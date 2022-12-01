Боль в ухе

Ушная боль может возникать в результате патологического процесса в самом ухе или может иррадиировать из какого-либо близлежащего органа.

Боль, возникающая в результате поражения уха может быть результатом разницы давления в среднем ухе и снаружи и/или локального воспаления. Разница в давлении в среднем ухе, как правило, возникает в результате обструкции слуховой трубы, что препятствует выравниванию атмосферного давления и давления в среднем ухе и способствует накоплению жидкости в среднем ухе. Острый средний отит приводит к воспалению барабанной перепонки, что сопровождается болевыми ощущениями (и приводит к выбуханию барабанной перепонки).

Иррадиирующая боль может возникать в результате поражения областей, иннервируемых черепно-мозговыми нервами, отвечающими за чувствительность в наружном и среднем ухе (5, 9 и 10 пары). К таким органам относятся: нос, околоносовые пазухи, носоглотка, зубы, десна, височно-нижнечелюстной сустав, нижняя челюсть, заушные слюнные железы, язык, нёбные миндалины, глотка, трахея и пищевод. Заболевания этих органов также часто приводят к обструкции слуховой трубы, вызывая боль, связанную с разницей давления в среднем ухе и снаружи.