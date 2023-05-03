Анамнез настоящего заболевания должен включать попытку выделить, с какой стороны началось кровотечение; хотя массивное носовое кровотечение быстро распространяется на обе ноздри, большинство пациентов могут указать, с какой стороны оно началось, и медицинский осмотр в основном проводят с этой стороны. Также необходимо установить длительность кровотечения, равно как и провоцирующие факторы (например, чихание, сморкание, ковыряние в носу) и какие меры по остановке кровотечения предпринимал больной. Может возникнуть мелена, а проглоченная кровь является раздражителем желудка, поэтому пациенты также могут жаловаться на рвоту кровью. Перед началом кровотечения у пациентов могут появляться важные сопутствующие симптомы, похожие на симптомы инфекции верхних дыхательных путей (ОРИ), ощущение заложенности носа, боль в области лица. Необходимо также отметить количество предыдущих носовых кровотечений и их исход.

При обследовании пациента по системам организма необходимо уточнить о возможном обильном кровотечении (особенно связанном с чисткой зубов, кровопусканием или незначительной травмой), о легком появлении гематом; кровавом или дегтеобразном стуле, кровохарканьи и наличии крови в моче.

При сборе анамнеза необходимо уточнить наличие имеющихся нарушений свёртываемости крови (в т. ч. в семейном анамнезе) и состояний, связанных с тромбоцитарными или коагулятивными дефектами, в частности опухолевых заболеваний, цирроза, ВИЧ или беременности. Лекарственный анамнез (рецептурные, безрецептурные, психоактивные) должен включать в себя использование медикаментов, которые могут способствовать кровотечению, таких как аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), другие антитромбоцитарные препараты (например, клопидогрель), гепарин и варфарин.