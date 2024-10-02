Синдром Вискотта-Олдрича

Поддерживающая терапия с профилактическим использованием иммуноглобулина, антибиотиков и ацикловира

При симптоматической тромбоцитопении применяют переливание тромбоцитарной массы и, в редких случаях, спленэктомию

Иногда элтромбопаг (активатор рецепторов тромбопоэтина)

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Генная терапия

При лечении синдрома Вискотта-Олдрича для предотвращения рецидивирующих бактериальных инфекций применяют профилактическую терапию антибиотиками и иммуноглобулином; для профилактики серьезных вирусных инфекций простого герпеса используют ацикловир; при лечении геморрагии используют переливание тромбоцитарной массы. Для пациентов с тромбоцитопенией или геморрагическими осложнениями, рефрактерными к другим видам лечения, может быть рассмотрен элтромбопаг, активатор рецепторов тромбопоэтина (1). При тяжелой тромбоцитопении возможно применение спленэктомии, но обычно ее избегают по причине увеличения риска сепсиса.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток хорошо зарекомендовала себя как метод лечения синдрома Вискотта-Олдрича, но генная терапия находится в стадии изучения. Небольшое исследование генной терапии лентивирусными гематопоэтическими стволовыми/клетками-предшественницами у 8 пациентов с синдромом Вискотта-Олдрича с последующим наблюдением в течение 7,6 лет продемонстрировало регрессию тяжелых инфекций и экземы и уменьшение проявлений аутоиммунных нарушений и кровотечений у всех пациентов (2, 3).

Без агрессивного вмешательства с трансплантацией или генной терапией большинство пациентов умирают к 15 годам; однако некоторые пациенты выживают и переходят в зрелый возраст.