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Инородные тела носа

Авторы:Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Инородные тела полости носа часто диагностируются у детей раннего возраста, а также у детей с умственными и психическими отклонениями. Чаще всего дети засовывают в нос вату, бумагу, мелкие камни, бусины, горох, фасоль, семена растений, орехи, насекомых, пуговицы и батарейки (которые приводят к химическим ожогам слизистой). Когда на длительно стоящем инородном теле откладываются кристаллы соли, такая структура называется ринолит.

Симптомы инородного тела носа следующие: односторонняя заложенность носа, неприятный запах из носа, частые носовые кровотечения, гнойное или обильное водянистое отделяемое из одной половины носа. Диагноз ставится чаще всего со слов родителей или при риноскопии.

В большинстве случаев удается удалить инородное тело носа в амбулаторных условиях, используя носорасширитель и щипцы Гартмана (см. Как удалить инородное тело из носа). Для снятия отека и улучшения обзора можно предварительно закапать в нос фенилэфрин. При наличии круглого и скользкого инородного тела, чтобы не протолкнуть его в дыхательные пути, лучше использовать изогнутый щуп, завести его за инородное тело и потянуть. В некоторых случаях может потребоваться наркоз, когда образуется ринолит или инородное тело находится в задних отделах носа и возможна аспирация.

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