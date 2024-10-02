Х-сцепленная агаммаглобулинемия характеризуется низким уровнем или отсутствием иммуноглобулинов и отсутствием В-лимфоцитов, приводящим к рецидивирующим инфекциям, вызываемым инкапсулированными бактериями. Диагноз ставится на основании измерения уровня иммуноглобулина и проточной цитометрии лимфоцитов. Лечение включает заместительную терапию иммуноглобулином.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Х-хромосомная агаммаглобулинемия является первичным иммунодефицитным нарушением, которое включает в себя нарушения гуморального иммунитета. Она является результатом мутаций гена на X-хромосоме, который кодирует тирозинкиназу Брутона (ТКБ). ТКБ очень важна для развития и созревания В-лимфоцитов; при ее отсутствии созревание останавливается перед стадией развития В-клеток, что приводит к отсутствию зрелых В-клеток и, как следствие, антител.

В результате у младенцев мужского пола очень маленькие миндалины и не развиваются лимфатические узлы. Для клинической картины характерны рецидивирующие гнойные инфекции легких, придаточных пазух носа, кожи, вызванные инкапсулированными бактериями (например, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae). Отмечается склонность к персистирующим инфекциям центральной нервной системы (ЦНС) в результате вакцинации живой оральной полиомиелитной вакциной, вирусами Экхо и Коксаки; эти инфекции могут проявляться как прогрессирующий дерматомиозит, сопровождающийся энцефалитом или без него. Также возрастает риск инфекционных артритов, бронхоэктаза и некоторых видов онкозаболеваний.

При ранней диагностике и соответствующем лечении прогноз благоприятен, за исключением случаев развития вирусных инфекций центральной нервной системы.