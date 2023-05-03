Внутривенное введение антибиотиков

Миринготомия

Иногда – тимпаностомию

Гнойный лабиринтит лечат внутривенно антибиотиками, подходящими для лечения менингита (например, цефтриаксоном от 50 до 100 мг/кг внутривенно один раз в день, максимум до 2 г). При госпитальных инфекциях для воздействия на Pseudomonas aeruginosa цефтазидим часто заменяют на цефтриаксон. В дальнейшем лечение антибиотиками корректируют с учетом результатов посева и чувствительности микроорганизма к антибиотикам.

Для дренирования среднего уха проводят миринготомию (а иногда и тимпаностомию с установкой тимпаностомической трубки). Возможно, понадобится мастоидэктомия.