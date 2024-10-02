Синдром Вискотта-Олдрича - это иммунодефицитное заболевание, которое включает в себя комбинированный В-клеточный и Т-клеточный дефект и характеризуется рецидивирующей инфекцией, экземой и тромбоцитопенией. Диагностика включает в себя оценку уровней иммуноглобулина, количества и объема тромбоцитов и функции лейкоцитов. Лечение заключается в профилактическом применении антибиотиков и иммуноглобулинов, а также трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Синдром Вискотта-Олдрича является первичным иммунодефицитным нарушением, который включает в себя комбинированные нарушения гуморального и клеточного иммунитетов.
Является сцепленным с Х-хромосомой наследственным заболеванием. Причиной развития синдрома Вискотта – Олдрича являются мутации гена, который кодирует белок синдрома Вискотта – Олдрича (БСВО, WASP – Wiskott-Aldrich syndrome protein), цитоплазматический протеин, необходимый для нормального обмена сигналами между Т-лимфоцитами и В-лимфоцитами. Тромбоцитопения, вероятно, возникает вследствие различных причин, включая повышенный клиренс тромбоцитов, неэффективный тромбоцитопоэз и/или снижение выживаемости тромбоцитов (1).
В связи с нарушением функционирования Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов у пациентов развиваются инфекции, вызванные гноеродными бактериями и оппортунистическими организмами, особенно вирусами и Pneumocystis jirovecii. Частыми являются инфекции, вызванные вирусом ветряной оспы и вирусом простого герпеса.
Общие справочные материалы
1. Shcherbina A, Rosen FS, Remold-O'Donnell E: Pathological events in platelets of Wiskott-Aldrich syndrome patients. Br J Haematol 106(4):875–883, 1999. doi:10.1046/j.1365-2141.1999.01637.x
Симптомы и признаки синдрома Вискотта-Олдрича
Первыми проявлениями часто являются геморрагические (обычно кровавый понос, мелена, пурпура, носовые кровотечения, гематурия), а затем рецидивирующие инфекции дыхательных путей, экзема и тромбоцитопения.
Опухоли, особенно вирусные В-клеточные лимфомы (ВЭБ+) и острый лимфобластный лейкоз, развиваются у около 10% пациентов > 10 лет.
Диагностика синдрома Вискотта-Олдрича
Уровень иммуноглобулинов
Определение количества и объема тромбоцитов
Исследование функции лейкоцитов (например, хемотаксис нейтрофилов, функция Т-клеток)
Диагноз синдрома Вискотта-Олдрича основан на следующих критериях:
Снижение количества Т-клеток и функции
Повышенные уровни IgE и IgA
Низкие уровни IgМ
Низкие или нормальные уровни IgG
Снижение цитотоксичности естественных киллеров
Нарушенный хемотаксис нейтрофилов
Тромбоцитопению
Могут наблюдаться частичные дефекты антител к полисахаридным антигенам (например, к антигенам групп крови А и В); обычно определяют количественный иммуноглобулиновый ответ на полисахаридные вакцины (например, пневмококковая вакцина). Тромбоциты маленькие, с дефектами, разрушение их в селезенке увеличено, что ведет к тромбоцитопении. Для подтверждения диагноза может использоваться анализ мутаций, если есть клинические и лабораторные признаки синдрома Вискотта-Олдрича.
Рекомендовано генетическое тестирование для родственников 1-й степени родства.
По причине увеличения риска развития лимфомы и лейкемии, обычно проводят общий анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы каждые 6 месяцев. При наличии острых изменений в симптоматике, связанных с дисфункцией В-клеток, требуется более углубленная оценка.
Лечение cиндрома Вискотта-Олдрича
Поддерживающая терапия с профилактическим использованием иммуноглобулина, антибиотиков и ацикловира
При симптоматической тромбоцитопении применяют переливание тромбоцитарной массы и, в редких случаях, спленэктомию
Иногда элтромбопаг (активатор рецепторов тромбопоэтина)
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Генная терапия
При лечении синдрома Вискотта-Олдрича для предотвращения рецидивирующих бактериальных инфекций применяют профилактическую терапию антибиотиками и иммуноглобулином; для профилактики серьезных вирусных инфекций простого герпеса используют ацикловир; при лечении геморрагии используют переливание тромбоцитарной массы. Для пациентов с тромбоцитопенией или геморрагическими осложнениями, рефрактерными к другим видам лечения, может быть рассмотрен элтромбопаг, активатор рецепторов тромбопоэтина (1). При тяжелой тромбоцитопении возможно применение спленэктомии, но обычно ее избегают по причине увеличения риска сепсиса.
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток хорошо зарекомендовала себя как метод лечения синдрома Вискотта-Олдрича, но генная терапия находится в стадии изучения. Небольшое исследование генной терапии лентивирусными гематопоэтическими стволовыми/клетками-предшественницами у 8 пациентов с синдромом Вискотта-Олдрича с последующим наблюдением в течение 7,6 лет продемонстрировало регрессию тяжелых инфекций и экземы и уменьшение проявлений аутоиммунных нарушений и кровотечений у всех пациентов (2, 3).
Без агрессивного вмешательства с трансплантацией или генной терапией большинство пациентов умирают к 15 годам; однако некоторые пациенты выживают и переходят в зрелый возраст.
Справочные материалы по лечению
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2. Magnani A, Semeraro M, Adam F, et al: Long-term safety and efficacy of lentiviral hematopoietic stem/progenitor cell gene therapy for Wiskott-Aldrich syndrome [published correction appears in Nat Med 2022 Oct;28(10):2217]. Nat Med 28(1):71–80, 2022. doi:10.1038/s41591-021-01641-x
3. Mudde A, Booth C: Gene therapy for inborn error of immunity - current status and future perspectives. Curr Opin Allergy Clin Immunol 23(1):51–62, 2023. doi:10.1097/ACI.0000000000000876