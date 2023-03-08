Взятие мазка из горла на анализ

Показания к взятию мазка из горла

Показания к взятию мазка из горла

Пациентам с тонзиллофарингитом мазок из зева может понадобиться в первую очередь для диагностики:

Инфицирование бета-гемолитическими стрептококками группы А (БГСА)

Гонококковая инфекция

Гонококковый фарингит можно заподозрить у пациентов с известным или возможным контактом с лицом, больным гонореей (например, недавний орально-генитальный контакт).

Критерии, указывающие на необходимость тестирования на фарингит, вызванный БГСА, включают наличие: ≥ 2 из следующих признаков:

Тонзиллярный экссудат

Лимфоаденопатия

Лихорадка (при осмотре или в анамнезе)

Отсутствие кашля

Пороговое значение при анализе на бета-гемолитические стрептококки группы А (GABHS) может быть ниже у пациентов с повышенным риском из-за диабета или иммунодефицита.

Также иногда берут мазок из зева на анализ, если подозревается COVID-19.