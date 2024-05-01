Карбапенемы

Расширенное использование карбапенемов привело к повышению резистентности к ним. Данное развитие событий вызывает озабоченность, поскольку применение карбапенемов в большинстве случаев является крайним средством при лечении мультирезистентных грамотрицательных микроорганизмов, особенно в отношении тех, которые вырабатывают AmpC бета-лактамазу и бета-лактамазу расширенного спектра действия, которые разрушают большинство бета-лактамов, за исключением карбапенемов.

Наиболее распространенным механизмом резистентности к карбапенемам является

Выработка карбапенемазы

Однако устойчивость к карбапенему также может быть опосредована потерей или изменением проницаемости пориновых каналов, активацией эффлюксных насосов или модификацией пенициллинсвязывающих белков (PBP).

Многие карбапенемазы кодируются плазмидами, что способствует распространению генов устойчивости среди микроорганизмов одного и того же вида или даже разных видов бактерий. Если у пациента выявляются карбапенемаза-продуцирующие патогенные микроорганизмы, следует принять меры по инфекционному контролю и усилению гигиенической обработки окружающей среды для предотвращения дальнейшей передачи инфекции.

Новые ингибиторы бета-лактамаз, авибактам, релабактам и ваборбактам, способны ингибировать большинство карбапенемаз, но неэффективны против металло-бета-лактамаз (тип карбапенемаз, использующих содержащийся в активном центре реактивный цинк для разрушения карбапенема). Сочетание авибактама с цефтазидимом, ваборбактама с меропенемом или релебактама с имипенемом повышает активность против патогенов, продуцирующих карбапенемазы на основе серина. Примеры серин-содержащих карбапенемаз включают карбапенемазы Klebsiella pneumoniae (ККП) и OXA бета-лактамазы.