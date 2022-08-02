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Трансплантация сердца

Авторы:Martin Hertl, MD, PhD, Rush University Medical Center
Проверено/пересмотрено авг. 2022

Трансплантация сердца – это шанс для пациентов, имеющих любое из следующих состояний и имеющих высокий риск смерти, и серьезные симптомы, несмотря на оптимальное использование препаратов и медицинской аппаратуры:

Трансплантация также может быть показана пациентам, которые

  • Не могут быть отлученными от временных сердечно-вспомогательных аппаратов после инфаркта миокарда или нетрансплантационных кардиохирургических операций

  • Имеют сердечные осложнения заболеваний легких, требующие трансплантации легких

Единственным абсолютным противопоказанием для трансплантации сердца является

Относительные противопоказания включают органную недостаточность (например, легочную, почечную, печеночную) и локальные или системные инфильтративные нарушения (например, саркому сердца, амилоидоз).

Также должны приниматься во внимание общие противопоказания к трансплантации.

Все органы забирают от доноров с зарегистрированной смертью мозга, возраст которых обычно должен быть < 60 лет с нормальными функциями сердца и легких и не иметь в анамнезе ишемической болезни сердца и других его заболеваний. У донора и реципиента должны совпадать ABO группы крови и размеры сердца. Около 25% нуждающихся реципиентов умирают до подбора подходящего донорского органа. Аппараты для поддержки функции левого желудочка и искусственное сердце обеспечивают временную гемодинамику для пациентов, ожидающих трансплантат. Однако эта аппаратура несет за собой риск развития сепсиса, аппаратной недостаточности и тромбоэмболии.

(См. также Обзор трансплантации (Overview of Transplantation)).

Желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения: переходной этап к трансплантации и целевое лечение

Имплантируемые желудочковые вспомогательные устройства используются для лечения некоторых пациентов, которые ранее нуждались в трансплантации сердца, и пациентов, которым трансплантация противопоказана. Эти устройства обычно используются для оказания помощи в работе левого желудочка в качестве промежуточной меры (переходный этап к трансплантации) или долгосрочного (целевого) лечения у пациентов, не являющихся кандидатами на трансплантацию. Устройства становятся все более компактными, имеющими целью имплантации батарейного отсека под кожу и использования индукционной зарядки. Проблему представляет инфекция, которая может возникать в месте введения под кожу канюлей. Тем не менее имеются данные о пациентах, которые пережили операцию и хорошо себя чувствуют в течение нескольких лет после того, как эти устройства были им имплантированы.

Методика

Донорское сердце хранится в условиях гипотермии. Оно должно быть трансплантировано в течение 4–6 часов. Использование in vitro насосной системы, изменяющей метаболизм клеток донорского сердца и, следовательно, продлевающей его жизнеспособность до пересадки на более, чем на 4-6 часа, находится в стадии изучения. Применение этих насосных систем совсем недавно позволило использовать сердечные трансплантаты, полученные от доноров после остановки сердца.

Реципиент находится на аппарате искусственного кровообращения; сердце реципиента удаляют, сохраняя in situ заднюю стенку правого предсердия. Затем сердце донора трансплантируют ортотопически (в нормальном положении) с формированием аортальных анастомозов, анастомозов легочных артерий и вен; простой анастомоз соединяет оставшуюся заднюю стенку предсердия с донорским органом.

Схемы иммуносупрессивной терапии разнообразны, но подобны тем схемам, которые применяются при трансплантации почек и трансплантация печени (например, моноклональные антитела к рецепторам IL-2, ингибиторы кальциневрина, кортикостероиды—см. таблицу Иммуносупрессанты, используемые для лечения реакции отторжения трансплантата [Immunosuppressants Used to Treat Transplant Rejection]).

Осложнения при трансплантации сердца

(См. также Посттрансплантационные осложнения [Posttransplantation Complications]).

Отторжение

У 50–80% пациентов наблюдается по крайней мере 1 эпизод отторжения (в среднем 2–3); у большинства пациентов он протекает бессимптомно, но у примерно 5% развиваются дисфункция легочной вентиляции или предсердные аритмии. Максимальное число случаев острого отторжения приходится на 1-й месяц, их число снижается в следующие 5 месяцев и стабилизируется к году.

Факторы риска отторжения включают:

  • Младший возраст

  • Женщина-реципиент

  • Донор женского пола или африканского происхождения

  • Несовпадение по главному комплексу гистосовместимости человека

  • Возможно, цитомегаловирусная инфекция

Поскольку повреждение трансплантата может быть необратимым и катастрофическим, один раз в год проводят биопсию эндомиокарда; при этом в образцах определяют степень и распространенность инфильтратов клеток мононуклеаров и наличие поврежденных миоцитов. При дифференциальной диагностике исключают ишемию вокруг операционной области, цитомегаловирусную инфекцию, идиопатическую В-клеточную инфильтрацию (эффект Quilty).

Клинические проявления отторжения могут быть классифицированы в соответствии с характером начала и продолжительностью (см. таблицу Проявления отторжения трансплантата сердца по категориям). Гистологическая классификация отторжения имеет градацию от 1 до 4. Слабая степень отторжения (стадия 1) без существенных клинических проявлений не требует никакого лечения; средняя и тяжелая степени отторжения (стадии 2–4) или слабая степень с клиническими проявлениями лечатся с помощью пульс-терапии кортикостероидами (например, метипреднизолон 500 мг или 1 г ежедневно в течение нескольких дней) и антитимоцитарным глобулином по мере необходимости. Шкала оценки отклонения отражает прогрессирующую степень патологии при гистологическом исследовании биоптатов.

Таблица
Таблица

Проявления отторжения трансплантата сердца по категориям*

Категория отторжения

Проявления

Сверхострое

Кардиогенный шок

Ускоренное

Предсердная аритмия, кардиогенный шок

Острая

Сердечная недостаточность, предсердная аритмия

Хроническая

Одышка при физической нагрузке, слабая толерантность к стрессу

*У большинства пациентов отторжение трансплантата сердца протекает бессимптомно.

Васкулопатия аллотрансплантата сердца

Основное осложнение при трансплантации сердца – поражение кровеносных сосудов сердечного аллотрансплантата, форма атеросклероза, при которой происходит диффузное сужение или облитерация просвета сосудов (у 25% пациентов). Это полиэтиологическое заболевание, и его развитие зависит от возраста донора, холодовой или реперфузионной ишемии, дислипидемии, применения иммуносупрессантов, хронического отторжения и вирусной инфекции (аденовирус у детей, цитомегаловирус у взрослых).

С целью ранней диагностики во время эндомиокардиальной биопсии часто проводят стресс-тест или коронарную ангиографию с внутрисосудистым ультразвуковым исследованием или без него.

Лечение заключается в агрессивном снижении уровня липидов и назначении дилтиазема.

Прогноз при трансплантации сердца

Однолетняя выживаемость после трансплантации сердца составляет 85–90%, а ежегодная смертность в дальнейшем – около 4%.

Предтрансплантационные предикторы 1-летней смертности включают в себя

  • Потребность в предоперационной вентиляции или аппарате для поддержки функции левого желудочка

  • Кахексия

  • Реципиент или донор женского пола

  • Другие диагнозы, кроме сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца

Посттрансплантационные прогностические факторы включают:

  • Повышение уровней С-реактивного белка и тропонина

В течение 1 года смерть чаще всего наступает от острого отторжения или инфекции; после 1 года причиной смерти чаще всего бывает васкулопатия сердечного аллотрансплантата или лимфопролиферативное заболевание.

У реципиентов, которым было пересажено сердце и которые прожили > 1 года, отмечаются отличные показатели функционального статуса; возможность физических упражнений ниже нормы, но достаточна для ежедневной активности и может повыситься с течением времени в связи с симпатической реиннервацией. Более 95% пациентов достигает I функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA), а > 70% возвращаются к работе на полный рабочий день.

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