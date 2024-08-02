Гиперчувствительность к лекарственным препаратам

Симптомы и признаки лекарственной аллергии варьируют в зависимости от пациента и лекарственного препарата, и один и тот же лекарственный препарат может вызвать различные реакции у разных пациентов. Наиболее серьезным проявлением является анафилаксия (реакция гиперчувствительности I типа); распространены экзантема (например, кореподобные высыпания), крапивница и лихорадка. Стойкие реакции на лекарственные препараты – реакции, которые рецидивируют в одной и той же части тела каждый раз при приеме одного и того же лекарственного препарата – возникают не часто.

Некоторые выраженные клинические синдромы могут вовлекать в патологический процесс другие типы реакций гиперчувствительности:

Сывороточная болезнь

Лекарственно-индуцированная иммунная гемолитическая анемия

DRESS-синдром (лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами)

Симптомы со стороны дыхательной системы

Симптомы со стороны почек

Другие аутоиммунные явления

Сывороточная болезнь обычно начинается на 7–10-й день после контакта с сывороткой и проявляется лихорадкой, артралгиями и сыпью. Механизм данного заболевания – это реакция гиперчувствительности ІІІ типа, возникающая вследствие формирования комплексов препарат-антитело и активации компонентов системы комплемента. У некоторых пациентов развивается выраженный артрит, отек или симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. Симптомы купируются самостоятельно, их продолжительность составляет от 1 до 2 недель. Бета-лактамные и сульфониламидные антибиотики, декстран железа и карбамазепин чаще всего вызывают подобное состояние.

Иммунная гемолитическая анемия, индуцированная приемом лекарственных средств, может развиться при возникновении взаимодействия антитело-препарат-эритроцит (например, при приеме цефалоспоринов или цефотетана) или при специфическом воздействии препарата (например, флударабина, метилдопы) на мембрану эритроцитов, которое провоцирует продукцию аутоантител. Эти реакции относятся к реакциям гиперчувствительности II типа.

DRESS (лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами), или синдром лекарственной гиперчувствительности (СГД), является реакцией гиперчувствительности IV типа, которая может развиться в течение 12 недель после начала лекарственной терапии и может быть спровоцирована увеличением дозы. Симптомы могут сохраняться или повторяются в течение нескольких недель после прекращения использования препарата. У пациентов наблюдается выраженная эозинофилия и часто развиваются гепатит, экзантема, отек лица, генерализованная отечность и увеличение лимфатических узлов. Карбамазепин, фенитоин, аллопуринол и ламотриджин часто вызывают подобное состояние.

Реакция со стороны легких может быть вызвана некоторыми препаратами (например, блеомицином, амиодароном, нитрофурантоином, амфотерицином В, сульфонамидами, сульфасалазином). Эти препараты могут индуцировать респираторную симптоматику (отличительную от хрипов, появляющихся при реакции гиперчувствительности 1-го типа), ухудшение функции легких и другие легочные изменения (так называемые лекарственные поражения легких, чаще всего интерстициальные заболевания легких). Считается, что эти эффекты в первую очередь являются реакциями гиперчувствительности типа III и типа IV.

Наиболее распространенной аллергической реакцией со стороны почек является тубулоинтерстициальный нефрит; обычно причиной его являются нестероидные противовоспалительные препараты ([НПВП], включая ингибиторы ЦОГ-2, метициллин, противомикробные препараты и циметидин. В процессе могут быть вовлечены реакции гиперчувствительности I, III и/или IV типов

Могут возникнуть и другие аутоиммунные явления. Гидралазин , пропилтиоурацил и прокаинамид могут привести к развитию синдрома, подобного системной красной волчанке (СКВ), который является реакцией гиперчувствительности III типа. Синдром может иметь умеренную (с артралгиями, лихорадкой и сыпью) или довольно выраженную форму (с серозитом, высокой температурой и сильным недомоганием), но, как правило, не затрагивает почки и центральную нервную систему. Тестирование на антинуклеарные антитела имеет положительный результат. Пеницилламин может вызывать СКВ и другие аутоиммунные заболевания (например, миастению гравис, которая является реакцией гиперчувствительности II типа). Некоторые препараты, включая антитиреоидные препараты, противотуберкулезные препараты, некоторые антибиотики, аллопуринол, гидралазин и аторвастатин, могут вызывать васкулит, ассоциированный с выявлением перинуклеарных антинейтрофильных цитоплазматических аутоантител (пАНЦА). Аутоантитела p-ANCA направлены против миелопероксидазы (МПО), вызывая реакции гиперчувствительности II типа. Ингибиторы иммунных контрольных точек, которые обычно используются для противораковой иммунотерапии, могут провоцировать иммуноопосредованные нежелательные реакции. Эти эффекты являются результатом неспецифической активации иммунной системы и могут поражать практически любую систему органов; однако чаще всего они поражают кожу, печень, желудочно-кишечный тракт, сердце и эндокринную систему.