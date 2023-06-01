Лимфоцитарный хориоменингит вызывается аренавирусом. Он обычно вызывает заболевание, похожее на грипп или асептический менингит, иногда с сыпью, артритом, орхитом, паротитом или энцефалитом. Диагноз подтверждается выделением вируса, полимеразной цепной реакцией (ПЦР) или непрямой иммунофлюоресценцией. Лечение носит поддерживающий характер.
Вирус лимфоцитарного хориоменингита эндемичен среди грызунов во многих странах мира. Инфекции у людей, вероятно, очень редко диагностируются. Инфицирование происходит обычно из-за грязи или еды, зараженных домашней серой мышью или хомяками, которые являются носителями вируса и выделяют его с мочой, экскрементами, спермой и носовой слизью. Процент инфицированных домовых мышей в популяции может зависеть от географического положения; по оценкам, 5% домовых мышей на всей территории Соединенных Штатов являются носителями вируса лимфоцитарного хориоменингита и могут передавать вирус в течение всей своей жизни, не проявляя никаких признаков заболевания (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: лимфоцитарный хориоменингит). Болезнь наблюдается обычно осенью и зимой.
Симптомы и признаки лимфоцитарного хориоменингита
Инкубационный период при лимфоцитарном хориоменините составляет 1-2 недели.
У большинства пациентов нет никаких симптомов или они минимальны. У некоторых начинается что-то вроде гриппа. Лихорадка, обычно от 38,5 до 40° C, с ознобом, сопровождается недомоганием, слабостью, миалгией (особенно поясничной), ретроорбитальной головной болью, светобоязнью, анорексией, тошнотой, рвотой и легким головокружением. Реже возникают боль в горле, кашель, боль в груди, боль в яичках и боль в околоушной железе.
После 5 дней – 3 недель у пациентов может наступить улучшение в течение 1 или 2 дней. У многих вновь начинается повторная лихорадка, головная боль, сыпь, опухание пястно-фаланговых и прилегающих межфаланговых суставов, менингеальные признаки, орхит, паротит или облысение волосистой части головы.
Асептический менингит встречается у меньшего числа пациентов. Редко встречаются явный энцефалит, афферентный паралич, бульбарный паралич, поперечный миелит или другие невротические симптомы. Неврологические осложнения редки при менингите, но встречаются у 33% пациентов с энцефалитом.
Инфекция во время беременности может вызвать нарушения у плода, включая гидроцефалию, хориоретинит и нарушения интеллекта. Инфицирование в течение 1-го триместра беременности может привести к гибели плода.
Диагностика лимфоцитарного хориоменингита
Полимеразная цепная реакция (ПЦР), анализ спинномозговой жидкости, выявление антител и выделение вируса в культуре клеток
Лимфоцитарный хориоменингит можно заподозрить у больных, контактирующих с грызунами и с пациентом с острым заболеванием, особенно в случае развития асептического менингита или энцефалита. Асептический менингит может сопровождаться умеренным снижением уровня глюкозы в спинномозговой жидкости, но иногда это снижение резкое – до 15 мг/дл (0,83 ммоль/л). Число белых кровяных клеток в спинномозговой жидкости варьирует от нескольких сотен до нескольких тысяч, обычно с > 80% лимфоцитов. Число белых клеток крови 2 000–3 000/мкл (2–3 x 109/л), число тромбоцитов 50 000–100 000/мкл (50–100 x 109/л), как правило, это показатели 1 недели болезни.
Диагноз можно установить посредством
ПЦР или выделением вируса из крови или спинномозговой жидкости в период острой стадии заболевания
Непрямой иммунофлюоресценции инокулированных клеточных культур, хотя подобные анализы чаще всего проводятся в научно-исследовательских лабораториях
Диагностических тестов, выявляющих сероконверсию антител к вирусу
Лечение лимфоцитарного хориоменингита
Поддерживающая терапия
Лечение лимфоцитарного хориоменингита имеет поддерживающий характер. Необходимые меры зависят от тяжести болезни. Если развиваются асептический менингит, энцефалит или менингоэнцефалит, пациенты должны быть госпитализированы, в таком случае можно рассматривать назначение рибавирина.
В некоторых определенных обстоятельствах может рассматриваться терапия противовоспалительными препаратами (например, кортикостероидами).
Основные положения
Заражение человека лимфоцитарным хореоменингитом обычно происходит при вдыхании пыли или потреблении продуктов питания, загрязненных экскрементами мышей или хомяков.
У большинства пациентов симптомы либо полностью отсутствуют, либо минимальны, но у некоторых развиваются гриппоподобные заболевания, а у других – асептический менингит.
Инфицирование во время беременности может вызвать аномалии развития плода; если заражение произошло в течение I триместра, плод может погибнуть.