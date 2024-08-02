Аутоиммунные заболевания

У родственников пациентов с аутоиммунными нарушениями часто выявляются аутоантитела. Специфичность аутоантител у больных и их родственников часто, но не всегда схожа. В случае однояйцевых близнецов, если у одного из близнецов имеется аутоиммунное заболевание, вероятность его развития у другого близнеца выше (1).

Большинство аутоиммунных нарушений имеет полигенную этиологию, в которой почти всегда участвуют аллельные варианты одного локуса генов HLA.