Лимфоцитарный хориоменингит

Инкубационный период при лимфоцитарном хориоменините составляет 1-2 недели.

У большинства пациентов нет никаких симптомов или они минимальны. У некоторых начинается что-то вроде гриппа. Лихорадка, обычно от 38,5 до 40° C, с ознобом, сопровождается недомоганием, слабостью, миалгией (особенно поясничной), ретроорбитальной головной болью, светобоязнью, анорексией, тошнотой, рвотой и легким головокружением. Реже возникают боль в горле, кашель, боль в груди, боль в яичках и боль в околоушной железе.

После 5 дней – 3 недель у пациентов может наступить улучшение в течение 1 или 2 дней. У многих вновь начинается повторная лихорадка, головная боль, сыпь, опухание пястно-фаланговых и прилегающих межфаланговых суставов, менингеальные признаки, орхит, паротит или облысение волосистой части головы.

Асептический менингит встречается у меньшего числа пациентов. Редко встречаются явный энцефалит, афферентный паралич, бульбарный паралич, поперечный миелит или другие невротические симптомы. Неврологические осложнения редки при менингите, но встречаются у 33% пациентов с энцефалитом.

Инфекция во время беременности может вызвать нарушения у плода, включая гидроцефалию, хориоретинит и нарушения интеллекта. Инфицирование в течение 1-го триместра беременности может привести к гибели плода.