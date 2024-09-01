Обзор опухолей головы и шеи (Overview of Head and Neck Tumors)

Хирургическое лечение и/или лучевая терапия

Иногда химиотерапия

Основным лечением рака головы и шеи являются хирургическое вмешательства и облучение. Эти методы могут быть использованы по отдельности или в комбинации, с применением химиотерапии или без нее. Многие опухоли, независимо от локализации, дают сходный ответ на оперативное вмешательство и лучевую терапию, что позволяет выбирать терапию в зависимости от прочих факторов (таких, как предпочтения пациента или побочных эффектов, связанных со специфической локализацией).

Однако при определенных локализациях некоторые виды лечения имеют больше преимуществ. Например, операция рекомендуется на ранней стадии заболевания, связанного с ротовой полостью, поскольку лучевая терапия может вызвать нижнечелюстной остеорадионекроз. Эндоскопическая хирургия применяется часто; при некоторых видах рака головы и шеи, ее показатели излечения близки к соответствующим показателям открытых операций или лучевой терапии или даже лучше их, а побочные эффекты при этом значительно меньше. Эндоскопические подходы чаще всего используются для хирургии гортани, обычно используют лазер для разрезов. Эндоскопические методы также применяются при лечении некоторых опухолей придаточных пазух носа.

Если в качестве основного метода лечения выбрана лучевая терапия, то она направляется непосредственно на первичный очаг поражения и иногда на шейные лимфоузлы. Лечение лимфатических структур зависит от лучевой терапии или хирургического лечения, гистологических критериев и риска поражения лимфоузлов. Ранние стадии поражения часто не требуют лечения лимфатических узлов, в то время как при более прогрессирующих поражениях это необходимо. В случае локализации опухолм на голове и шее в местах, богатых лимфатическими узлами (например, ротоглотка, преддверие полости гортани), обычно требуется облучения лимфатических узлов, независимо от стадии опухоли, в то время как для локализации с меньшим количеством лимфатических сосудов (например, гортань), как правило, облучение лимфатических сосудов на ранних стадиях заболевания не требуется. Интенсивно-модулированная лучевая терапия (ИМЛТ) обеспечивает облучение очень конкретной области, потенциально снижая неблагоприятные эффекты без ущерба для подавления опухоли.

При тяжелых стадиях опухолевого процесса (III и IV стадии) зачастую необходимо комплексное лечение, включая химиотерапию, лучевую терапию и хирургию. При поражении костной или хрящевой ткани, как правило выполняется хирургическая резекция первичного очага и регионарных лимфоузлов, чтобы снизить риск лимфогенного распространения. Если первичный очаг поражения удален хирургически, то в послеоперационном периоде выполняется лучевая терапия шейных лимфоузлов, что выполняется при высоком риске, например при множественных пораженных лимфоузлов и экстракапсулярном распространении. Использование лучевой терапии в послеоперационном периоде более предпочтительно, чем в предоперационном, поскольку облученные ткани хуже заживают.

Добавление химиотерапии к адъювантной лучевой терапии шеи улучшает локальный контроль над раком и повышает выживаемость. Тем не менее, этот подход вызывает значительные побочные эффекты, такие как увеличение дисфагии и угнетение костного мозга, поэтому решение добавить химиотерапию должны быть тщательно продумано.

При наличии прогрессирующей плоскоклеточной карциномы без костной инвазии часто применяется сопутствующая химиотерапия и лучевая терапия. Несмотря на то что сочетание химиотерапии и лучевой терапии является органосохраняющим методом лечения, значительно увеличивается интоксикация, особенно выраженная дисфагия. Радиация в виде монотерапии применяется у ослабленных пациентов с прогрессирующим течением заболевания, при непереносимости химиотерапии и высоком риске при общей анестезии.

Химиотерапия почти никогда не используется в качестве первичного лечения. Химиотерапия в основном используется для химиочувствительных опухолей, таких как лимфома Беркета, или для пациентов с обширным метастазированием (с поражением печени и легких). При неэффективности других методов лечения для уменьшения болевого синдрома и уменьшения размера опухоли с паллиативной целью используют некоторые препараты – ципластин, флуороурацил, блеомицин и метотрексат. Вначале ответ может быть хорошим, но не продолжительным, и рак практически всегда возвращается. Для некоторых пациентов вместо традиционных химиотерапевтических препаратов можно использовать таргетные препараты, такие как цетуксимаб (1).

Поскольку лечение рака головы и шеи является очень сложным, большое значение имеет междисциплинарное планирование лечения. В идеале, опухоль каждого пациента должна обсуждаться консилиумом, состоящем из представителей всех лечащих специальностей, наряду с радиологами и патологами для достижения консенсуса при выборе наилучшего лечения. Когда лечение определено, его лучше всего координировать группой, которая включает оториноларингологов и реконструктивных хирургов, радиационных и медицинских онкологов, речевых и языковых патологов, стоматологов и диетологов.

Пластические и реконструктивные хирурги играют важную роль, так как использование свободной пересадки тканей позволило осуществлять функциональную и косметическую реконструкцию дефектов и достичь значительного улучшения качества жизни пациента после процедур, которые ранее вызывали большое количество осложнений. Распространенными донорскими участками, которые используются для реконструкции, являются малоберцовая кость (часто используется для восстановления челюсти), лучевая кость предплечья (обычно используется для языка и нижнего основания рта), а также передние боковые ткани бедра (часто используется для реконструкции гортани или глотки).

Лечение пациентов с рецидивом опухоли Профилактика рецидивирования опухоли после проведенного лечения является сложной задачей и имеет ряд потенциальных осложнений. Наличие при пальпации образования плотной консистенции или язвенного очага с отеком и болью на месте первичного очага в значительной степени свидетельствует о наличии рецидива опухоли. Таким пациентам следует выполнять КТ (с тонкими срезами) или МРТ. При локальном рецидиве после хирургического лечения все лоскуты и рубцовая ткань иссекаются вместе с новообразованием. Ограниченный эффект можно достигнуть при лучевой терапии, химиотерапии или их сочетании. При появлениии рецидива у пациентов после проведенной лучевой терапии наиболее оптимально использовать хирургическое лечение. Тем не менее, для некоторых пациентов может быть показана дополнительная лучевая терапия, но этот подход имеет высокий риск побочных эффектов и должен использоваться с большой осторожностью. Иммунные ингибиторы контрольных точек пембролизумаб и ниволумаб доступны для рецидивирующих или метастатических опухолей, резистентных к химиотерапии на основе платины; хотя первые результаты многообещающие, методические рекомендации для интеграции этих методов лечения в клиническую практику еще не готовы.

Симптоматическая терапия Боль наблюдается при раковых заболеваниях области головы и шеи, но существует ряд методов купирования болевого синдрома. Паллиативная хирургия, лучевая или химиотерапия могут временно облегчить боль. Поэтапный подход к лечению боли имеет решающее значение для ее купирования (2). Сильный болевой синдром следует купировать при участии специалиста по боли и паллиативной медицине. Часто больные жалуются на боль, снижение аппетита, поперхивание слюной и другие проблемы, что значительно помогает в диагностике. Предварительные распоряжения в случае утраты дееспособности или смерти относительно такого лечения пациентам следует уточнить заранее.

Побочные эффекты лечения Любой метод лечения рака имеет потенциальные осложнения. Поскольку при многих методах лечения отмечается идентичный результат, то необходим дифференцированный подход в выборе метода лечения, основываясь на возможных последствиях такого лечения. Хотя обычно считается, что операция вызывает наибольшие повреждения, многие процедуры можно осуществить без значительного нарушения внешнего вида или функций. Сложные реконструктивные процедуры и методы, включая протезы, трансплантаты, региональные лоскуты на ножке и сложные свободные лоскуты, могут восстановить функцию и внешний вид часто почти до нормального состояния. К токсическим эффектам химиотерапии относится слабость, сильная рвота и тошнота, мукозит, потеря волос, гастроэнтерит, гематопоэтическую и иммунную супрессию, а также инфекцию. Лучевая терапия при раке головы и шеи имеет несколько побочных эффектов. Функционирование любой слюнной железы в радиусе облучения с интенсивностью 40Грей может быть полностью нарушено, что приведет к ксеростомии, что существенно повысит риск развития кариеса. Лучевые методы, которые минимизируют воздействие радиации на нормальные ткани (например, лучевая терапия с модулированной интенсивностью), могут минимизировать или полностью исключить токсические дозы на околоушные железы. Кроме того, при дозах > 60 Грей нарушается кровоснабжение кости, особенно в нижней челюсти, и может возникнуть остеорадионекроз (см. также Лучевая терапия). При таких состояниях возникает разрушение зуба при удалении, а также распад костей и мягких тканей. Таким образом, до начала лучевой терапии необходимо в полном объеме выполнить все необходимые стоматологические процедуры, включая снятие зубных отложений, лечение кариеса и экстракцию зубов. Любые зубы в плохом состоянии, которые невозможно востановить, необходимо удалять. Пока неясно, может ли гипербарическая оксигенация предотвратить развитие остеорадионекроза после удаления зуба. Лучевая терапия может также вызывать мукозит полости рта и дерматит вышележащих кожных покровов, что может привести к развитию дермофиброза. Часто отмечаются потеря вкуса (агезия) и ухудшение обоняния (дисосмия).