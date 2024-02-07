Заболевания аденоидов

Гибкая назофарингоскопия

О гипертрофии аденоидов следует думать при наличии у детей и подростков характерных симптомов: персистирующий эксудативный средний отит или рецидивирующие острые средние отиты или риносинуситы. Подобные симптомы и признаки у подростка мужского пола могут быть следствием ювенильной ангиофибромы носоглотки.

У детей с небно-глоточной недостаточностью (например, вследствие велокардиофациального синдрома) может наблюдаться гиперназальная речь (т. е. такой звук, как будто через нос выходит слишком много воздуха), который необходимо дифференцировать от гипоназальной речи (т. е. как при заложенности носа) при гипертрофии аденоидов.

Увеличение аденоидов (рентгенограмма) Изображение © Springer Science+Business Media

Стандартным амбулаторным методом диагностики является фиброриноскопия. Для документирования храпа часто используют магнитофонную запись звуков во сне, но этот метод не так точен или специфичен. Проведение полисомнографии может позволить определить степень нарушения качества сна.

Для оценки размера аденоидов информативной альтернативой является боковая рентгенография, особенно когда ребенок не переносит эндоскопическое исследование. КТ или МРТ можно рассмотреть у детей, когда индекс подозрения на ангиофиброму или рак высок.