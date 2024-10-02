Гипер-IgM синдром

Большинство случаев являются Х-сцепленными и обусловлены мутациями гена Х-хромосомы, кодирующего белки (лиганды CD154 или CD40) на поверхности активированных Т-клеток-хелперов. В присутствии цитокинов нормальный CD40 лиганд взаимодействует с В-лимфоцитами и, таким образом, сигнализирует им о необходимости переключения продукции IgM на продукцию IgG, IgA, IgE. При сцепленном с Х-хромосомой синдроме гиперпродукции IgM на Т-лимфоцитах отсутствует функционирующий лиганд CD40, и В-лимфоциты не получают сигнал о необходимости переключения синтеза изотипов. Таким образом, В-лимфоциты продуцируют только IgM; его уровень может быть нормальным или повышенным.

У пациентов с этой формой иммунодефицита наблюдается нейтропения и часто в раннем детском возрасте – пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii pneumonia. Наблюдается очень малое количество лимфоидной ткани, поскольку при дефиците сигнализации CD 40-лиганда В-клетки не активируются. Иными словами, клинические проявления сходны с таковыми при Х-сцепленной агаммаглобулинемии и включают рецидивирующие пиогенные синусно-пульмональные инфекции в течение первых 2 лет жизни. Восприимчивость к инфекции, вызванной Cryptosporidium, может повышаться. Многие пациенты умирают до достижения пубертатного возраста, у тех, что живут дольше, развивается цирроз или В-клеточные лимфомы.