Трансплантация печени

Почти все донорские органы получены от доноров с погибшим мозгом, но с бьющимся сердцем, подходящим по системе ABО и по размеру печени. Не всегда требуется проспективное типирование ткани и соответствие по главному комплексу гистосовместимости человека (HLA). ABO-несовместимые трансплантаты печени были успешно пересажены детям младше 2 лет; у детей старшего возраста и взрослых такие трансплантаты не используются, поскольку есть высокий риск отторжения с отказом желчных протоков (дуктопения) с холестазом, который требует повторной трансплантации.

Ежегодно более 500 трансплантатов в США получают от живых доноров, которые могут прожить без правой доли (при трансплантации от взрослого взрослому) или без латерального сегмента левой доли (при трансплантации от взрослого ребенку) печени. К преимуществам донорства от живого человека для реципиента относится более короткое время ожидания, более короткий период холодовой ишемии для экплантированных органов в значительной степени потому, что трансплантация может быть назначена для улучшения состояния пациента. К минусам для донора относится риск смерти с частотой 1:600–1:700 (по сравнению с 1:3 300 при взятии почек у живых доноров) и осложнения (например, подтекание желчи, кровотечение) в одной четверти случаев. Клиницисты должны приложить все усилия, чтобы предотвратить психологическое принуждение доноров.

Некоторые трансплантаты печени получают от умерших, с небьющимся сердцем, доноров (так называемое, донорство после смерти сердца [ДПСС]), но в таких случаях, осложнения желчных протоков развиваются у трети реципиентов, потому что еще до донорства печень была повреждена ишемией.

Факторы риска отторжения трансплантата у реципиента, зависящие от донора (умершего или живого) включают:

Возраст старше 50 лет

Стеатоз печени

Повышенные уровни ферментов печени и/или билирубина

Длительное пребывание в отделении интенсивной терапии

Гипотензия, требующая применения вазопрессорных препаратов

Гипернатриемия

Возможно, трансплантация от женщин-доноров к мужчинам-реципиентам

Но, поскольку дисбаланс между потребностями и ресурсами при трансплантации печени достаточно велик (и продолжает увеличиваться из-за распространения цирроза, вызванного гепатитом), все чаще используются органы от доноров старше 50 лет и с длительным временем холодовой ишемии, органы с жировой инфильтрацией и органы с вирусным гепатитом (для трансплантации реципиентам с циррозом, индуцированным вирусным гепатитом).

Дополнительные методы увеличения поставок органов включают

Сплит-трансплантацию печени: Печень умершего донора делится на правую и левую доли либо на правую долю и левый боковой сегмент (проводится in или ex-situ) и предоставляется двум реципиентам

Одновременная трансплантация реципиенту сердца и легких. Иногда печень умершего донора отдается реципиенту с инфильтративным заболеванием (например, амилоидозом), а эксплантированная больная печень пересаживается пожилому реципиенту, который может получить пользу от больной печени, но не ожидается, что будет жить достаточно долго, чтобы испытать нежелательные явления при дисфункции трансплантата.

Несмотря на эти инновации, многие пациенты умирают в ожидании трансплантатов. Печень-сохраняющие методики (экстракорпоральная перфузия суспензиями выращенных культур гепатоцитов или иммортализированные клеточные линии гепатомы) используются в некоторых центрах для поддержания жизни пациентов до тех пор, пока не найдется подходящая печень или не разрешится острая дисфункция.