Анафилаксия

Симптомы анафилаксии обычно проявляются в течение 15 минут после контакта с аллергеном и связаны с поражением кожи, верхних или нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и/или желудочно-кишечного тракта. Может быть поражена одна система органов или более, симптомы необязательно прогрессируют от незначительных (например, крапивница) до тяжелых (например, спазм дыхательных путей, рефракторный шок), у каждого пациента проявления анафилаксии при повторной встрече с антигеном обычно повторяются.

Симптоматика разнообразная – от легких до тяжелых форм и включает приступ лихорадки, зуд, крапивницу, чихание, ринорею, тошноту, спазмы кишечника, диарею, ощущение удушья или диспноэ, сердцебиение и головокружение.

Признаками анафилаксии являются понижение артериального давления, тахикардия, крапивница, ангионевротический отек, свистящее дыхание, стридор, цианоз и обморок. Шок может развиваться в течение нескольких минут, пациент находится в состоянии заторможенности, не реагирует на раздражители, возможна смерть. При коллапсе могут отсутствовать респираторные и иные симптомы.

Реакции запоздалой фазы могут возникать в течении 4 - 8 часов после воздействия или позже. Симптомы и признаки, как правило, являются менее серьезными, чем первоначальные и порой могут ограничиться только крапивницей; однако, они могут быть более серьезными и даже привести к смертельному исходу. Таким образом, пациенты с анафилактической реакцией должны находиться в отделении неотложной помощи в течение нескольких часов после развития реакции.