Гортанные контактные язвы представляют собой односторонние или двусторонние эррозии слизистой оболочки над голосовым откростком черпаловидного хряща.

Контактные язвы гортани обычно являются результатом перегрузки голосового аппарата в форме повторных резких «атак звука» (резкая громкость в начале фонации), которые часто испытывают певцы (см. Профессиональный голос). Язвы также встречаются после эндотрахеальной интубации при использовании трубки несоответствующего размера, трубка повреждает слизистую, выстилающую хрящевой голосовой отросток. Хронический кашель и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) также может вызывать или усугублять контактные язвы. Длительное изъязвление приводит к образованию гранулем голосового отростка.

(См. также Обзор заболеваний гортани [Overview of Laryngeal Disorders].)

Симптомы контактных язв гортани включают осиплость различной степени выраженности, ощущение "комка в горле" и боль средней интенсивности при фонации и глотании.

Для диагностики контактных язв гортани выполняется ларингоскопия. Следует рассмотреть возможность проведения биопсии для исключения карциномы или туберкулеза.

Лечение контактных язв гортани требует устранения причины язвы, что может включать подавление кашля (медицинское и/или поведенческое), лечение ГЭРБ, антибиотикотерапию/противогрибковую терапию и реабилитационную терапию речи для улучшения гигиены голоса и респираторной гигиены. Для наблюдения за заживлением пациенты должны быть обследованы через определенные промежутки времени.

Ларингеальные контактные язвы несут высокий риск рецидива. С пациентами следует провести консультацию о том, что сохранение здоровых голосовых привычек имеет важное значение.