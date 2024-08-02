Аллерген-специфическое тестирование сывороточного IgE

Кожные пробы

Проводится исключающая диета (только или после кожных проб или аллерген-специфического тестирования сывороточного IgE)

Тяжелая пищевая аллергия легче диагностируется у взрослых. При отсутствии явных признаков, а также у большинства детей диагностика затруднена и подобные нарушения пищеварения необходимо дифференцировать с другими нарушениями желудочно-кишечного тракта. Диагностика целиакии обсуждается в другом разделе.

Тестирования (например, аллерген-специфическое тестирование сывороточного IgE, кожные пробы), а также исключающая диета, являются самыми успешными при диагностике IgE-опосредованных реакций. Пациенты должны вести дневник питания, тщательно перечисляя все, что они употребляют в пищу, а также любые возникающие нежелательные явления (в частности отмечая время их возникновения, прошедшее после приема пищи). Этот дневник может помочь им в принятии решения об исключении подозрительных продуктов.

Рекомендуется тестировать только те продукты, которые вызвали клиническую реакцию. Обширное панельное тестирование нескольких продуктов или групп продуктов крайне нежелательно из-за риска ненужного удаления продуктов из рациона.

Если подозревается пищевая реакция, выполняется одно из следующих действий:

В любом случае, положительный тест не подтверждает клинически обоснованную аллергию. Оба вида тестирования могут иметь ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Кожные пробы обычно более чувствительны, чем аллерген-специфическое тестирование сывороточного IgE, но, скорее всего, могут иметь место случаи ложноположительных результатов. Кожные пробы обеспечивают результат в течение 15-20 минут, что гораздо быстрее, чем для аллерген-специфическое тестирование сывороточного IgE.

Если какой-либо тест положительный, тестируемая пища исключается из рациона. Если при исключении пищевых продуктов симптоматика угасает, пациенту рекомендуют повторить прием этой пищи (предпочтительно в двойном слепом тесте) с целью проверить, повторятся ли симптомы аллергии (пероральная провокационная проба). (См. также публикацию о медицинской позиции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) медицинскую справку позиции: Руководство для диагностики и контроля пищевой аллергии в США - Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States).

В случае, когда нет возможности провести кожные пробы для подтверждения пищевой аллергии или результаты проб не позволяют сделать однозначный вывод, можно прибегнуть к одному или нескольким вариантам действий из нижеуказанного:

Исключение продуктов, которые пациент подозревает в возникновении симптомов, на основе пищевого дневника пациента, затем оценка разрешения симптомов

Предписание диеты, состоящей из относительно неаллергенных продуктов и исключающей распространенные пищевые аллергены (см. таблицу Допустимые продукты в репрезентативных исключающих диетах)

При диете, никакие другие продукты не могут употребляться, за исключением рекомендованных. Должны быть использованы чистые продукты. Многие коммерчески приготовленные продукты содержат нежелательные вещества в большом количестве (например, выпускаемый в промышленных масштабах ржаной хлеб содержит пшеничную муку) или в незначительном количестве: мука для обсыпки или жир для запекания либо обжарки, что затрудняет выявление нежелательных продуктов.

Дискуссия с пациентом и наблюдения из его дневника питания могут помочь с выбором первоначальной элиминационной диеты. Если после назначения первоначальной диеты не наблюдается никакого улучшения в течение 1-й недели, необходимо использовать другую диету, однако для разрешения реакций, опосредованных Т-клетками, может потребоваться несколько недель. Если симптомы угасают и если у пациента наблюдается менее тяжелая симптоматика, то добавляется один новый продукт в большом количестве в течение > 24 часов, или до тех пор, пока не возобновятся симптомы. Однако если у пациента наблюдаются особенно тяжелые симптомы, то он принимает небольшое количество тестируемого нового продукта в присутствии врача, при этом фиксируется его реакция.

Усиление или рецидив симптоматики после приема нового продукта – лучшее подтверждение аллергического процесса.