Опухоли нижней челюсти

Значительное количество злокачественных и доброкачественных опухолей образуется на нижней челюсти. К симптомам относятся отек, боль, болезненность и необъяснимое расшатывание зубов; некоторые опухоли выявляются при рутинном рентгенологическом исследовании зубо-челюстной системы, другие выявляются при рутинном осмотре полости рта и зубов. Лечение зависит от расположения и типа опухоли. При доброкачественных процессах необходимо наблюдение, и хирургическое лечение может не понадобиться, однако при большинстве опухолей требуется резекция с возможной реконструкцией.
(См. также Обзор опухолей головы и шеи).
Если опухоль нижней челюсти не выявилась при рентгенографии, необходимо проводить клиническое обследование, поскольку опухолевый рост вызывает отек области лица, нёба и альвеолярного гребня (часть нижней челюсти, на которой находятся зубы). Также может появляться острая костная боль.
Костные наросты, называемые экзостозами (небный валик, нижнечелюстной валик), могут развиваться в области нёба и нижней челюсти. Эти образования вывляются довольно часто и могут приниматься за рак, однако они являются доброкачественными и требуют тщательной диагностики только в случаях, когда они нарушают зубной ряд и работу почелюстных слюнных желез. При нёбном расположении костные выросты, как правило, локализуются по средней линии и имеют интактную гладкую слизистую.
Злокачественные опухоли челюсти
Самой частой опухолью нижней и верхней челюсти является плоскоклеточная карцинома с костным прорастанием через зубные карманы. Такие опухоли могут вовлекать в процесс любой отдел нижней и верхней челюсти.
Нижняя челюсть также поражается при таких опухолях, как остеосаркома, гигантоклеточная опухоль, опухоль Юинга, миеломная болезнь и метастазирующие опухоли. Лечение такое же, как и при локализации этих процессов в других костях.
Доброкачественные опухоли челюсти
Одонтома – самая распространенная одонтогенная опухоль, повреждающая зубной мешок или мягкие ткани зуба и чаще встречается у молодых людей. Одонтомы делятся на два вида: фиброзные одонтомы и цементомы. Клинически отсутствующий молярный зуб предполагает наличие сложной смешанной одонтомы. Как правило, эти опухоли иссекают, особенно когда диагноз сомнительный.
Наиболее частой одонтогенной эпителиальной опухолью является амелобластома, которая в основном располагается в задних отделах нижней челюсти. Она имеет медленный рост и редко метастазирует. На рентгеновском снимке обычно имеется картина многокамерности или «пузыри мыльной пены». Лечение заключается в широком иссечении и при необходимости реконструкции.