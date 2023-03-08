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Взятие мазка из горла на анализ

Авторы:Vikas Mehta, MD, MPH, Montefiore Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2023

При фарингите (тонзиллофарингит) может быть проведено исследование мазков из зева для выявления инфекции бета-гемолитическими стрептококками групп А или N. гонорея (N. gonorrhea).

Тестирование может включать традиционные посевы на агар с овечьей кровью (GABHS) или средой Тейера-Мартина (гонорея), экспресс-тесты на антигены (GABHS) или тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (гонорея, COVID-19).

(См. также Стрептококковые инфекции.)

Показания к взятию мазка из горла

Пациентам с тонзиллофарингитом мазок из зева может понадобиться в первую очередь для диагностики:

  • Инфицирование бета-гемолитическими стрептококками группы А (БГСА)

  • Гонококковая инфекция

Гонококковый фарингит можно заподозрить у пациентов с известным или возможным контактом с лицом, больным гонореей (например, недавний орально-генитальный контакт).

Критерии, указывающие на необходимость тестирования на фарингит, вызванный БГСА, включают наличие: 2 из следующих признаков:

  • Тонзиллярный экссудат

  • Лимфоаденопатия

  • Лихорадка (при осмотре или в анамнезе)

  • Отсутствие кашля

Пороговое значение при анализе на бета-гемолитические стрептококки группы А (GABHS) может быть ниже у пациентов с повышенным риском из-за диабета или иммунодефицита.

Также иногда берут мазок из зева на анализ, если подозревается COVID-19.

Противопоказания к взятию мазка из горла

  • Нет

Осложнения при взятии мазка из горла

  • Нет

Процедура взятия мазка может вызвать кратковременные, незначительные рвотное позывы.

Оснащение для взятия мазка из горла

  • Стерильный тампон на стержне

  • Языкодержатель

  • Источник света; гибкая лампа или налобный свет

Используйте тампоны, которые входят в специфические наборы, используемые для анализа или предоставляемые лабораторией медицинского учреждения. Если их нет в наличии, используйте тампон со стержнем из пластика или проволки и наконечником из вискозы, дакрона или альгината кальция. Избегайте использования тампонов с деревянным стержнем и/или хлопковым наконечником, поскольку эти материалы могут влиять на результаты определенных исследований.

Соответствующая анатомия для взятия мазка из горла

  • Миндалины расположены вдоль сторон задней части ротоглотки. Они лежат между передними и задними небными дужками.

Положение пациента при взятии мазка из горла

  • Положение сидя со слегка наклоненной назад головой

Пошаговое описание взятия мазка из горла

  • Объясните пациенту процедуру, включая то, что им придется ненадолго вставить роторасширитель.

  • Носить перчатки и средства для защиты глаз, и, при подозрении на COVID-19 (или любая другая воздушно-капельная инфекция), халат, респиратор N95 и защитную маску.

  • Усадите пациента и направьте источник света таким образом, чтобы осветить заднюю часть ротоглотки.

  • Попросите пациента открыть рот и расслабить язык, произнося долгий звук «а-а-а».

  • Надавите на язык, используя шпатель для языка.

  • Аккуратно потрите тампоном миндалины и заднюю часть глотки.

  • Поместите тампон в культуральную или транспортную среду или стерильную пробирку.

Последующий уход за пациентом после взятия мазка из горла

  • Обследование по результатам анализов.

Предостережения и распространенные ошибки при взятии мазка из горла

  • Прикосновение инструмента к языку или к слизистой оболочке ротовой полости

  • Не берите мазок со всех 3 участков глотки

Советы и рекомендации по взятию мазка из горла

  • Действуйте быстро, потому что у пациент, могут возникнуть рвотные позывы.

  • То, что пациент высовывает язык, фактически делает его более жестким и может затруднить визуализацию глотки.

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