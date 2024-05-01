Ванкомицин – бактерицидный антибиотик, который подавляет синтез клеточной стенки.
Фармакокинетика ванкомицина
Ванкомицин не имеет явной абсорции из желудочно-кишечного тракта после перорального приема. При парентеральной форме он проникает в желчь и плевральные, перикардиальные, синовиальные и асцитические жидкости. Однако проникновение в даже воспаленную спинномозговую жидкость является низким и неустойчивым.
Ванкомицин выводится в неизменном виде путем клубочковой фильтрации.
Показания к применению ванкомицина
Ванкомицин активен против:
Большинства грамположительных кокков и бацилл, включая почти все Staphylococcus aureus и коагулаза-отрицательные стафилококковые штаммы, которые являются резистентными к пенициллину и цефалоспоринам
Многих штаммов энтерококков (в основном Enterococcus faecalis)
Однако, многие энтерококковые штаммы и некоторые штаммы S. aureus являются резистентными.
Ванкомицин – часто используется при тяжелой инфекции и эндокардите, вызванных следующими микроорганизмами (за исключением ванкомицин-резистентных штаммов):
Метициллин-резистентный S. aureus
Метициллин-устойчивые коагулазонегативные стафилококки
Некоторые бета-лактам-устойчивые и мультирезистентные Streptococcus pneumoniae
бета-гемолитические стрептококки (когда нельзя использовать β-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)
Corynebacterium species including C. jeikeium, and C. striatum
Стрептококки группы Вириданс (когда нельзя использовать бета-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)
Энтерококки (когда нельзя использовать бета-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)
Однако ванкомицин менее эффективен, чем антистафилококковые бета-лактамы при инфекциях, обусловленных метициллин-чувствительным S. aureus. Ванкомицин используется с другими антибиотиками при лечении эндокардита, связанного протезом клапана и обусловленного метициллин-резистентным коагулаза-отрицательным стафилококком или энтерококкового эдокардита. Ванкомицин также используется в качестве альтернативного антибиотика при пневмококковом менингите, вызванном штаммами с уменьшенной чувствительностью к пенициллину; однако нестабильное проникновение ванкомицина в спинномозговую жидкость (особенно при одновременном применении с дексаметазоном) и факты о клинических неудачах делают его менее оптимальным при применении в качестве самостоятельного средства для лечения пневмококкового менингита.
Пероральный ванкомицин используется для лечения диареи, обусловленной Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит). Ванкомицин, в отличие от метранидозола, рекомендуется на начальной стадии нетяжелой инфекции, вызванной C. difficile. Это предпочтительнее, чем метронидазол, для пациентов, имеющих тяжелую инфекцию, вызванную C. difficile, и является предпочтительным для пациентов, которые не отвечают на терапию метронидазолом. Однако в Клинических рекомендациях 2021 года по лечению Clostridioides difficile инфекции у взрослых Американского общества инфекционистов (IDSA) и Американского общества по эпидемиологии здравоохранения (SHEA) рекомендуют использовать фидаксомицин (если он доступен) вместо ванкомицина для лечения C. difficile инфекции, поскольку при применении фидаксомицина снижается риск рецидива.
Противопоказания к назначению ванкомицина
Ванкомицин противопоказан пациентам, у которых была на него аллергическая реакция.
Назначение ванкомицина во время беременности и кормления грудью
Исследования репродукции животных во время применения ванкомицина не подтвердили наличие риска для плода. Доказательства по исследованиям на людях являются недостаточными. Ванкомицин беременным женщинам следует назначать только в случае явной необходимости. Пероральный ванкомицин можно применять для лечения диареи, обусловленной C. difficile, у беременных (псевдомембранозный колит).
Ванкомицин проникает в грудное молоко, поэтому с целью предотвращения разрушения микрофлоры желудочно-кишечного тракта его использование во время кормления грудью не поощряется; однако поскольку пероральная абсорбция в нормальном желудочно-кишечном тракте плохая, системные побочные эффекты у младенцев маловероятны.
Побочные эффекты ванкомицина
Основным побочным эффектом ванкомицина является
Повышенная чувствительность (аллергическая или вследствие прямой дегрануляции тучных клеток)
Ванкомицин следует вводить медленно в разбавленном растворе (2,5–5,0 мг/мл) в течение 60 минут или более со скоростью не более 10 мг/мин, чтобы избежать гиперреакции на введение ванкомицина (гистамин-опосредованной реакции, которая может вызвать зуд и покраснение на лице, шее и плечах). Могут появляться другие реакции гиперчувствительности (например, сыпь, лихорадка), особенно когда терапия длится > 2 недель
Другие потенциальные побочные эффекты включают в себя обратимую нейтропению и тромбоцитопению. Нефротоксичность встречается редко, если не применяются большие дозы или комбинации с другими нефротоксинами (например, аминогликозиды). Согласно некоторым отчетам предполагается, что одновременный прием пиперациллина/тазобактама может также увеличить риск нефротоксичности. Флебиты во время внутривенной инфузии случаются редко.
Ототоксичность, связанная с дозой, редко встречается в современных препаратах; частота случаев увеличивается, когда ванкомицин назначается одновременно с другими ототоксичными препаратами.
Рекомендации по дозировке ванкомицина
Дозы, используемые при менингите, должны быть выше, чем обычно.
Сокращение дозы требуется при почечной недостаточности.
У пациентов с подтвержденным или подозреваемым инвазивным метициллин-резистентным S. aureus (МРЗС) целевая концентрация ванкомицина должна приходиться на значения от 400 до 600 на площади под кривой концентрация-время (AUC). Целевые порции (от 15 мг/л до 20 мг/л [от 10,3 ммоль/мл до 13,8 ммоль/мл]) в качестве суррогатного маркера для достижения соотношения AUC к минимальной ингибирующей концентрации (AUC/МИК) ≥ 400 больше не рекомендуются. Оптимизация дозы может быть выполнена путем получения нескольких уровней постраспределения (через 1–2 часа после окончания инфузии и впадины) и расчета AUC с использованием кинетических уравнений первого порядка, используя программный байесовский подход с использованием 1 или 2 уровней, или путем титрования непрерывной инфузии до установившейся концентрации 17–25 мкг/мл (11,73–17,25 микромоль/л) (1)
Эти рекомендации по дозированию применяются только по отношению к МРЗС и не должны использоваться для определения дозировки при других грамположительных инфекциях.
МИК ванкомицина для многих патогенов увеличился в течение прошлого десятилетия. Чувствительность S. aureus в пересчете на МИК ванкомицина является следующей:
≤ 2 мкг/мл (≤ 1,4 мкмоль/л): чувствительный
От 4 до 8 мкг/мл (2,8-5,5 мкмоль/л): средняя чувствительность
> 8 мкг/мл (> 5,5 мкмоль/л): устойчив
Однако, инфекции, вызванные S. aureus с МИК ванкомицина ≥ 2 мкг/мл (≥ 1,4 мкмоль/л), могут подоптимально ответить на стандартную дозировку, даже если суточная AUC составляет от 400 до 600, поэтому для пациентов с плохим клиническим ответом и МПК ≥ 2 порог перехода на альтернативную терапию должен быть низким.
Справочные материалы по расчетам дозировки
1. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm. 2020;77(11):835-864. doi:10.1093/ajhp/zxaa036
Дополнительная информация
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Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA): Focused update guidelines on the management of Clostridioides difficile infection in adults (2021)