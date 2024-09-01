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Опухоли нижней челюсти

Авторы:Bradley A. Schiff, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2024

Значительное количество злокачественных и доброкачественных опухолей образуется на нижней челюсти. К симптомам относятся отек, боль, болезненность и необъяснимое расшатывание зубов; некоторые опухоли выявляются при рутинном рентгенологическом исследовании зубо-челюстной системы, другие выявляются при рутинном осмотре полости рта и зубов. Лечение зависит от расположения и типа опухоли. При доброкачественных процессах необходимо наблюдение, и хирургическое лечение может не понадобиться, однако при большинстве опухолей требуется резекция с возможной реконструкцией.

(См. также Обзор опухолей головы и шеи).

Если опухоль нижней челюсти не выявилась при рентгенографии, необходимо проводить клиническое обследование, поскольку опухолевый рост вызывает отек области лица, нёба и альвеолярного гребня (часть нижней челюсти, на которой находятся зубы). Также может появляться острая костная боль.

Костные наросты, называемые экзостозами (небный валик, нижнечелюстной валик), могут развиваться в области нёба и нижней челюсти. Эти образования вывляются довольно часто и могут приниматься за рак, однако они являются доброкачественными и требуют тщательной диагностики только в случаях, когда они нарушают зубной ряд и работу почелюстных слюнных желез. При нёбном расположении костные выросты, как правило, локализуются по средней линии и имеют интактную гладкую слизистую.

Нижнечелюстной валик
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Здесь можно увидеть доброкачественное новообразование язычной части нижней челюсти на левой стороне ротовой полости пациента.
© Springer Science+Business Media
Торус палатинус
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Небный валик - распространенное костное твердое образование, которое располагается вдоль средней линии твердого неба (часто двусторонне, как видно здесь).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Злокачественные опухоли челюсти

Самой частой опухолью нижней и верхней челюсти является плоскоклеточная карцинома с костным прорастанием через зубные карманы. Такие опухоли могут вовлекать в процесс любой отдел нижней и верхней челюсти.

Нижняя челюсть также поражается при таких опухолях, как остеосаркома, гигантоклеточная опухоль, опухоль Юинга, миеломная болезнь и метастазирующие опухоли. Лечение такое же, как и при локализации этих процессов в других костях.

Плоскоклеточная карцинома (поражения десен)
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В ходе исследования десны этого пациента была выявлена плоскоклеточная карцинома. Визуализирующие исследования показали прорастание в нижнюю челюсть.
© Springer Science+Business Media
Плоскоклеточная карцинома нижней челюсти
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Это изображение нижней челюсти, пораженной плоскоклеточной карциномой, показывает мягкие ткани (стрелка) и разрушение кости (стрелка).
© Springer Science+Business Media

Доброкачественные опухоли челюсти

Одонтома – самая распространенная одонтогенная опухоль, повреждающая зубной мешок или мягкие ткани зуба и чаще встречается у молодых людей. Одонтомы делятся на два вида: фиброзные одонтомы и цементомы. Клинически отсутствующий молярный зуб предполагает наличие сложной смешанной одонтомы. Как правило, эти опухоли иссекают, особенно когда диагноз сомнительный.

Наиболее частой одонтогенной эпителиальной опухолью является амелобластома, которая в основном располагается в задних отделах нижней челюсти. Она имеет медленный рост и редко метастазирует. На рентгеновском снимке обычно имеется картина многокамерности или «пузы­ри мыльной пены». Лечение заключается в широком иссечении и при необходимости реконструкции.

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