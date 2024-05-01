У даптомицина наблюдается активность против:

Грамположительных бактерий (активность широкого спектра)

Мультирезистентные грамположительные бактерии

Даптомицин назначается главным образом при инфекциях, вызванных:

Однако, метициллин-устойчивые S. aureus и ванкомицин-резистентные энтерококки могут стать резистентными во время терапии даптомицином, что приводит к вторичному рецидиву или персистирующей инфекции.

Даптомицин уступает цефтриаксону в лечении пневмонии. Он не рекомендуется для лечения легочных заболеваний воздушного пространства (пневмонии), поскольку он может связываться с легочными сурфактантами, снижая активность даптомицина в альвеолярной эпителиальной жидкости.