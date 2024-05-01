Ванкомицин активен против:

Большинства грамположительных кокков и бацилл, включая почти все Staphylococcus aureus и коагулаза-отрицательные стафилококковые штаммы, которые являются резистентными к пенициллину и цефалоспоринам

Многих штаммов энтерококков (в основном Enterococcus faecalis)

Однако, многие энтерококковые штаммы и некоторые штаммы S. aureus являются резистентными.

Ванкомицин – часто используется при тяжелой инфекции и эндокардите, вызванных следующими микроорганизмами (за исключением ванкомицин-резистентных штаммов):

Метициллин-резистентный S. aureus

Метициллин-устойчивые коагулазонегативные стафилококки

Некоторые бета-лактам-устойчивые и мультирезистентные Streptococcus pneumoniae

бета-гемолитические стрептококки (когда нельзя использовать β-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)

Corynebacterium species including C. jeikeium , and C. striatum

Стрептококки группы Вириданс (когда нельзя использовать бета-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)

Энтерококки (когда нельзя использовать бета-лактамы из-за аллергии к препарату или резистентности)

Однако ванкомицин менее эффективен, чем антистафилококковые бета-лактамы при инфекциях, обусловленных метициллин-чувствительным S. aureus. Ванкомицин используется с другими антибиотиками при лечении эндокардита, связанного протезом клапана и обусловленного метициллин-резистентным коагулаза-отрицательным стафилококком или энтерококкового эдокардита. Ванкомицин также используется в качестве альтернативного антибиотика при пневмококковом менингите, вызванном штаммами с уменьшенной чувствительностью к пенициллину; однако нестабильное проникновение ванкомицина в спинномозговую жидкость (особенно при одновременном применении с дексаметазоном) и факты о клинических неудачах делают его менее оптимальным при применении в качестве самостоятельного средства для лечения пневмококкового менингита.

Пероральный ванкомицин используется для лечения диареи, обусловленной Clostridioides (ранее Clostridium) difficile (псевдомембранозный колит). Ванкомицин, в отличие от метранидозола, рекомендуется на начальной стадии нетяжелой инфекции, вызванной C. difficile. Это предпочтительнее, чем метронидазол, для пациентов, имеющих тяжелую инфекцию, вызванную C. difficile, и является предпочтительным для пациентов, которые не отвечают на терапию метронидазолом. Однако в Клинических рекомендациях 2021 года по лечению Clostridioides difficile инфекции у взрослых Американского общества инфекционистов (IDSA) и Американского общества по эпидемиологии здравоохранения (SHEA) рекомендуют использовать фидаксомицин (если он доступен) вместо ванкомицина для лечения C. difficile инфекции, поскольку при применении фидаксомицина снижается риск рецидива.