Clostridioides (ранее, Clostridium) difficile - индуцированная диарея

Анализ стула на антиген глутаматдегидрогеназы (GDH) и токсин C. difficile , а также анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ген токсина

Иногда ректороманоскопия

C. difficile-индуцированную диарею следует подозревать у любого пациента, у которого развивается диарея на протяжении 2 месяцев после применения антибиотиков или в течении 72 часов после госпитализации.

Глутаматдегидрогеназный (GDH) антиген вырабатывается всеми штаммами C. difficile. Фермент-связанное иммуносорбентное исследование (ELISA) является чувствительным анализом для определения антигена и может быть выполнено очень быстро. Тем не менее, положительный тест указывает только на присутствие самого организма, но не на его токсигенность (1).

Анализы на токсины с использованием ELISA также могут быть выполнены быстро и являются очень специфичными при обострении заболевания, однако они не особенно чувствительны, поэтому имеется значительное количество ложноотрицательных результатов.

Метод амплификации нуклеиновых кислот (МАНК), использующий ПЦР для проверки на ген токсина, очень чувствителен к токсигенным штаммам, однако он не показывает степени активности выработки токсина. Даже после успешного лечения этот тест часто остается положительным, поэтому его трудно интерпретировать у пациентов с ранее перенесенным заболеванием.

Из-за возможного состояния носительства тестирование обычно проводится только для пациентов, имеющих выраженные симптомы заболевания (т.е., многократный жидкий стул). Благодаря особенностям данного метода тестирования, несколько или все эти тесты обычно проводятся или последовательно, или одновременно. Одна из стратегий состоит в том, чтобы сначала провести пробы на ГДГ и токсины. Если результаты анализов совпадают (т.е., оба положительны либо оба отрицательны), то заболевание считается либо подтвержденным, либо исключенным. Если результаты тестов не совпадают (т.е. один положительный, один отрицательный), то решение принимается на основании результата МАНК (1).

Обычно достаточно одного образца кала. Если первый образец отрицательный, повторные образцы не следует подавать в течение как минимум 7 дней, если нет клинических изменений и подозрения высоки. В копрограмме часто присутствуют лейкоциты, но они неспецифичны.

Если у пациентов есть кишечная непроходимость или если исследование на токсин является отрицательным, то должна быть проведена ректороманоскопия, которая может подтвердить наличие псевдомембран.

Рентген брюшной области, компьютерная томография обычно проводятся при подозрении на внезапный колит, перфорацию или мегаколон.