Наружный отит (острый)

Санация раневой полости

Местные кортикостероиды и уксусная кислота

В некоторых случаях - местные антибактериальные препараты

(См. также Клинические рекомендации по острому наружному отиту).

При легком или средне-тяжелом диффузном наружном отите эффективны местные антибактериальные препараты и кортикостероиды. Во-первых, при достаточном освещении с помощью отсоса или сухих ватных палочек из слухового прохода необходимо тщательно и аккуратно удалить инфицированные продукты распада. Промывать слуховой проход водой противопоказано.

При легкой степени наружного отита терапия заключается в изменении pH поверхности кожи слухового прохода с помощью 2% уксусной кислоты (или белого уксуса) и уменьшение воспаления с помощью топических кортикостероидов (гидрокортизон); назначается по 5 капель 3 раза в день в течение 7 дней.

При среднетяжелом наружном отите требуется дополнительно назначить антибактериальные раствор или суспензию, например, ципрофлоксацин или офлоксацин. Неомицин/полимиксин больше не рекомендуется, поскольку неомицин обладает высоким сенсибилизирующим эффектом и часто вызывает аллергическую реакцию. При относительно тяжелом воспалении слухового прохода в него нужно ввести тампон, и 4 раза в день смачивать его жидкостью Бурова (5% алюминия ацетат) или раствором антибиотика для местного применения. Тампон помогает каплям препарата глубже проникать в отечный слуховой проход. Тампон оставляют на месте на 24–72 часов (или он сам выпадает), после чего отечность может уменьшиться настолько, что капли можно будет инстиллировать в слуховой проход непосредственно.

При тяжелой форме наружного отита или наличии флегмоны, распространяющейся в заушную область, может понадобится системная антибактериальная терапия, например, цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 10 дней или ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней. Выбор цефалексина или ципрофлоксацина зависит от результатов посева и тестов на чувствительность. Хинолоновые антибиотики не рекомендуются для детей, поскольку существует риск повреждения сухожилий и хрящей (1). Анальгетики, такие как нестероидные противовоспалительные препараты или даже пероральные опиоиды, могут назначаться в обязательном порядке в течение первых 24-48 часов.

При грибковом наружном отите требуется тщательное очищение слухового прохода и применение раствора противогрибкового препарата (например, генцианвиолета, крезилата ацетата, нистатина, клотримазола или даже сочетание уксусной кислоты и изопропилового спирта). Однако при перфорации барабанной перепонки эти растворы использовать не следует, поскольку они могут вызвать сильную боль или повреждение внутреннего уха. Для полного уничтожения инфекции могут потребоваться повторные промывания и лечение.

При наружном отите и грибковом наружном отите настоятельно рекомендуется не допускать попадания в ухо воды (например, носить шапочку для душа, избегать плавания). Фен на низкой мощности также может быть использован для удаления влаги и уменьшения увлажнённости канала.

Фурункул, если он четко ограничен, следует иссечь и дренировать. Тем не менее, если пациента осматривают на ранней стадии, выполнение иссечения не имеет большого значения. Применение местных антибактериальных препаратов неэффективно, необходимо назначать таблетированные формы антибиотиков, эффективных в отношении стафилококков. Анальгетики могут быть необходимы для облегчения боли. Уменьшить боль и ускорить разрешение фурункула можно сухим теплом.

Здравый смысл и предостережения