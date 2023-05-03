Гнойный лабиринтит - это бактериальная инфекция внутреннего уха, часто вызывающая глухоту и потерю вестибулярной функции.
Гнойный лабиринтит (ГЛ) является осложнением попадания бактерий во внутреннее ухо вследствие тяжелого течения острого среднего отита, гнойного менингита, травмы с переломом костей лабиринта и последующей инфекцией, или роста холестеатомы.
Симптомы и признаки гнойного лабиринтита
Симптомы гнойного лабиринтита включают
Выраженное головокружение и нистагм
Тошнота и рвота
Шум в ушах
Тугоухость различной степени
Часто может быть выражен болевой синдром и синром интоксикации.
Диагностика гнойного лабиринтита
КТ височной кости
Возможно МРТ
Гнойный лабиринтит можно заподозрить, если головокружение, нистагм, нейросенсорная тугоухость или их сочетание возникают во время эпизода острого среднего отита, травмы или распространения хронической инфекции (например, осложнения холестеатомы). По данным КТ исследования височных костей диагностируется костная деструкция или присоединения мастоидита. В ряде случаев показана люмбальная пункция. МРТ исследование показано в случае подозрения на менингит или присоединения симптомов абсцесса мозга.
Лечение гнойного лабиринтита
Внутривенное введение антибиотиков
Миринготомия
Иногда – тимпаностомию
Гнойный лабиринтит лечат внутривенно антибиотиками, подходящими для лечения менингита (например, цефтриаксоном от 50 до 100 мг/кг внутривенно один раз в день, максимум до 2 г). При госпитальных инфекциях для воздействия на Pseudomonas aeruginosa цефтазидим часто заменяют на цефтриаксон. В дальнейшем лечение антибиотиками корректируют с учетом результатов посева и чувствительности микроорганизма к антибиотикам.
Для дренирования среднего уха проводят миринготомию (а иногда и тимпаностомию с установкой тимпаностомической трубки). Возможно, понадобится мастоидэктомия.