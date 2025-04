Clostridium perfringens Пищевое отравление

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Clostridium perfringens – острый гастроэнтерит, вызванный приемом в пищу загрязненной еды. Симптомы включают водянистую диарею и боли в животе. Диагностика проводится путем выявления C. perfringens в зараженной пище или стуле. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Обзор анаэробных (Overview of Anaerobic Bacteriaбактерий) и Обзор клостридиальных инфекций (Overview of Clostridial Infections))

Пищевое отравление, вызванное C. perfringens является, как правило, легкой клостридиальной инфекцией.

C. perfringens широко распространен в экскрементах, почве, воздухе и воде. Загрязненное мясо вызывало много подобных вспышек. Поскольку споры C. perfringens иногда сохраняют жизнеспособность при приготовлении пищи, они могут созревать и размножаться, приводя к большому количеству бактерий, в случае, когда приготовленное мясо, зараженное C. perfringens, оставляют при комнатной температуре или даже при температуре до 60 (140° F, как на тепловом столе) в течение некоторого времени. Вспышки, как правило, происходят в учреждениях и редко дома.

После попадания в желудочно-кишечный тракт C. perfringens продуцирует энтеротоксин, который оказывает воздействие на тонкую кишку. Только C. perfringensтипа A имеет четкую связь с данным синдромом пищевого отравления.

Типична легкая форма гастроэнтерита с появлением признаков в течение 6–24 часов после приема в пищу зараженной еды. Наиболее распространенные симптомы – водянистая диарея и боли в животе. Рвота и лихорадка не характерны. Симптомы, как правило, проходят в течение 24 часов; тяжелые или летальные случаи редки.

Диагностика пищевого отравления, вызванного Clostridium perfringens Идентификация патогенных организмов в пище или стуле или энтеротоксина в стуле Диагноз пищевого отравления, вызванного C. perfringens, основывается на эпидемиологических предпосылках и выявлении большого количества микроорганизмов в зараженной еде или стуле инфицированных людей, либо при непосредственном выявлении энтеротоксина в образцах кала.