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Гортанные контактные язвы

Авторы:Hayley L. Born, MD, MS, Columbia University
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Гортанные контактные язвы представляют собой односторонние или двусторонние эррозии слизистой оболочки над голосовым откростком черпаловидного хряща.

Контактные язвы гортани обычно являются результатом перегрузки голосового аппарата в форме повторных резких «атак звука» (резкая громкость в начале фонации), которые часто испытывают певцы (см. Профессиональный голос). Язвы также встречаются после эндотрахеальной интубации при использовании трубки несоответствующего размера, трубка повреждает слизистую, выстилающую хрящевой голосовой отросток. Хронический кашель и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) также может вызывать или усугублять контактные язвы. Длительное изъязвление приводит к образованию гранулем голосового отростка.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)

Симптомы контактных язв гортани включают осиплость различной степени выраженности, ощущение "комка в горле" и боль средней интенсивности при фонации и глотании.

Для диагностики контактных язв гортани выполняется ларингоскопия. Следует рассмотреть возможность проведения биопсии для исключения карциномы или туберкулеза.

Лечение контактных язв гортани требует устранения причины язвы, что может включать подавление кашля (медицинское и/или поведенческое), лечение ГЭРБ, антибиотикотерапию/противогрибковую терапию и реабилитационную терапию речи для улучшения гигиены голоса и респираторной гигиены. Для наблюдения за заживлением пациенты должны быть обследованы через определенные промежутки времени.

Ларингеальные контактные язвы несут высокий риск рецидива. С пациентами следует провести консультацию о том, что сохранение здоровых голосовых привычек имеет важное значение.

Профессиональный голос

У людей, профессия которых связана большой нагрузкой на голосовой аппарат, часто отмечают расстройства голоса в виде осиплости, хрипоты, слабости голоса, непродуктивного кашля, постоянного першения в горле и/или боли в горле. Эти симптомы часто развиваются ввиду доброкачественных процессов: узелки голосовых складок, отек голосовых складок, полиппы и гранулемы. Причинами таких расстройств могут выступать голосовые травмы, а усугубляют их другие состояния, такие как ларингофарингеальный рефлюкс.

Лечение в большинстве случаев заключается в следующем:

  • Оценка голосовой функции фониатром или другим опытным специалистом, с использованием, при возможности, компьютерных программ по оценке высоты и интенсивности голоса

  • Коррекция поведения (снижение скелетно-мышечного напряжения при акте говорения) при помощи компьютерной программы для визуальной и акустической наглядности

  • Программа голосовой гигиены для устранения голосовой перегрузки, такой как чрезмерная громкость, большая продолжительность речи (непрерывной разговор в течение > 1 часа), напряжение голосовых связок (чрезмерное напряжение мышц во время фонации) и привычное откашливание

  • При необходимости применяются противорефлюксные препараты

  • Необходимо соблюдать нормальную влажность окружающего воздуха для адекватного мукоцилиарного транспорта

  • Перед вокальными выступлениями необходимо изменить поведение и диету, исключив кофеин, курение, алкоголь, и избегать вдыхания табачного дыма и раздражающих веществ

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