Желтая лихорадка – переносимая москитом флавивирусная инфекция, эндемичная для тропической Южной Америки и Африки района Сахары. Симптомы могут включать внезапное начало лихорадки, относительную брадикардию, головную боль и, если случай тяжелый, желтуху, кровоизлияния и полиорганную недостаточность. Диагноз ставится при помощи выделения вируса из культуры клеток, полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и серологических тестов. Лечение носит поддерживающий характер. Пред-отвращение включает вакцинацию и контроль москитов.
Вирус городской желтой лихорадки передается укусом комара Aedes aegypti, зараженного приблизительно 2 недели назад от человека с виремией. При желтой лихорадке джунглей (леса) вирус переносится видом Haemagogus и Sabethes лесными москитами, которые заражаются вирусом от диких приматов. Уровень заражения самый высокий в течение месяцев проливных дождей, повышенной влажности и температуры в тропической Южной Америке и в течение поздних дождливых и ранних сухих сезонов в Африке.
Симптомы и признаки желтой лихорадки
Заражение может протекать от бессимптомного или слабого проявления у большинства людей до геморрагической лихорадки с летальным исходом от 30% до 60% (Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: желтая лихорадка; симптомы, диагностика и лечение).
Инкубация длится 3–6 дней. Начало внезапное, с лихорадкой 39–40° C, ознобом, головной болью, головокружениями и миалгиями. Пульс обычно частый вначале, но ко 2-му дню становится замедленным и не соответствует степени лихорадки (симптом Фаже). Лицо горит, глаза поражены. Тошнота, рвота, запор, сильная общая слабость, беспокойство и раздражительность.
После 1–3 дней легкая форма заболевания может пойти на спад. Однако, в случаях умеренной тяжести или тяжелых лихорадка внезапно исчезает спустя 2–5 дней после начала, а рецидив следует после нескольких часов или дней. Лихорадка возобновляется, но пульс остается замедленным. Желтуха, тяжелая альбуминурия и болезненность в эпигастральной области с рвотой с кровью часто наступают одновременно после 5 дней болезни. Может быть олигурия, петехии, кровоизлияния слизистой оболочки, помрачение сознания и апатия.
Болезнь может продлиться > 1 недели с быстрым восстановлением и отсутствием осложнений. При самой тяжелой форме (называемой злокачественной желтой лихорадкой) могут наблюдаться бред, непроходящая икота, судорожные приступы, кома и полиорганная недостаточность.
В период выздоровления могут наблюдаться бактериальные суперинфекции, особенно пневмония.
Диагностика желтой лихорадки
Культивирование вируса, полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) или серологические тесты
Желтая лихорадка может быть заподозрена у пациентов эндемичных областей, если у них внезапно начинается лихорадка с относительной брадикардией и желтуха; легкие формы болезни часто не диагностируются.
Должны быть выполнены общий анализ крови, анализ мочи и печеночных проб, коагуляционный тест, посев крови на гемокультуру и серологические анализы. Характерны лейкопения с относительной нейтропенией, также как и тромбоцитопения, удлинение времени свертывания и увеличение протромбированного времени (ПВ). Уровни билирубина и аминотрансферазы могут быть значительно выше в течение нескольких месяцев. Альбуминурия, которая наблюдается у 90% пациентов, может достигать уровня 20 г/л; это помогает дифференцировать желтую лихорадку от гепатита. При злокачественной желтой лихорадке характерны некупируемые гипогликемия и гиперкалиемия.
Диагноз желтой лихорадки подтверждается культуральными и серологическими анализами, ОТ-ПЦР или выявлением специфического среднезонального некроза гепатоцитов при вскрытии.
Пункционная биопсия печени во время болезни противопоказана из-за возможности кровоизлияния.
Лечение желтой лихорадки
Поддерживающая терапия
Лечение желтой лихорадки, главным образом, поддерживающее. Кровотечение можно лечить витамином K. Блокатор H2 или ингибитор протонной помпы и сукральфат могут быть эффективны для профилактики желудочно-кишечных кровотечений, они могут применяться у всех пациентов, нуждающихся в госпитализации.
Люди с подозрением на эту болезнь или с подтвержденными случаями должны быть изолированы.
Профилактика желтой лихорадки
Превентивные меры включают
Защита от москитов
Вакцинация
Наиболее эффективным способом предотвращения вспышек желтой лихорадки является
Охват вакцинацией ≥ 80% населения в районах, подверженных риску возникновения желтой лихорадки
Целесообразно также сократить количество москитов и комариных укусов использованием диэтилтолуамида, противомоскитной сетки и защищающей одежды. Случаи смерти у обезьян из-за желтой лихорадки часто указывают на то, что вспышки в джунглях происходят с риском инфицирования людей. Невакцинированные лица, находящиеся в этих регионах, должны эвакуироваться до проведения иммунизации. Незамедлительная массовая вакцинация населения против желтой лихорадки используется для контроля вспышки этой болезни посредством иммунизации. Однократная доза вакцины обеспечивает пожизненный иммунитет против жёлтой лихорадки.
Для людей, отправляющихся в эндемичные области, показана активная иммунизация живой аттенуированной вакциной против желтой лихорадки со штаммом 17D (0,5 мл подкожно) в период ≥ 10 дней перед поездкой; вакцина эффективна в 95% случаев. Хотя однократная доза вакцины против жёлтой лихорадки обеспечивает пожизненную защиту, в связи с чем Всемирная Организация Здравоохранения и Консультативный комитет по практике иммунизации Центра по контролю и профилактике заболеваний больше не рекомендуют большинству путешественников повторную иммунизацию каждые 10 лет, не во всех пунктах въезда в страну может быть известно о приостановке этого требования. Таким образом, для тех, кто был вакцинирован более10 лет назад, вероятно, более целесообразно получить повторную вакцинацию и сопровождающий ее официальный сертификат и не подвергаться риску отказа во въезде. Недавнее исследование показало, что у младенцев, вакцинированных в возрасте 9–12 месяцев, нейтрализующие антитела могут снижаться до неопределяемых уровней всего лишь через 2–3 года, что предполагает потерю защиты (1) и возможную необходимость в ревакцинации. В Соединенных Штатах вакцину вводят только в специализированных Центрах вакцинации против желтой лихорадки системы здравоохранения США (Centers for Disease Control and Prevention: Yellow Fever Vaccination Centers).
Вакцина против желтой лихорадки противопоказана в следующих случаях:
Беременные
Младенцы < 6 месяцев
Люди с ослабленным иммунитетом
Если отложить въезд детей в возрасте 6–8 месяцев в эндемичные регионы невозможно, родители должны обсудить вакцинацию с лечащим врачом, так как вакцина, как правило, не применяется в возрасте до 9 месяцев.
Чтобы предотвратить дальнейшую передачу через комаров, зараженные пациенты должны быть изолированы в комнатах, которые хорошо осмотрены и обработаны инсектицидами.
Справочные материалы по профилактике
1. Domingo C, Fraissinet J, Ansah PO, et al: Long-term immunity against yellow fever in children vaccinated during infancy: a longitudinal cohort study. The Lancet 19:1363-70, 2019. doi: 10.1016/S1473-3099(19)30323-8
Основные положения
Желтая лихорадка – переносимое москитом вирусное заболевание, эндемичное для Южной Америки и Африки.
Легкие случаи часто не распознаются; другие же вызывают лихорадку, головную боль, миалгию и крайнюю слабость.
В тяжелых случаях развивается желтуха, бред, а иногда и смертельно-опасная геморрагическая лихорадка с судорогами, комой, полиорганной недостаточностью и смертью (от 30 до 60%).
Необходимо осуществлять карантин пациентов с подозрением на желтую лихорадку или с уже подтвержденным диагнозом.
Поддерживающая терапия (в том числе использование витамина К для лечения кровотечений, блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, ингибиторов протонного насоса и сукральфата для профилактики кровотечений).
Доступна эффективная вакцина; разовая доза обеспечивает достаточную защиту в течение всей жизни.