Трансплантация тканей

Можно трансплантировать много различных типов тканей, в том числе кожу, кости, хрящи, надпочечники, тимус плода, роговицу, а также проводить комбинированную трансплантацию тканей для восстановления лица или конечностей.
(См. также Обзор трансплантации [Overview of Transplantation] и Трансплантация роговицы [Corneal Transplantation]).
Комбинированная трансплантация (кисти, конечности, лица)
Комбинированные трансплантаты (композитные сосудистые аллотрансплантаты), как правило, включают несколько тканей, в том числе кожу и мягкие ткани, а иногда и структуры опорно-двигательного аппарата. В 2021 году только 4 были сделаны в США. В настоящее время многие из этих процедур возможны благодаря достижениям иммуносупрессивной терапии. Тем не менее, процедуры являются этически спорными, так как они, как правило, не продлевают жизнь, являются очень дорогими и ресурсозатратными и могут потенциально привести к заболеваемости и смертности из-за инфекций.
Первыми успешными комплексными трансплантациями были трансплантации кисти. С тех пор, возможно, с различными функциональными показателями успеха были заменены не менее 10 различных структур приблизительно у 150 пациентов.
Первая трансплантация кистей была проведена в 1998 году. С тех пор, были проведены трансплантации обеих кистей и верхних конечностей. Возможности восстановления функции кисти колеблются в широких пределах; некоторые реципиенты восстанавливают функцию и чувствительность кисти в достаточном для повседневной деятельности объеме.
Первая трансплантация лица была проведена в 2005 году. Этические вопросы, связанные с пересадкой лица, еще более заметны, чем связанные с трансплантацией конечностей, потому что хирургическая процедура требует чрезвычайного внимания, а необходимая иммуносупрессия подвергает реципиента значительному риску со стороны оппортунистических инфекций.
Посттрансплантационная иммуносупрессивная терапия, как правило, включает индукционную терапию (антитимоцитарный глобулин [ATG] и/или блокаторы IL-2 рецепторов), с последующей тройной поддерживающей иммуносупрессией кортикостероидами, антипролиферативными лекарственными средствами (например, базиликсимабом) и ингибиторами кальциневрина (см. таблицу Иммуносупрессанты, применяемые для лечения реакции отторжения [Immunosuppressants Used to Treat Transplant Rejection]). Иногда используются кремы для локального применения, содержащие ингибиторы кальциневрина или кортикостероиды.
Трансплантаты кожи
трансплантаты кожи могут быть
аутотрансплантаты
Аллотрансплантаты
Аутотрансплантаты кожи
В качестве источников аутотрансплантатов кожи можна использовать собственную неповрежденную кожу пациента.
Как правило, используются расщепленные кожные лоскуты; для этих трансплантатов, тонкий слой эпидермиса и некоторое количество дермы вырезают и помещают на участок тела реципиента. Такие кожные трансплантаты обычно используются при ожогах или для ускорения заживления небольших ран. Поскольку значительное количество кожных элементов остаются на донорских участках, участок в конечном счете заживает и может быть использован для забора трансплантата вновь.
Полнослойный кожный аутотрансплантат состоят из эпидермиса и дермы и обеспечивают лучший внешний вид и функциональность, чем расщепленные кожные лоскуты. Однако, поскольку донорские участки не будут заживать в первую очередь, это должен быть рыхлый участок с избыточным количеством кожи (например, брюшная или грудной стенки, иногда кожа головы), так чтобы участок можно было ушить. Таким образом, полнослойный кожный аутотрансплантат, как правило, целесообразно применять для косметически чувствительных областей (например, лица) или областей, требующих более толстый, более защищающий слой кожи (например, руки). Поскольку полнослойный кожный аутотрансплантат толще и более васкулизирован, он не имеет столь высокую приживаемость, как расщепленные кожные лоскуты.
Собственные клетки кожи пациента могут быть выращены в культуре, затем возвращены обожженному пациенту для закрытия поверхности обширных ожогов. В качестве альтернативы можно также использовать культивируемые клетки или тонкий разделенный по толщине кожный трансплантат, помещенный на синтетический подстилающий слой искусственной кожи.
Аллотрансплантаты кожи
Для аллотрансплантатов кожи берут донорскую кожу (как правило, анатомический материал). Аллотрансплантаты кожи используются у пациентов с обширными ожогами и при других состояниях, таких как массивная потеря кожного покрова, когда у пациента нет достаточного количества неповрежденной кожи для обеспечения трансплантата. Аллотрансплантаты могут быть использованы для закрытия обширных пораженных поверхностей и, таким образом, снижают потери тканевой жидкости и белков и предотвращают развитие инвазивных инфекций.
В отличие от трансплантатов цельных органов, аллотрансплантаты в конечном счете обязательно отторгаются, но при этом на обнаженных поверхностях образуются хорошо васкуляризированные грануляции, на которых хорошо приживляются аутотрансплантаты из заживленных участков кожи пациента.
Трансплантация хрящей
Трансплантация хрящей используется у детей с врожденными дефектами носа или ушей и у взрослых при тяжелых поражениях или деструкции суставов (например, тяжелый остеоартроз). Хондроциты более устойчивы к отторжению, возможно, из-за того, что немногочисленная популяция клеток в гиалиновом хряще защищена от атаки клеток иммунной системы хрящевым матриксом. По этой причине иммуносупрессия не назначается. Долгосрочная польза различных форм трансплантации хряща для лечения остеоартрита неясна.
Трансплантация кости
Трансплантация кости используется для реконструкции значительных костных дефектов (например, после массивной резекции при опухолях кости). Жизнеспособные донорские костные клетки у реципиента не выживают, но мертвый матрикс аллотрансплантата может стимулировать остеобласты реципиента к реколонизации матрикса и формированию новой кости. Матрикс играет роль основы для соединения и стабилизации дефектов до того времени, пока не сформируется новая кость.
Трупные аллотрансплантаты подвергаются замораживанию для снижения иммуногенности кости (которая умирает ко времени имплантации) и глицеролизации для поддержания жизнеспособности хондроцитов.
Никакая иммуносупрессивная терапия после имплантации не используется. Хотя у пациентов продуцируются антитела к главному комплексу гистосовместимости человека (HLA), ранние наблюдения не выявляют деградации хряща.
Аутотрансплантация надпочечников
Сообщается, что аутотрансплантация надпочечников путем стереотаксического размещения ткани медуллярной части надпочечников в центральной нервной системе облегчает симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона.
Предлагается также использовать аллотрансплантаты ткани надпочечника, особенно от доноров-эмбрионов. Согласно литературным данным, пациентам с болезнью Паркинсона для снижения ригидности и брадикинезии фетальная мозговая ткань надпочечников стереотактически имплантируется в стриатум. Однако, в связи с этическими и политическими дебатами относительно возможности использования тканей человеческого плода провести достаточно большое количество контролируемых испытаний для адекватной оценки трансплантации фетальных нервных тканей представляется маловероятным.
В настоящее время тестируются ксенотрансплантаты эндокринологически активных клеток от доноров-свиней.
Имплантаты тимуса
Ткани тимуса плода, получаемые от мертворожденных детей, могут при имплантации восстанавливать иммунологическую реактивность у детей с аплазией тимуса и последствиями аномального развития лимфоидной системы (синдром ДиДжорджи).
Поскольку реципиенты иммунологически нереактивны, иммуносупрессивная терапия не требуется, однако возможно развитие тяжелой болезни «трансплантат против хозяина».
Трансплантаты матки
Трансплантация матки была проведена у небольшого числа женщин с бесплодием, обусловленным маточными факторами (например, отсутствием или аномалиями матки). Процедура несет в себе значительный риск повышения заболеваемости, включая необходимость проведения нескольких процедур, и риск, связанный с посттрансплантационной иммуносупрессией. Пересаженную матку удаляют после завершения родового акта