Вестибулярная шваннома (акустическая неврома) - это опухоль 8-го черепного нерва, происходящая из шванновских клеток. Для данной опухоли характерно одностороннее снижение слуха. Диагноз ставят на основании аудиологического и МРТ исследований. При необходимости лечение проводят хирургическим путем, лучевой терапией или комбинацией данных методов.
Вестибулярные шванномы происходят из вестибулярной порции VIII пары черепных нервов и на ее долю приходится около 7% всех внутричерепных опухолей. Акустическая невринома происходит из вестибулярной порции 8 пары черепных нервов и по мере роста сдавливает 7 и 8 пары черепных нервов в области мостомозжечкового угла. По мере роста происходит сдавление мозжечка, спинного мозга, близлежащих черепных нервов (5, 9 и 12 пары).
Двусторонняя вестибулярная шваннома характерна для нейрофиброматоза 2-го типа.
Симптомы и признаки вестибулярной Шванномы
Основным симптомом вестибулярной шванномы является медленно прогрессирующая односторонняя нейросенсорная тугоухость. Однако заболевание может манифестировать с внезапной острой потери слуха. К другим ранним симптомам относятся односторонний шум в ушах, головокружение и нарушение равновесия, головная боль, ощущение давления или распирания в ухе, оталгия, невралгия тройничного нерва, онемение или слабость в области лица вследствие поражения лицевого нерва.
Диагностика вестибулярной шванномы
Аудиограмма
МРТ с контрастированием гадолинием
Чаще всего аудиограмма является первым исследованием, проводимым для диагностики вестибулярной шванномы. Она обычно диагностирует асимметричную сенсоневральную тугоухость и более выраженное нарушение различения речи, чем ожидается при такой степени тугоухости. Такие данные указывают на необходимость провести визуализирующие исследования, предпочтительно МРТ с контрастированием гадолинием. Тем не менее, некоторые опухоли диагностируются случайно, когда визуализирующее исследование головного мозга выполняют по другой причине.
Другие данные включают в себя наличие затухания акустического рефлекса при тимпанометрии. Тестирование ответа ствола мозга на слуховые раздражители позволяет выявить отсутствие сигнала и/или увеличение задержки 5-й волны.
Хотя при стандартном обследовании по поводу асимметричной нейросенсорной тугоухости калорическую пробу обычно проводить не требуется, ее результаты показывают выраженную вестибулярную гипоактивность (парез канала) на пораженной стороне.
Лечение вестибулярной шванномы
Наблюдение
В отобранных случаях хирургическое удаление или стереотаксическая лучевая терапия
Мелкие бессимптомные (т.е., обнаруженные случайно) и не растущие вестибулярные шванномы лечения не требуют; за такими опухолями можно проводить динамическое наблюдение с помощью МРТ и лечить в случае, если они начинают расти или вызывают симптомы. Выбор между стереотаксической лучевой терапией (например, гамма-нож или кибернож радиотерапия) и консервативной микрохирургией зависит от многих факторов, включая степень снижения слуха, размер опухоли, возраст и общее состояние больного. Стереотаксическая лучевая терапия, как правило, используется у пожилых пациентов, пациентов с опухолями меньшего размера или тех, кому по медицинским показаниям нельзя проводить оперативное вмешательство. Микрохирургия может проводиться через подход, сохраняющий слух (подход через среднюю черепную ямку или ретросигмоидальный подход) или, если слух полностью утерян, то используют транслабиринтный микрохирургический подход.
Основные положения
Обычно, вестибулярная шваннома односторонняя, однако при фиброматозе 2 типа может быть билатеральной.
Часто развивается односторонняя тугоухость, иногда с шумом в ушах и головокружением.
При больших размерах опухоли или тяжелом течении заболевания используют стереотаксическую радиохирургию или микрохирургию.
На серийных МРТ-снимках могут выявляться небольшие асимптоматические или нерастущие опухоли.