Обзор нарушений вкуса и обоняния (Overview of Smell and Taste Abnormalities)

Поскольку различные вкусы связаны с ароматами для обеспечения стимуляции обонятельных хеморецепторов, запах и вкус являются физиологически взаимозависимыми. Дисфункция одного типа чувствительности часто вызывает другие нарушения. Нарушения вкуса и обоняния редко приводят к нетрудоспособности или угрожают жизни, вследствие чего врачи уделяют им меньше внимания, хотя они могут сильно ухудшать качество жизни.
Такие состояния, как инфекции, курение, беременность, старение, депрессия, судороги, а также недостаток некоторых веществ в питании (например, цинка, меди или никеля), вызывают искажение вкуса и обоняния. Некоторые вызывают одно или другое.
Вкус
К нарушению вкусовой чувствительности могут приводить не только психические заболевания, но и местные нарушения. Целостность языкоглоточного и лицевого нервов можно проверить вкусовые ощущения путем нанесения на обе стороны дорсальной части языка сахара, соли, уксуса (кислый вкус) и хинина (горький вкус).
Причинами ухудшения вкусовой чувствительности могут быть сухость слизистой полости рта, которая может быть вызвана частым курением, синдромом Шегрена, лучевой терапией головы и шеи, или шелушение языка, а также применение различных лекарственных средств (например, препаратов с антихолинэнергическими свойствами, винкристина). Во всех случаях диффузно вовлекаются вкусовые рецепторы.
Если снижение чувствительности ограничено одной половиной языка (например, при параличе Белла), агевзия (потеря вкусовых ощущений) отмечаются редко. Внезапная потеря вкуса может быть ранним симптомом инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом 2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2).
Нарушение вкуса (дисгевзия) может быть вызвано гингивитом, ксеростомией или многими из тех заболеваний, которые также приводят к потере обоняния. Дисгевзия также может быть вызвана приемом некоторых медикаментов, таких как:
Антибиотики
Противоэпилептические препараты
Антидепрессанты
Некоторые химиотерапевтические препараты
Диуретики
Медикаменты, используемые для лечения артрита
Препараты для лечения щитовидной железы
Обоняние
При неспособности различать такие запахи, как сигаретный дым или запах бензина, необходимо срочно исключть поражение ЦНС. На сегодняшний день неизвестно, может ли заболевание ствола мозга (поражения солитарного ядра) вызывать нарушения обоняния и вкуса, потому что другие неврологические проявления, как правило, имеют приоритет.
Вероятно, наиболее распространена аносмия (полная потеря обоняния). Гиперосмия (усиление обоняния), характерная для невротического типа личности, встречается у эпилептиков. Дизосмия (ощущение неприятного запаха или извращение обоняния) может встречаться при инфекциях околоносовых пазух, частичном повреждении обонятельных луковиц, депрессии. В некоторых случаях ощущение неприятного вкуса обусловлено плохой гигиеной полости рта. Судорожная активность, возникающая в области крючковидного отростка височной доли, может стать причиной короткой, яркой, неприятной обонятельной галлюцинации; в редких случаях причиной обонятельных галлюцинаций может стать герпетический энцефалит. Гипосмия (частичная потеря обоняния) может возникать на фоне простуды, как правило, носит временный характер. Внезапная потеря обоняния может быть ранним симптомом COVID-19.
Механизм восприятия вкусов и запахов
Для восприятия аромата человеческому мозгу необхода информация и о запахе, и о вкусе. Эти ощущения передаются в различные участки мозга и рецепторы в носу и во рту.
Обонятельные клетки находятся в верхних отделах полости носа. В этой области располагаются специфические обонятельные рецепторы с ворсинками. Ток воздуха вызывает раздрожение этих ворсинок, нервный импульс передается в обонятельные луковицы (дистальный конец 1 пары черепных нервов). Обонятельный передает импульс в средний мозг, в котором происходит процесс распознавания запаха. Информация так же передается в среднюю часть височной доли (центр обоняния и вкусовой чувствительности), где хранятся воспоминания о запахах.
Поверхность языка покрыта тысячами вкусовых сосочков. В каждом вкусовом сосочке находятся специфиеские вкусовые рецепторы. Каждый тип рецептора воспринимает определнный вкус: соленое, сладкое, горькое и тд. Чувствительность определенных участков языка может различаться для каждого вкуса (например, кончик языка - для сладкого, передние части - для соленого, боковые области - для кислого и задняя треть - для горького); однако эти вкусовые зоны могут быть обнаружены на всей поверхности языке, а значение периферических особенностей в различении вкусовых ощущений, вероятно, незначительно. Информация с вкусовых сосочков поступает в ЦНС посредством языкоглоточного и лицевого нервов (7 и 9 пары черепных нервов).
В головном мозге обрабатывается инфорация, полученная от вкусовых и обонятельных рецепторов, наряду с другими видами информаций (вид пиши, консистенция и тд) и дает специфический ответ.
Основы гериатрии: запах и вкус
После 50 лет способность ощущать запах и вкус начинает снижаться. Обонятельный эпителий становится более тонким и сухим, а обонятельные нервы разрушаются. Пожилые люди все еще могут обнаруживать сильные запахи, однако обнаружение слабых запахов является более трудным.
С возрастом количество вкусовых рецепторов также уменьшается, а те, которые остаются, становятся менее чувствительными. Эти изменения, как правило, уменьшают способность ощущать сладкий и соленый вкус больше, чем способность ощущать кислый и горький вкус. Таким образом, многие продукты начинают быть горькими на вкус.
Поскольку обоняние и вкус с возрастом уменьшаются, многие продукты начинают казаться безвкусными. Во рту появляется сухость, что еще больше снижает способность ощущать вкус и запах. Кроме того, многие пожилые люди имеют расстройства или принимают лекарства, которые способствуют развитию сухости во рту. По причине этих изменений пожилые люди могут есть меньше. Затем они могут не получать необходимое питание, а если у них уже есть расстройство, их состояние может ухудшаться.