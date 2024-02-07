Обзор иммунной системы (Overview of the Immune System)

Клетки иммунной системы активируются чужеродным антигеном (АГ), который распознается клеточными рецепторами. Эти рецепторы клеточной поверхности могут быть специфичными для:

Структур (PAMP), которые связаны с рядом различных патогенов (например, распознавание PRR, таких как Toll-подобные рецепторы, рецепторы маннозы и фагоцитарные рецепторы на дендритных и других клетках)

Структур, которые специфически связанны с конкретными патогенами (распознавание трансмембранными антителами, экспрессируемыми на В-клетках, или рецепторами Т-клеток, экспрессируемыми на Т-клетках)

PRR распознают распространенные микробные PAMP, такие как грамотрицательные липополисахариды, грамположительные пептидогликаны, бактериальный флагеллин, неметилированные цитозин-гуанозиндинуклеотиды (мотивы CpG) и вирусную двухцепочечную РНК. Эти рецепторы также могут распознавать молекулы (DAMPs), которые производятся стрессированными или инфицированными клетками человека.

Активация также возникает, если комплекс АТ-АГ и комплекс комплемент-микроорганизм связываются с поверхностными клеточными рецепторами для области кристаллизующегося фрагмента (Fc-фрагмента) IgG (Fc-гамма R) и для фрагментов C3b и iC3b.

После распознавания антиген, комплекс антиген-антитело или комплекс комплемент-микроорганизм подвергаются фагоцитозу. Большинство микроорганизмов после фагоцитирования погибают, а другие подавляют внутриклеточные механизмы уничтожения внутри фагоцитов (например, микобактерии после поглощения макрофагом ингибируют способность этой клетки к разрушению чужеродных агентов). В таких случаях цитокины, продуцируемые Т-лимфоцитами, в частности интерферон-гамма (ИФН-гамма), стимулируют выработку фагоцитами большего количества литических ферментов и других микробицидных веществ и тем самым усиливают их способность к разрушению или поглощению микроорганизмов.

Пока АГ подвергается быстрому фагоцитозу и полностью разрушается (нечастый случай), работает приобретенный иммунный ответ посредством распознавания антигена высокоспецифичными рецепторами на поверхности В- и Т-клеток. Этот ответ начинается во вторичных лимфоидных тканях:

Селезенке для циркулирующих антигенов

Региональных лимфатических узлах для антигена в ткани

Слизистая оболочка-лимфоидные ткани (например, миндалин, аденоидов, пейеровых бляшек) для АГ в слизистой

Например, дендритные клетки Лангерганса в коже фагоцитируют антиген и мигрируют в местные лимфатические узлы. В лимфатических узлах пептиды, полученные из антигена, экспрессируются на поверхности дендритных клеток в молекулах главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) класса II, которые представляют пептид CD4 Т-хелперам (Th). Когда Th-клетка связывается с комплексом МНС-пептид и получает различные костимулирующие сигналы (которые могут подавляться некоторыми иммуносупрессорами), она активируется, экспрессируя рецепторы для интерлейкина (ИЛ)-2, и секретирует некоторые цитокины. Каждый набор TH-клеток секретирует различные комбинации веществ и таким образом влияет на природу иммунного ответа.

Некоторые из Th-клеток становятся специализированными в виде фолликулярных T-хелперных клеток (Tfh), которые мигрируют в области В-клеток вторичных лимфоидных тканей. Во время активного иммунного ответа в пределах вторичных лимфоидных тканей развиваются структуры, называемые герминальными центрами, где Tfh-клетки участвуют в активации В-клеток, пролиферации, переключении классов антител, аффинного созревания антител и дифференцировке В-клеток в В-клетки памяти и в предшественники плазматических клеток, секретирующих антитела. Также внутри герминальных центров находятся фолликулярные дендритные клетки (тип клеток, совершенно отличающийся от обычных дендритных клеток), которые презентируют интактный антиген (в комплексах антиген-антитело) В-клеткам.

Молекулы МНС класса II, как правило, представляют (презентируют) производные от внеклеточных (экзогенных) антигенов (например, от многих бактерий) пептиды Т-хелперным клеткам; напротив, молекулы МНС класса I, как правило, представляют пептиды, производные от внутриклеточных (эндогенных) антигенов (например, от вирусов), цитотоксическим Т-клеткам, несущим CD8. Далее активированная цитотоксическая Т-клетка уничтожает инфицированную клетку.