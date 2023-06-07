Характерное поражение при актиномикозе представляет собой отвердевшую область множественных небольших сообщающихся абсцессов, окруженных грануляционной тканью. Поражения имеют тенденцию формировать свищи, которые сообщаются с кожей и дренируют гнойные выделения, содержащие гранулы «серы» (округлые или сферические, обычно желтоватые, ≤1 мм в диаметре). Серные гранулы серу не содержат, но названы так из-за их желтого цвета. Они состоят из спутанных разветвленных нитей Actinomyces. Инфекция распространяется по смежным тканям, но гематогенным путем – редко.

Шейно-лицевой актиномикоз Скрыть подробности Показано истечение при повреждении в преаурикулярной области, берущей начало в свищевом ходе. Image courtesy of Dr. Thomas F. Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Шейно-лицевая форма обычно начинается как маленькая, плоская, твердая опухоль, с болью или без, под слизистой оболочкой ротовой полости или кожей шеи или как поднадкостничная опухоль челюсти. Впоследствии появляются области размягчения, которые опорожняются через пазухи и свищи с выделением характерных гранул серы. Могут быть затронуты щека, язык, глотка, слюнные железы, кости черепа, мягкие мозговые оболочки или головной мозг, обычно контактным путем.

При абдоминальной форме поражаются кишечник (обычно слепая кишка и аппендикс) и брюшина. Характерны боль, лихорадка, рвота, диарея или запор и истощение организма. Происходит развитие одного или более образований в области брюшины, что вызывает признаки частичной кишечной непроходимости. Может развиться опорожнение кишечных свищей с распространением процесса на внешнюю брюшную стенку.

При очаговой тазовой форме у пациенток, которые используют внутриматочную спираль, наблюдаются выделения из влагалища и боль в области таза или нижней брюшной части.

При торакальной форме поражение легких напоминает туберкулез. Обширная инвазия может произойти до того, как появятся боль в области грудной клетки, лихорадка и продуктивный кашель. Заболевание может вызвать перфорацию стенки грудной клетки с хроническими дренажными свищами.

При генерализованной форме инфекция распространяется гематогенно во многие области, включая кожу, позвоночную костную ткань, головной мозг, печень, почки, мочеточники, а у женщин – и органы таза. В связи с локализацией могут проявляться разные симптомы (например, боль в пояснице, головная боль, боль в животе).