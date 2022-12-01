Боль в ухе может возникать самостоятельно или вместе с выделениями, реже с потерей слуха.
Патофизиология боли в ухе
Ушная боль может возникать в результате патологического процесса в самом ухе или может иррадиировать из какого-либо близлежащего органа.
Боль, возникающая в результате поражения уха может быть результатом разницы давления в среднем ухе и снаружи и/или локального воспаления. Разница в давлении в среднем ухе, как правило, возникает в результате обструкции слуховой трубы, что препятствует выравниванию атмосферного давления и давления в среднем ухе и способствует накоплению жидкости в среднем ухе. Острый средний отит приводит к воспалению барабанной перепонки, что сопровождается болевыми ощущениями (и приводит к выбуханию барабанной перепонки).
Иррадиирующая боль может возникать в результате поражения областей, иннервируемых черепно-мозговыми нервами, отвечающими за чувствительность в наружном и среднем ухе (5, 9 и 10 пары). К таким органам относятся: нос, околоносовые пазухи, носоглотка, зубы, десна, височно-нижнечелюстной сустав, нижняя челюсть, заушные слюнные железы, язык, нёбные миндалины, глотка, трахея и пищевод. Заболевания этих органов также часто приводят к обструкции слуховой трубы, вызывая боль, связанную с разницей давления в среднем ухе и снаружи.
Этиология боли в ухе
Причины боли в ухе могут быть отологическими (при патологии среднего или наружного уха) или неотологическими, при которых боль иррадиирует в ухо из смежных участков, пораженных патологическим процессом (см. таблицу Некоторые причины боли в ухе).
При острой боли, наиболее частыми причинами являются
При хронических болях (> 2–3 недель), наиболее частыми причинами являются
Хроническая инфекция слуховой трубы
Также при наличии постоянных болей необходимо исключать онкологический процесс, особенно у пожилых пациентов и, если боль сопровождается отореей. У людей с диабетом, хроническими заболеваниями почек или в других иммунокомпрометированных состояниях может развиться особенно тяжелая форма наружного отита, называемая злокачественным или некротизирующим наружным отитом. В таком случае при обнаружении патологических мягких тканей в наружном слуховом проходе необходимо провести биопсию, чтобы исключить рак.
Дисфункция ВНЧ сустава является частой причиной оталгии у пациентов с нормальной отоскопической картиной.
Некоторые причины боли в ухе
Причина
Проявления*
Диагностический алгоритм
Среднее ухо
Острая обструкция слуховой трубы
Обычно легкий дискомфорт
Возникает клокочущий, потрескивающий или шуршащий звук при наличии или отсутствии заложенности носа
БП не гиперемирована, но подвижность снижена
Односторонняя кондуктивная тугоухость
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Выраженный болевой синдром
Резкое изменение атмосферного давления в анамнезе (перелеты, погружение с аквалангом)
Часто кровоизлияние на поверхности БП или за ней
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Недавно перенесенный острый средний отит в анамнезе
Может отмечаться гноетечение, гиперемия и болевые ощущения в области проекции сосцевидного отростка
Только клиническое обследование
Средний гнойный отит (острый или хронический)
Выраженная боль, часто отмечаются симптомы интоксикации
Выбухание и гиперемия барабанной перепонки
Чаще встречается у детей
Возможно наличие отделяемого при перфорации барабанной перепонки
Только клиническое обследование
Иногда аудиограмма
Наружное ухо
Визуализируется при отоскопии
Только клиническое обследование
Как правило проведение туалета уха в анамнезе
Поврежение слухового прохода визуализируемое при отоскопии
Только клиническое обследование
Наружный отит (острый или хронический)
Зуд и боль (в основном выражен зуд и некоторый дискомфорт при хроническом наружном отите)
Часто в анамнезе плавание или частый контакт с водой
Иногда определяется отделяемое с неприятным запахом
Наружный слуховой проход гиперемирован, отечный; гнойное отделяемое
Нормальная БП
Только клиническое обследование
КТ височныйх костей при подозрении на злокачественный наружный отит
Причины не отологического характера†
Рак (носоглотка, небные миндалины, основание языка, гортань)
Постоянный дискомфорт
Часто в анамнезе длительное курение и потребление алкоголя
Иногда встречается средний экссудативный отит, шейлый лимфаденит
Встречается как правило у пациентов пожилого возраста
МРТ с контрастированием гадолинием
Виопсия видимых пораженных участков
Инфекция (небные миндалины, паратонзиллярный абсцесс)
Боль при глотании
Видимая гиперемия ротоглотки
Выбухание при абсцессе
Только клиническое обследование
Иногда высеваются культуры стрептококка
Невралгия (тройничного, крылонебного, языкоглоточного и коленчатого нервов)
Боль различного характера: стреляющая, резкая, острая, выраженная
Только клиническое обследование
Боль усиливается при движении ВНЧ сустава
Только клиническое обследование
* Кондуктивная тугоухость возникает при многих заболеваниях среднего и наружного уха.
† Очень часто отоскопическая картина бывает нормальной.
БП = барабанная перепонка; ВНЧ = височно-нижнечелюстной сустав; URI = инфекция верхних дыхательных путей.
Обследование при боли в ухе
Анамнез
При изучении анамнеза настоящего заболевания необходимо обратить внимание на локализацию, длительность и выраженность боли в ухе, а также уточнить, насколько боль имеет постоянный характер. Если боль является перемежающейся, то необходимо уточнить, возникает ли она внезапно или во время глотания или движения челюсти. К важным симптомам также необходимо отнести наличие отделяемого из уха, тугоухость и боль в горле. Необходимо уточнить у пациента были ли попытки произвести туалет наружного слухового прохода (например с использованием ватных палочек), были ли инородные тела наружного слухового прохода, перелеты или погружения с аквалангом, плавание или частый контакт с водой.
При исследовании систем органов необходимо узнать о наличии хронических заболеваний, таких как резкое похудение и воспалительные заболевания.
Необходимо уточнить наличие других заболеваний в анамнезе, таких как сахарный диабет или другие иммунокомпрометирующие состояния, предыдущие заболевания уха (особенно инфекции), а также количество и длительность употребления табака и алкоголя.
Объективное обследование
Пациентам должны быть обследованы на наличие лихорадки.
Осмотр следует концентрировать на обследовании ушей, носа и ротоглотки.
Необходимо тщательно осматривать ушную раковину и область возле сосцевидного отростка на предмет гиперемии и отечности. Наружное ухо слегка оттянуто; значительное усиление боли при оттягивании позволяет предположить наружный отит. При проведении отоскопии необходимо обращать внимание на состояние наружного слухового прохода, наличие гиперемии, отделяемого, отека, серы или инородных тел и других дефектов. Барабаная перепонка осматривается на предмет гиперемии, перфораций и признаков наличия жидкости в среднем ухе (например выбухание или деформация БП). Следует провести беглую проверку слуха у постели больного, в том числе тесты Вебера и Ринне с использованием камертона 512 Гц.
Необходимо проводить фарингоскопию на предмет гиперемии или покраснения слизистой, отек нёбных дужек, ассиметрию зева и поражение слизистой, которые могут указывать на рак.
Функция ВНЧ должна оцениваться путем пальпации суставов при открывании и закрывании рта, также следует отметить наличие тризма или признаков бруксизма, таких как изнашивание зубов.
Следует провести пальпацию шеи для исключения лимфоаденопатии. Возможно проведение дополнительного фиброэндоскопического исследования глотки и гортани, особенно в случаях, когда при рутинном осмотре не выявлено причин болевых ощущений, а также при наличии таких неотологических симптомов, как осиплость, трудности при глотании или заложенность носа.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Диабет или иммунокомпрометирующие заболевания или хроническая болезнь почек
Покраснение и флюктуация в области проекциии сосцевидного отростка, а также деформация ушной раковины
Выраженная отечность в области наружного слухового прохода
Хроническая боль, особенно при наличии друхих симптомов со стороны головы/шеи
Интерпретация результатов
Нормальная отоскопическая картина является важным фактором в дифференциальной диагностике; отоскопические изменения, наблюдаемые при патологии среднего и наружного уха, в сочетании с данными анамнеза, зачастую позволяют предположить этиологию заболевания (см. таблицу Некоторые причины боли в ухе). Например, у пациентов с хронической дисфункцией евстахиевой трубы имеются аномалии барабанной мембраны, как правило, в виде ретракционного кармана.
У больных с нормальной отоскопической картиной боль в ухе может быть результатом патологии ротоглотки: острый тонзиллита или паратонзиллярного абсцесса. Боль в ухе в результате невралгии имеет классическое проявление < в виде коротких (от нескольких секунд до 2 минут) эпизодов резкой боли. Боли хронического характера при нормальной отоскопической картине чаще бывают при патологии ВНЧ сустава, при этом необходимо тщательно обследовать пациентов (включая фибросокпию) для исключения онкологии.
Обследование
В большинстве случаев диагноз удается поставить уже после тщательного сбора анамнеза и клинического осмотра. В зависимости от клинических проявлений может возникнуть необходимость в дополнительном обследовании при неотологической этиологии (см. таблицу Некоторые причины боли в ухе). У пациентов с нормальной отоскопической картиной, особенно при наличии постоянной или рецидивирующей боли может понадобиться проведение МРТ основания черепа для исключения онкологического процесса.
Лечение боли в ухе
Первопричинное заболевание у пациентов с болью в ухе.
Для купирования боли, как правило, используются пероральные формы анальгетиков: обычно достаточно применения нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) или ацетоминофена; однако при выраженном болевом синдроме, особенно при агрессивном наружном отите, рекомендовано применение пероральных препаратов опиоидного ряда коротким курсом. В тяжелых случаях наружного отита для эффективного лечения необходимо проведение туалета наружного слухового прохода (удаление эпидермальных масс) и введение турунды для лучшей доставки антибактериального препарата к пораженным тканям; пероральные антибиотики не используют, за исключением случаев, когда часть или вся поверхность внешнего уха является эритематозной, что предполагает распространение инфекции. Топические анальгетики (например, антипирин/бензокаин), как правило, действуют ограниченное время.
Необходимо предупредить пациента, что не следует самостоятельно проводить туалет наружного слухового прохода с использованием посторонних предметов (даже с использованием очень мягких предметов или уверения пациента в осторожности при выполнении манипуляции). Пациентам с наружным отитом следует держать уши сухими. Также пациентам не следует самостоятельно промывать слуховой проход, если только врач не проинструктировал пациента по методике промывания; но и в этом случае следует выполнять его с осторожностью. Никогда нельзя использовать ирригатор для полости рта для промывания слухового прохода.
Основные положения
Большинство состояний развивается в результате инфекции среднего и наружного уха.
Постановка диагноза, как правило, не вызывает трудностей при тщательно собранном анамнезе и правильно проведенном клиническом осмотре.
Следует рассмотреть не связанные с состоянием уха причины в случае, если исследование уха дает нормальные результаты.