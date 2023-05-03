Обзор нарушений вкуса и обоняния (Overview of Smell and Taste Abnormalities)

К нарушению вкусовой чувствительности могут приводить не только психические заболевания, но и местные нарушения. Целостность языкоглоточного и лицевого нервов можно проверить вкусовые ощущения путем нанесения на обе стороны дорсальной части языка сахара, соли, уксуса (кислый вкус) и хинина (горький вкус).

Причинами ухудшения вкусовой чувствительности могут быть сухость слизистой полости рта, которая может быть вызвана частым курением, синдромом Шегрена, лучевой терапией головы и шеи, или шелушение языка, а также применение различных лекарственных средств (например, препаратов с антихолинэнергическими свойствами, винкристина). Во всех случаях диффузно вовлекаются вкусовые рецепторы.

Если снижение чувствительности ограничено одной половиной языка (например, при параличе Белла), агевзия (потеря вкусовых ощущений) отмечаются редко. Внезапная потеря вкуса может быть ранним симптомом инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2).

Нарушение вкуса (дисгевзия) может быть вызвано гингивитом, ксеростомией или многими из тех заболеваний, которые также приводят к потере обоняния. Дисгевзия также может быть вызвана приемом некоторых медикаментов, таких как: