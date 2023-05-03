Вестибулярная шваннома

Аудиограмма

МРТ с контрастированием гадолинием

Чаще всего аудиограмма является первым исследованием, проводимым для диагностики вестибулярной шванномы. Она обычно диагностирует асимметричную сенсоневральную тугоухость и более выраженное нарушение различения речи, чем ожидается при такой степени тугоухости. Такие данные указывают на необходимость провести визуализирующие исследования, предпочтительно МРТ с контрастированием гадолинием. Тем не менее, некоторые опухоли диагностируются случайно, когда визуализирующее исследование головного мозга выполняют по другой причине.

Другие данные включают в себя наличие затухания акустического рефлекса при тимпанометрии. Тестирование ответа ствола мозга на слуховые раздражители позволяет выявить отсутствие сигнала и/или увеличение задержки 5-й волны.

Хотя при стандартном обследовании по поводу асимметричной нейросенсорной тугоухости калорическую пробу обычно проводить не требуется, ее результаты показывают выраженную вестибулярную гипоактивность (парез канала) на пораженной стороне.