Заболевания аденоидов

Гипертрофия и воспаление аденоидов является очень частой проблемой у детей. Симптомы включают в себя заложенность носа, нарушение сна, эксудативный средний отит со снижением слуха. Для подтверждения диагноза используют гибкую фиброоптическую назофарингоскопию. Лечение зачастую заключается в применении интраназальных кортикостероидов, антибиотиков, а при выраженной назальной обструкции или персистирующих рецидивирующих средних отитах и эксудативном отите среднего уха рекомендуется аденотомия.
Аденоиды представляют собой скопление лимфоидной ткани прямоугольной формы в куполе носоглотки. Наибольшего размера аденоиды достигают у детей в возрасте от 2 до 6 лет. Увеличение может быть физиологическим или вторичным по отношению к вирусной или бактериальной инфекции, аллергии, раздражителям и, возможно, воспалению, например, вызванному гастроэзофагеальным рефлюксом. Другие факторы риска включают постоянное общение с людьми с бактериальной или вирусной инфекцией (например, с несколькими детьми в детском саду). Тяжелая гипертрофия может вызвать обструкцию евстахиевых труб (вызывая средний отит) и/или задние хоаны (вызывая синусит или обструктивное апноэ во сне).
Симптомы и признаки патологии аденоидов
Хотя пациенты с гипертрофией аденоидов могут не иметь никаких симптомов, у них обычно наблюдаются хроническое дыхание через рот, храп, нарушения сна, неприятный запах изо рта, рецидивирующий острый средний отит, кондуктивная тугоухость (вторичная по отношению к рецидивирующему среднему отиту или постоянным выпотам в среднем ухе) и гипоназальным паттерном речи. Хронический аденоидит также может приводить к хроническому назофарингиту, риносинуситу, носовым кровотечениям и кашлю.
Диагностика аденоидных расстройств
Гибкая назофарингоскопия
О гипертрофии аденоидов следует думать при наличии у детей и подростков характерных симптомов: персистирующий эксудативный средний отит или рецидивирующие острые средние отиты или риносинуситы. Подобные симптомы и признаки у подростка мужского пола могут быть следствием ювенильной ангиофибромы носоглотки.
У детей с небно-глоточной недостаточностью (например, вследствие велокардиофациального синдрома) может наблюдаться гиперназальная речь (т. е. такой звук, как будто через нос выходит слишком много воздуха), который необходимо дифференцировать от гипоназальной речи (т. е. как при заложенности носа) при гипертрофии аденоидов.
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Стандартным амбулаторным методом диагностики является фиброриноскопия. Для документирования храпа часто используют магнитофонную запись звуков во сне, но этот метод не так точен или специфичен. Проведение полисомнографии может позволить определить степень нарушения качества сна.
Для оценки размера аденоидов информативной альтернативой является боковая рентгенография, особенно когда ребенок не переносит эндоскопическое исследование. КТ или МРТ можно рассмотреть у детей, когда индекс подозрения на ангиофиброму или рак высок.
Лечение аденоидов
Лечение причины заболевания
Иногда выполняется аденотомия
При наличии сопутствующей аллергии необходимо использование топических кортикостероидов, при наличии бактериальной инфекции применяются антибиотики.
Детям с эксудативным отитом или рецидивирующими средними отитами часто рекомендуется аденотомия (1). Если детям > 4 лет требуются тимпаностомические трубки, при установке трубок часто выполняют аденоидэктомию. Аденоидэктомия также рекомендуется детям младшего возраста с рецидивирующим носовым кровотечением или другими серьезными осложнениями нарушения носового дыхания (например, нарушениями сна, изменением голоса). Несмотря на то что для аденотомии требуется общая анестезия, возможно проведение операции в условиях стационара дневного пребывания с последующей выпиской через 48–72 часа.
Аденоидэктомия противопоказана пациентам с небно-глоточной недостаточностью, которая может быть связана с подслизистой расщелиной неба и раздвоенным язычком, поскольку аденоидэктомия может ускорить или ухудшить гиперназальную речь.
Справочные материалы по лечению
1. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, et al: Clinical practice guideline: Tonsillectomy in children (update)-Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg 160 (2):187–205, 2019, doi: 10.1177/0194599818807917