Болезнь Чикунгунья передается желтолихорадочными комарами. Болезнь Чикунгунья обычно проявляется острой лихорадкой. Хронический полиартрит может персистировать и приводить к инвалидизации. Диагноз подтверждается с помощью обратной транскриптазно-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) или серологического исследования. Лечение заключается в симптоматической терапии. Профилактика направлена на защиту от комариных укусов.
Лихорадка чикунгунья переносится комарами рода Aedes и распространена в Африке, Индии, Пакистане, Непале, на Гуаме, в Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Китае, Мексике, Южной и Центральной Америке и на Карибах, в государствах Индийского и Тихого океанов и в отдельных областях Европы. Местная передача инфекции была зафиксирована во Флориде, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США. Вирус чикунгунья является альфавирусом из семейства Тогавирусы.
Симптомы и признаки болезни Чикунгунья
Болезнь чикунгунья - это острое лихорадочное заболевание, с последующим развитием более хронически текущего полиартрита, который может сохраняться в течение нескольких месяцев или лет и быть тяжелым и инвалидизирующим. К другим симптомам могут относиться головная боль, мышечная боль, отек в области суставов или сыпь. смертные случаи крайне редки.
Диагностика болезни Чикунгунья
Заболевание Чикунгунья можно заподозрить у пациентов, проживающих или выезжавших в эндемичные районы, при появлении у них внезапной лихорадки и артралгий.
РНК вируса чикунгунья может быть выявлена с помощью ОТ-ПЦР. Серологическое исследование на наличие вирусоспецифических IgM может быть проведено у лиц, обратившихся более чем через 7 дней после появления симптомов.
Вирусы денге и Зика передаются теми же москитами и имеют сходные клинические признаки, как и болезнь Чикунгунья, и должны быть санированы (Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): Вирус Чикунгунья). Важно исключить вирусную инфекцию, поскольку надлежащее клиническое ведение лихорадки денге может улучшить исход.
Лечение болезни Чикунгунья
Поддерживающая терапия
Лечение болезни Чикунгунья симптоматическое. Лечение симптомов может включать покой, прием жидкости, использование анальгетиков и жаропонижающих средств. Нестероидные противовоспалительные препараты могут применяться для лечения острой лихорадки и болевого синдрома. Однако в эндемичных по денге районах для снижения риска кровоизлияний предпочтительным медикаментом первой линии при развитии лихорадки и болей в суставах является ацетаминофен, пока не будет исключена болезнь денге.
Профилактика болезни Чикунгунья
Профилактика болезни чикунгунья включает в себя предотвращение укусов комаров и вакцинацию. В 2023 году Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило первую вакцину для профилактики заболевания, вызванного вирусом чикунгунья. В США вакцина против вируса чикунгунья одобрена для использования у лиц в возрасте 18 лет и старше, которые подвергаются повышенному риску заражения вирусом чикунгунья из-за поездок за границу или лабораторных работ.
Дополнительная информация
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Centers for Disease Control and Prevention: Chikungunya Virus: For Healthcare Providers: Information on prevention, clinical presentation, diagnosis, and treatment
Pan American Health Organization/World Health Organization: Epidemiological Alert:Chikungunya increase in the Region of the Americas. 13 February 2023, Washington, D.C. PAHO/WHO 2023
Bartholomeeusen K, Daniel M, LaBeaud DA, et al: Chikungunya fever. Nat Rev Dis Primers 9(1):17, 2023. Published 2023 Apr 6. doi:10.1038/s41572-023-00429-2