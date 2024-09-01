Опухоли нижней челюсти

Значительное количество злокачественных и доброкачественных опухолей образуется на нижней челюсти. К симптомам относятся отек, боль, болезненность и необъяснимое расшатывание зубов; некоторые опухоли выявляются при рутинном рентгенологическом исследовании зубо-челюстной системы, другие выявляются при рутинном осмотре полости рта и зубов. Лечение зависит от расположения и типа опухоли. При доброкачественных процессах необходимо наблюдение, и хирургическое лечение может не понадобиться, однако при большинстве опухолей требуется резекция с возможной реконструкцией.

(См. также Обзор опухолей головы и шеи).

Если опухоль нижней челюсти не выявилась при рентгенографии, необходимо проводить клиническое обследование, поскольку опухолевый рост вызывает отек области лица, нёба и альвеолярного гребня (часть нижней челюсти, на которой находятся зубы). Также может появляться острая костная боль.

Костные наросты, называемые экзостозами (небный валик, нижнечелюстной валик), могут развиваться в области нёба и нижней челюсти. Эти образования вывляются довольно часто и могут приниматься за рак, однако они являются доброкачественными и требуют тщательной диагностики только в случаях, когда они нарушают зубной ряд и работу почелюстных слюнных желез. При нёбном расположении костные выросты, как правило, локализуются по средней линии и имеют интактную гладкую слизистую.

Нижнечелюстной валик Скрыть подробности Здесь можно увидеть доброкачественное новообразование язычной части нижней челюсти на левой стороне ротовой полости пациента. © Springer Science+Business Media

Торус палатинус Скрыть подробности Небный валик - распространенное костное твердое образование, которое располагается вдоль средней линии твердого неба (часто двусторонне, как видно здесь). DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Злокачественные опухоли челюсти Самой частой опухолью нижней и верхней челюсти является плоскоклеточная карцинома с костным прорастанием через зубные карманы. Такие опухоли могут вовлекать в процесс любой отдел нижней и верхней челюсти. Нижняя челюсть также поражается при таких опухолях, как остеосаркома, гигантоклеточная опухоль, опухоль Юинга, миеломная болезнь и метастазирующие опухоли. Лечение такое же, как и при локализации этих процессов в других костях. Плоскоклеточная карцинома (поражения десен) Скрыть подробности В ходе исследования десны этого пациента была выявлена плоскоклеточная карцинома. Визуализирующие исследования показали прорастание в нижнюю челюсть. © Springer Science+Business Media Плоскоклеточная карцинома нижней челюсти Скрыть подробности Это изображение нижней челюсти, пораженной плоскоклеточной карциномой, показывает мягкие ткани (стрелка) и разрушение кости (стрелка). © Springer Science+Business Media