП) и OXA бета-лактамазы.
Назначение карбапенемов во время беременности и кормления грудью
Некоторые исследования на животных позволяют предположить, что карбапенемы, в частности имипенем, могут быть ассоциированы с токсичностью для плода, но эти эффекты варьируют в зависимости от животной модели и используемого карбапенема.
Данные о безопасности беременных женщин ограниченны и нельзя исключать риск для плода. Карбапенемы у беременных следует использовать, только когда безопасные антибиотики не являются вариантом выбора.
Карбапенемы выделяются с грудным молоком в относительно низких концентрациях, но данные ограниченны и нельзя полностью исключить риск для младенцев. Если карбапенемы используются во время грудного вскармливания, они могут изменить микробиоту кишечника у младенцев, поэтому младенцы должны находиться под наблюдением на предмет токсичности для ЖКТ.