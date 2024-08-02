Аутоиммунные заболевания

При аутоиммунных состояниях происходит выработка антител к эндогенным антигенам (аутоантигенам). В процесс могут быть вовлечены следующие типы реакций гиперчувствительности:
Тип II: клетки, несущие антитела, как и любые подобные клетки с чужеродными частицами на поверхности, активируют систему комплемента, что приводит к повреждению тканей.
Тип III: иногда в механизм повреждения вовлекаются комплексы антиген-антитело.
Тип IV: повреждения опосредованы Т-клетками.
Реакция гиперчувствительности I типа – это немедленная реакция, которая включает опосредованное иммуноглобулином Е (IgE) высвобождение медиаторов против растворимого антигена. Реакции типа I не участвуют в аутоиммунных заболеваниях.
(См. также Обзор аллергических и атопических нарушений).
К специфическим аутоиммунным расстройствам, рассматриваемым в THE MANUAL, относятся:
Женщины чаще подвержены аутоиммунным состояниям, чем мужчины.
Механизмы
Некоторые механизмы можно рассматривать как атаку тела против себя самого:
Аутоантитела могут стать иммуногенными, если они претерпевают определенные изменения.
Антитела, выделяемые в ответ на чужеродный антиген, могут перекрестно реагировать с нормальными аутоантигенами (например, антитела к стрептококковому М-протеину могут перекрестно реагировать с белковыми структурами сердечной мышцы человека).
Аутоантигены, которые, как правило, секвестрированы из иммунной системы, могут подвергаться воздействию и стать причиной аутоиммунной реакции (например, системное высвобождение меланинсодержащих увеальных клеток после травмы глаз провоцирует симпатическую офтальмию).
Аутоантигены могут претерпевать химические, физические или биологические изменения:
Химические: определенные химические вещества связываются с белками человеческого тела, делая их иммуногенными, что и происходит при некоторых случаях иммунной гемолитической анемии, индуцированной лекарственными препаратами.
Физические: Например, ультрафиолет индуцирует апоптоз кератиноцитов и, соответственно, изменяет иммуногенность аутоантигенов, что приводит к фотосенсибилизации – так возникает кожная красная волчанка.
Биологические: при использовании животных моделей персистирующая инфекция, вызваннная РНК-вирусом, который встраивается в ткани хозяина, биологически изменяет аутоантигены, что приводит к аутоиммунному состоянию, схожему с системной красной волчанкой.
Генетические факторы
У родственников пациентов с аутоиммунными нарушениями часто выявляются аутоантитела. Специфичность аутоантител у больных и их родственников часто, но не всегда схожа. В случае однояйцевых близнецов, если у одного из близнецов имеется аутоиммунное заболевание, вероятность его развития у другого близнеца выше (1).
Большинство аутоиммунных нарушений имеет полигенную этиологию, в которой почти всегда участвуют аллельные варианты одного локуса генов HLA.
Защитные механизмы
В норме потенциально патологические аутоиммунные реакции можно избегать с помощью механизмов иммунологической толерантности, клональной делеции и клональной анергии. Любые аутореактивные лимфоциты, не контролируемые перечисленными механизмами, обычно удерживаются Foxp3-положительными регуляторными Т-клетками. Дефект регуляторных Т-клеток может служить причиной поломки какого-то из защитных механизмов, в результате возникает аутоиммунное состояние. Анти-идиотипические антитела (антитела к антиген-связывающему участку других антител) могут препятствовать регуляторной активности антител.
Справочные материалы
1. Quintero-Ronderos P, Montoya-Ortiz G. Epigenetics and autoimmune diseases. Autoimmune Dis 2012;2012:593720. doi:10.1155/2012/593720