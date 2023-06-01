Лихорадка чикунгунья

Заболевание Чикунгунья можно заподозрить у пациентов, проживающих или выезжавших в эндемичные районы, при появлении у них внезапной лихорадки и артралгий.

РНК вируса чикунгунья может быть выявлена с помощью ОТ-ПЦР. Серологическое исследование на наличие вирусоспецифических IgM может быть проведено у лиц, обратившихся более чем через 7 дней после появления симптомов.

Вирусы денге и Зика передаются теми же москитами и имеют сходные клинические признаки, как и болезнь Чикунгунья, и должны быть санированы (Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ): Вирус Чикунгунья). Важно исключить вирусную инфекцию, поскольку надлежащее клиническое ведение лихорадки денге может улучшить исход.