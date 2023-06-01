Заражение может протекать от бессимптомного или слабого проявления у большинства людей до геморрагической лихорадки с летальным исходом от 30% до 60% (Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: желтая лихорадка; симптомы, диагностика и лечение).

Инкубация длится 3–6 дней. Начало внезапное, с лихорадкой 39–40° C, ознобом, головной болью, головокружениями и миалгиями. Пульс обычно частый вначале, но ко 2-му дню становится замедленным и не соответствует степени лихорадки (симптом Фаже). Лицо горит, глаза поражены. Тошнота, рвота, запор, сильная общая слабость, беспокойство и раздражительность.

После 1–3 дней легкая форма заболевания может пойти на спад. Однако, в случаях умеренной тяжести или тяжелых лихорадка внезапно исчезает спустя 2–5 дней после начала, а рецидив следует после нескольких часов или дней. Лихорадка возобновляется, но пульс остается замедленным. Желтуха, тяжелая альбуминурия и болезненность в эпигастральной области с рвотой с кровью часто наступают одновременно после 5 дней болезни. Может быть олигурия, петехии, кровоизлияния слизистой оболочки, помрачение сознания и апатия.

Болезнь может продлиться > 1 недели с быстрым восстановлением и отсутствием осложнений. При самой тяжелой форме (называемой злокачественной желтой лихорадкой) могут наблюдаться бред, непроходящая икота, судорожные приступы, кома и полиорганная недостаточность.

В период выздоровления могут наблюдаться бактериальные суперинфекции, особенно пневмония.