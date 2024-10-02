Х-сцепленная агаммаглобулинемия характеризуется низким уровнем или отсутствием иммуноглобулинов и отсутствием В-лимфоцитов, приводящим к рецидивирующим инфекциям, вызываемым инкапсулированными бактериями. Диагноз ставится на основании измерения уровня иммуноглобулина и проточной цитометрии лимфоцитов. Лечение включает заместительную терапию иммуноглобулином.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Х-хромосомная агаммаглобулинемия является первичным иммунодефицитным нарушением, которое включает в себя нарушения гуморального иммунитета. Она является результатом мутаций гена на X-хромосоме, который кодирует тирозинкиназу Брутона (ТКБ). ТКБ очень важна для развития и созревания В-лимфоцитов; при ее отсутствии созревание останавливается перед стадией развития В-клеток, что приводит к отсутствию зрелых В-клеток и, как следствие, антител.
В результате у младенцев мужского пола очень маленькие миндалины и не развиваются лимфатические узлы. Для клинической картины характерны рецидивирующие гнойные инфекции легких, придаточных пазух носа, кожи, вызванные инкапсулированными бактериями (например, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae). Отмечается склонность к персистирующим инфекциям центральной нервной системы (ЦНС) в результате вакцинации живой оральной полиомиелитной вакциной, вирусами Экхо и Коксаки; эти инфекции могут проявляться как прогрессирующий дерматомиозит, сопровождающийся энцефалитом или без него. Также возрастает риск инфекционных артритов, бронхоэктаза и некоторых видов онкозаболеваний.
При ранней диагностике и соответствующем лечении прогноз благоприятен, за исключением случаев развития вирусных инфекций центральной нервной системы.
Диагностика агаммалобулинемии, сцепленной с Х хромосомой
Уровень иммуноглобулинов
Лимфоцитарная проточная цитометрия
Генетические тесты
Диагностика агаммаглобулинемии, сцепленной с Х-хромосомой, осуществляется при обнаружении низких (как минимум 2 стандартных отклонения ниже среднего) уровней иммуноглобулинов (IgG, IgA, IgM) и отсутствии В-клеток (< 1% от всех лимфоцитов составляют клетки CD19+, обнаруженные методом проточной цитометрии). Может наблюдаться также транзиторная нейтропения.
Для подтверждения диагноза может использоваться генетический анализ, но он не является обязательным. Обычно рекомендуется генетическое тестирование для родственников 1-й степени родства. Если есть идентичное заболевание у членов семьи, с целью пренатальной диагностики проводится биопсия ворсин хориона, амниоцентез или забор пуповинной крови.
Лечение Х-сцепленной агаммаглобулинемии
Заместительная терапия иммуноглобулинами
Лечение Х-сцепленной агаммаглобулинемии заключается в заместительной терапии с применением иммуноглобулина. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и генная терапия также находятся в стадии исследования (1, 2).
Важным является назначение надлежащей антибиотикотерапии при каждом инфекционном процессе; при бронхоэктазе необходима долгосрочная терапия с частой сменой антибиотиков. Противопоказано применение живой противовирусной вакцины.
Справочные материалы по лечению
1. Abu-Arja RF, Chernin LR, Abusin G, et al. Successful hematopoietic cell transplantation in a patient with X-linked agammaglobulinemia and acute myeloid leukemia. Pediatr Blood Cancer 62(9):1674-1676, 2015. doi:10.1002/pbc.25554
2. Gray DH, Villegas I, Long J, et al. Optimizing Integration and Expression of Transgenic Bruton's Tyrosine Kinase for CRISPR-Cas9-Mediated Gene Editing of X-Linked Agammaglobulinemia. CRISPR J 4(2):191-206, 2021. doi:10.1089/crispr.2020.0080