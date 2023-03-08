Взятие мазка из горла на анализ

При фарингите (тонзиллофарингит) может быть проведено исследование мазков из зева для выявления инфекции бета-гемолитическими стрептококками групп А или N. гонорея (N. gonorrhea).
Тестирование может включать традиционные посевы на агар с овечьей кровью (GABHS) или средой Тейера-Мартина (гонорея), экспресс-тесты на антигены (GABHS) или тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (гонорея, COVID-19).
(См. также Стрептококковые инфекции.)
Показания к взятию мазка из горла
Пациентам с тонзиллофарингитом мазок из зева может понадобиться в первую очередь для диагностики:
Инфицирование бета-гемолитическими стрептококками группы А (БГСА)
Гонококковая инфекция
Гонококковый фарингит можно заподозрить у пациентов с известным или возможным контактом с лицом, больным гонореей (например, недавний орально-генитальный контакт).
Критерии, указывающие на необходимость тестирования на фарингит, вызванный БГСА, включают наличие: ≥ 2 из следующих признаков:
Тонзиллярный экссудат
Лимфоаденопатия
Лихорадка (при осмотре или в анамнезе)
Отсутствие кашля
Пороговое значение при анализе на бета-гемолитические стрептококки группы А (GABHS) может быть ниже у пациентов с повышенным риском из-за диабета или иммунодефицита.
Также иногда берут мазок из зева на анализ, если подозревается COVID-19.
Противопоказания к взятию мазка из горла
Нет
Осложнения при взятии мазка из горла
Нет
Процедура взятия мазка может вызвать кратковременные, незначительные рвотное позывы.
Оснащение для взятия мазка из горла
Стерильный тампон на стержне
Языкодержатель
Источник света; гибкая лампа или налобный свет
Используйте тампоны, которые входят в специфические наборы, используемые для анализа или предоставляемые лабораторией медицинского учреждения. Если их нет в наличии, используйте тампон со стержнем из пластика или проволки и наконечником из вискозы, дакрона или альгината кальция. Избегайте использования тампонов с деревянным стержнем и/или хлопковым наконечником, поскольку эти материалы могут влиять на результаты определенных исследований.
Соответствующая анатомия для взятия мазка из горла
Миндалины расположены вдоль сторон задней части ротоглотки. Они лежат между передними и задними небными дужками.
Положение пациента при взятии мазка из горла
Положение сидя со слегка наклоненной назад головой
Пошаговое описание взятия мазка из горла
Объясните пациенту процедуру, включая то, что им придется ненадолго вставить роторасширитель.
Носить перчатки и средства для защиты глаз, и, при подозрении на COVID-19 (или любая другая воздушно-капельная инфекция), халат, респиратор N95 и защитную маску.
Усадите пациента и направьте источник света таким образом, чтобы осветить заднюю часть ротоглотки.
Попросите пациента открыть рот и расслабить язык, произнося долгий звук «а-а-а».
Надавите на язык, используя шпатель для языка.
Аккуратно потрите тампоном миндалины и заднюю часть глотки.
Поместите тампон в культуральную или транспортную среду или стерильную пробирку.
Последующий уход за пациентом после взятия мазка из горла
Обследование по результатам анализов.
Предостережения и распространенные ошибки при взятии мазка из горла
Прикосновение инструмента к языку или к слизистой оболочке ротовой полости
Не берите мазок со всех 3 участков глотки
Советы и рекомендации по взятию мазка из горла
Действуйте быстро, потому что у пациент, могут возникнуть рвотные позывы.
То, что пациент высовывает язык, фактически делает его более жестким и может затруднить визуализацию глотки.