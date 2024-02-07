Наружный отит (острый)

Наружный отит – это острая инфекция кожи слухового прохода, обычно вызываемая бактериями; наиболее часто это Pseudomonas. Симптомы наружного отита: боль, отделяемое, потеря слуха при выраженном отеке слухового прохода, закрывающем его просвет; прикосновение к ушной раковине болезненное. Диагноз ставят на основании анамнеза и клинического осмотра. Лечение заключается в тщательном удалении омертвевшей кожи и всеры, применении местных лекарств (включая антибиотики, кортикостероиды и уксусную кислоту или их комбинацию) и мерах предосторожности, направленных на поддержание сухости ушей.
Проявлением наружного отита может быть локализованный фурункул или диффузная инфекция всего слухового прохода (острый диффузный наружный отит). Последний часто называют "ухом пловца"; основным фактором риска служит попадание воды в слуховой проход в сочетании с попытками его прочистить ватными тампонами. Злокачественный наружный отит – это тяжелый (вызываемый обычно Pseudomonas)остеомиелит височной кости, часто развивающийся у пожилых при диабете или ослабленном иммунитете.
Этиология острого наружного отита
Диффузный наружный отит обычно вызывают бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus или Escherichia coli. Грибковый наружный отит (отомикоз), обычно обусловленный возбудителями Aspergillus niger или Candida albicans, встречается реже. Фурункулы обычно вызывают S. aureus и метициллин-резистентным S. aureus (MRSA).
Предрасполагающие факторы включают
Случайное повреждение прохода при попытке прочистить его ватными тампонами или другими предметами
Аллергия
Снижение кислотности в просвете слухового прохода (например, при многократном попадании в него воды)
Раздражители (например, лак для волос, краска для волос)
Использование берушей или слуховых аппаратов (особенно если эти устройства не очищены должным образом или неправильно подобраны)
Попытки прочистить слуховой проход ватными тампонами могут вызывать микроповреждения нежной кожи слухового прохода (через эти микроповреждения в толщу кожи проникают бактерии) и способствовать проталкиванию остатков слущенной кожи и ушной серы вглубь слухового прохода. Эти накопленные вещества обычно задерживают воду, вызывая мацерацию кожи, что создает основу для бактериальной инфекции.
Симптомы и признаки острого наружного отита
У пациентов с наружным отитом имеются боль и выделения. Если слуховой канал становится отечным или заполненным гнойным отделяемым, у пациентов иногда появляются выделения с неприятным запахом и потеря слуха. При тракции за ушную раковину или надавливании на козелок возникает сильная боль. Отоскопия становится болезненной, и ее трудно провести. Ушной проход выглядит эритематозным, опухшим и заполненым влажными гнойными материалами и слущенным эпителием.
Отомикоз вызывает скорее зуд, чем боль, и пациенты также сообщают о заложенности слуха. Отомикоз, вызванный A. niger, обычно проявляется серо-черными или желтыми точками (грибковые конидиофоры), окруженными хлопкоподобным материалом (гифы грибка). У больных с инфекцией, вызванной C. albicans, грибы не видны, но обычно наблюдается сгущенный кремово-белый экссудат, который может содержать споры, имеющие бархатистый вид.
При фурункулезе выражен болевой синдром, при вскрытии – гнойно-геморрагическое отделяемое. Эти заболевания проявляются фокальным эритематозным отеком (папулой).
Диагностика острого наружного отита
Клиническая оценка
Диагностика внешнего отита ставится на основе клинического осмотра. При обильном отделяемом наружный отит может быть трудно отличить от острого гнойного среднего отита с перфорацией барабанной перепонки; признаком наружного отита может служить боль, появляющаяся при натяжении ушной раковины. Грибковые инфекции определяются по виду и с помощью бакпосева.
Лечение острого наружного отита
Санация раневой полости
Местные кортикостероиды и уксусная кислота
В некоторых случаях - местные антибактериальные препараты
(См. также Клинические рекомендации по острому наружному отиту).
При легком или средне-тяжелом диффузном наружном отите эффективны местные антибактериальные препараты и кортикостероиды. Во-первых, при достаточном освещении с помощью отсоса или сухих ватных палочек из слухового прохода необходимо тщательно и аккуратно удалить инфицированные продукты распада. Промывать слуховой проход водой противопоказано.
При легкой степени наружного отита терапия заключается в изменении pH поверхности кожи слухового прохода с помощью 2% уксусной кислоты (или белого уксуса) и уменьшение воспаления с помощью топических кортикостероидов (гидрокортизон); назначается по 5 капель 3 раза в день в течение 7 дней.
При среднетяжелом наружном отите требуется дополнительно назначить антибактериальные раствор или суспензию, например, ципрофлоксацин или офлоксацин. Неомицин/полимиксин больше не рекомендуется, поскольку неомицин обладает высоким сенсибилизирующим эффектом и часто вызывает аллергическую реакцию. При относительно тяжелом воспалении слухового прохода в него нужно ввести тампон, и 4 раза в день смачивать его жидкостью Бурова (5% алюминия ацетат) или раствором антибиотика для местного применения. Тампон помогает каплям препарата глубже проникать в отечный слуховой проход. Тампон оставляют на месте на 24–72 часов (или он сам выпадает), после чего отечность может уменьшиться настолько, что капли можно будет инстиллировать в слуховой проход непосредственно.
При тяжелой форме наружного отита или наличии флегмоны, распространяющейся в заушную область, может понадобится системная антибактериальная терапия, например, цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день в течение 10 дней или ципрофлоксацин 500 мг перорально 2 раза в день в течение 10 дней. Выбор цефалексина или ципрофлоксацина зависит от результатов посева и тестов на чувствительность. Хинолоновые антибиотики не рекомендуются для детей, поскольку существует риск повреждения сухожилий и хрящей (1). Анальгетики, такие как нестероидные противовоспалительные препараты или даже пероральные опиоиды, могут назначаться в обязательном порядке в течение первых 24-48 часов.
При грибковом наружном отите требуется тщательное очищение слухового прохода и применение раствора противогрибкового препарата (например, генцианвиолета, крезилата ацетата, нистатина, клотримазола или даже сочетание уксусной кислоты и изопропилового спирта). Однако при перфорации барабанной перепонки эти растворы использовать не следует, поскольку они могут вызвать сильную боль или повреждение внутреннего уха. Для полного уничтожения инфекции могут потребоваться повторные промывания и лечение.
При наружном отите и грибковом наружном отите настоятельно рекомендуется не допускать попадания в ухо воды (например, носить шапочку для душа, избегать плавания). Фен на низкой мощности также может быть использован для удаления влаги и уменьшения увлажнённости канала.
Фурункул, если он четко ограничен, следует иссечь и дренировать. Тем не менее, если пациента осматривают на ранней стадии, выполнение иссечения не имеет большого значения. Применение местных антибактериальных препаратов неэффективно, необходимо назначать таблетированные формы антибиотиков, эффективных в отношении стафилококков. Анальгетики могут быть необходимы для облегчения боли. Уменьшить боль и ускорить разрешение фурункула можно сухим теплом.
Здравый смысл и предостережения
Справочные материалы по лечению
1. Jackson MA, Schutze GE: The use of systemic and topical fluoroquinolones. Pediatrics 138 (5):e20162706 2016. doi: 10.1542/peds.2016-2706
Профилактика острого наружного отита
Наружный отит часто можно предотвратить, нанеся несколько капель смеси медицинского спирта и белого уксуса или капель уксусной кислоты в соотношении 1:1 (при условии, что барабанная перепонка не повреждена) сразу после купания. Спирт помогает удалить (выпарить) воду, а уксус изменяет рН в слуховом проходе. Вводить в слуховой проход ватные тампоны или другие приспособления крайне не рекомендуется.
Основные положения
Острый наружный отит обычно имеет бактериальный (псевдомонадный) характер; грибковые инфекции встречаются реже и вызывают сильный зуд и меньшую боль.
Сильная боль при растяжении ушной раковины указывает на острый наружный отит.
Под тщательным и непосредственным визуальным контролем из слухового прохода отсосом или сухими ватными палочками аккуратно удаляют инфицированные продукты распада тканей.
Ухо не промывают.
В легких случаях применяют капли с уксусной кислотой и гидрокортизоном.
В среднетяжелых и тяжелых случаях решающее значение имеют санационная обработка и местное применение антибиотиков (если канал опух, используйте фитиль); иногда давайте системные антибиотики.
Дополнительная информация
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Hajioff D, MacKeith S: Otitis externa. BMJ Clin Evid 0510, 2015.