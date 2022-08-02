Трансплантация тканей

Комбинированные трансплантаты (композитные сосудистые аллотрансплантаты), как правило, включают несколько тканей, в том числе кожу и мягкие ткани, а иногда и структуры опорно-двигательного аппарата. В 2021 году только 4 были сделаны в США. В настоящее время многие из этих процедур возможны благодаря достижениям иммуносупрессивной терапии. Тем не менее, процедуры являются этически спорными, так как они, как правило, не продлевают жизнь, являются очень дорогими и ресурсозатратными и могут потенциально привести к заболеваемости и смертности из-за инфекций.

Первыми успешными комплексными трансплантациями были трансплантации кисти. С тех пор, возможно, с различными функциональными показателями успеха были заменены не менее 10 различных структур приблизительно у 150 пациентов.

Первая трансплантация кистей была проведена в 1998 году. С тех пор, были проведены трансплантации обеих кистей и верхних конечностей. Возможности восстановления функции кисти колеблются в широких пределах; некоторые реципиенты восстанавливают функцию и чувствительность кисти в достаточном для повседневной деятельности объеме.

Первая трансплантация лица была проведена в 2005 году. Этические вопросы, связанные с пересадкой лица, еще более заметны, чем связанные с трансплантацией конечностей, потому что хирургическая процедура требует чрезвычайного внимания, а необходимая иммуносупрессия подвергает реципиента значительному риску со стороны оппортунистических инфекций.

Посттрансплантационная иммуносупрессивная терапия, как правило, включает индукционную терапию (антитимоцитарный глобулин [ATG] и/или блокаторы IL-2 рецепторов), с последующей тройной поддерживающей иммуносупрессией кортикостероидами, антипролиферативными лекарственными средствами (например, базиликсимабом) и ингибиторами кальциневрина (см. таблицу Иммуносупрессанты, применяемые для лечения реакции отторжения [Immunosuppressants Used to Treat Transplant Rejection]). Иногда используются кремы для локального применения, содержащие ингибиторы кальциневрина или кортикостероиды.