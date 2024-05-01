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Даптомицин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Даптомицин – циклический липопептидный антибиотик, который обладает уникальным механизмом действия. Он связывается с бактериальными клеточными мембранами, вызывая быструю деполяризацию мембраны из-за оттока из клетки K, что приводит к связанному с этим разрушению ДНК, РНК и нарушению синтеза белка; результатом является быстрая и зависимая от концентрации гибель бактериальной клетки.

Показания к применению даптомицина

У даптомицина наблюдается активность против:

  • Грамположительных бактерий (активность широкого спектра)

  • Мультирезистентные грамположительные бактерии

Даптомицин назначается главным образом при инфекциях, вызванных:

Однако, метициллин-устойчивые S. aureus и ванкомицин-резистентные энтерококки могут стать резистентными во время терапии даптомицином, что приводит к вторичному рецидиву или персистирующей инфекции.

Даптомицин уступает цефтриаксону в лечении пневмонии. Он не рекомендуется для лечения легочных заболеваний воздушного пространства (пневмонии), поскольку он может связываться с легочными сурфактантами, снижая активность даптомицина в альвеолярной эпителиальной жидкости.

Противопоказания к назначению даптомицина

Даптомицин противопоказан тем пациентам, у которых была на него аллергическая реакция.

Назначение даптомицина во время беременности и кормления грудью

Исследования с даптомицином на животных в период размножения не показали риска для плода, а данные о беременности у людей ограничены сообщениями о клинических случаях. Степень проникновения даптомицина через плаценту неизвестна. В зависимости от показаний и тяжести заболевания использование даптомицина во время беременности может быть целесообразным.

Даптомицин проникает в грудное молоко, но биодоступность при пероральном приеме низкая; воздействие на детей грудного возраста неизвестно.

Побочные эффекты даптомицина:

Побочные эффекты даптомицина включают:

Постоянное употребление может вызвать обратимую пневмонию с эозинофильными легочными инфильтратами, по-видимому, потому, что даптомицин связывается с легочным сурфактантом и таким образом накапливается в альвеолах.

Миопатия скелетной мускулатуры, обусловленная даптомицином, часто обратима, но она редко встречается при дозировке 1 раз в день. Тем не менее, сообщалось о рабдомиолизе, а одновременное назначение даптомицина с другими препаратами, связанными с миопатией, такими как ингибиторы гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы (статины), может увеличить риск его возникновения (1).

Справочные материалы по побочным эффектам

  1. 1. Dare RK, Tewell C, Harris B, et al. Effect of Statin Coadministration on the Risk of Daptomycin-Associated Myopathy. Clin Infect Dis. 2018;67(9):1356-1363. doi:10.1093/cid/ciy287

Рекомендации по дозировке даптомицина

Даптомицин назначается парентерально 1 раз в день. Более 90% его связывается с белком сыворотки.

Дозировка адаптируется, учитывая почечную недостаточность.

Поскольку даптомицин может вызывать обратимую скелетную миопатию, пациентов нужно проверять на предмет мышечной боли или слабости, а уровни киназы креатина в сыворотке должны еженедельно проверяться.

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