Как удалить инородное тело из носа

Удаление инородного тела из носа требует специальных инструментов и навыков.

Инородные тела полости носа часто диагностируются у детей раннего возраста, а также у детей с когнитивными нарушениями и психическими отклонениями. Чаще всего дети засовывают в нос вату, бумагу, мелкие камни, бусины, горох, фасоль, семена растений, орехи, насекомых, пуговицы и батарейки.

Большинство инородных тел локализируются в передней части носовой полости и их можно легко увидеть, используя назальное зеркало.

Батарейки таблеточного типа и магниты должны быть извлечены немедленно, потому что они могут обжечь или перфорировать слизистую оболочку носа и/или перегородку (из-за утечки коррозийного содержимого батареи, прямого давления или электротравмы).

(См. также Инородные тела в носу).

Показания к удалению инородного тела из носа Простое инородное тело из носа* * Чаше всего, объекты, введенные в полость носа самостоятельно пациентом, как описывалось в примерах выше (не включая обломки снарядов, проникающие ранения или другие сложные ситуации)

Противопоказания к удалению инородного тела из носа Абсолютные противопоказания Отсутствие возможности увидеть инородное тело или достать его имеющимися инструментами Относительные противопоказания Вклиненное инородное тело, связанное со значительным воспалением и/или отеком

Маленькое инородное тело, прозрачное и/или расположенное далеко позади или сверху

Неудачные попытки удаления Если возможность удалить объект является сомнительной или повторные попытки удаления не увенчались успехом, проконсультируйтесь с оториноларинголога (ЛОР) (которому может потребоваться назальная эндоскопия). Многократные попытки увеличивают риск травмы и/или перемещения объекта глубже в нос, откуда его труднее извлечь.

Осложнения при удаления инородного тела из носа Повреждение слизистой оболочки носа и последующее кровотечение

Аспирация объекта, в частности у пациентов под седацией

Оборудование для удаления инородного тела из носа Стул с подголовником или ЛОР-кресло

Источник света и отоларингологический лобный рефлектор или налобный осветитель с регулируемым узким пучком света

Перчатки, маска и халат

Топическая смесь анестетика/вазоконстриктора (например, 4% кокаина, 1% тетракаина или 4% лидокаина плюс 0,5% оксиметазолина)

Ватные тампоны или салфетки для нанесения местных препаратов

Риноскоп

Источник аспирации и аспирационные катетеры с наконечником Фрейзера и/или другие аспирационные катетеры с отсасывающими наконечниками различного размера

Байонетные щипцы или щипцы с зажимом типа крокодил

Проволочная петля и кюретки

Катетер с баллонным наконечником (катетер Фогарти диаметром 5–8Fr или экстрактор Катца) Маленьких детей необходимо удерживать или нужна седация. Фиксацию можно произвести с помощью простыни или специальной доски для иммобилизации, но это достаточно травматично для психики. Если инородное тело не оказывается достаточно близко к выходу из ноздри и его легко удалить быстро, то обычно предпочитают провести седацию (например, с помощью кетамина или другого подходящего препарата).

Дополнительные рекомендации по удалению инородного тела из носа Батарейки таблеточного типа и магниты должны быть немедленно удалены. Батарейки могут стать причиной химических ожогов (от утечки содержимого батарей) или электрической травмы назальной ткани, а магниты вызвать некроз структур носа (включая перегородку) вследствие сдавливания. В этих случаях следует рассмотреть возможность срочной ЛОР-консультации.

Соответствующая анатомия для удаления инородного тела из носа Латеральная стенка носа имеет 3 раковины. Они могут иметь хрупкую структуру и их не следует путать с инородными телами или опухолями.

Носовая перегородка часто бывает искривлена, и если при осмотре обнаруживается ее отклонение, то при введении инструментов следует соблюдать особую осторожность, чтобы не травмировать перегородку.

Положение пациента при удалении инородного тела из носа Пациент должен сидеть прямо в положении человека, нюхающего утренний воздух, с выдвинутой головой, предпочтительно в специализированном ЛОР-кресле. Чтобы пациент не отпрянул назад, необходимо придерживать его затылок или использовать подголовник. Нос пациента должен находиться на одном уровне с глазами врача.

Пошаговое описание процедуры удаления инородного тела из носа Попросите пациента осторожно высморкаться, чтобы удалить слизь и, возможно, инородное тело. Если имеются выделения из носа, то необходимо осторожно отсосать секрет из носового хода для удаления слизи, не проталкивая инородное тело дальше в заднюю часть носовой полости.

Для того чтобы уменьшить чувствительность и отек слизистой оболочки примените местный анестетик и вазоконстриктор.

Подождите 3–5 минут, пока анестетик и вазоконстриктор подействуют. Если по-прежнему отмечается значительный отек, назначают повторное лечение топическим вазоконстриктором.

Ввести носовое зеркало, удерживая указательный палец прижатым к носу или щеке пациента, а ручку параллельно полу (чтобы пластины открывались вертикально).

Медленно откройте зеркало и осмотрите нос, используя яркую налобную лампу или головное зеркало, что освобождает одну руку для свободных манипуляций аспиратором или инструментом.

Для удаления слизи и улучшения обзора используйте аспирационный катетер с наконечником Фразье.

Если инородное тело мягкое или если оно твердое, но имеет край, за который можно ухватиться спереди, обхватите и вытащите объект с помощью щипцов (например, щипцы типа "Аллигатор" или байонетные щипцы).

Удаляйте более твердые или крупные объекты, расположенные спереди, поместив проволочную петлю или крючок кюретки позади объекта и осторожно потянув.

Удалите гладкие, круглые предметы с помощью аспирационного катетера; cняв предохранитель, поместите наконечник отсасывающей трубки напротив объекта. Затем большим пальцем закройте отверстие и осторожно удалите объект путем отсасывания воздуха.

Удалите предметы, не поддающиеся переднему доступу, с помощью баллонного катетера (например, мочевого катетера диаметром 8 Fr). Поместите увлажненный сдутый баллон позади объекта. Будьте осторожны, чтобы не протолкнуть объект дальше в носовой ход. Медленно наполните баллон воздухом — около 2 мл для маленьких детей, 3 мл — для детей старшего возраста и 5 мл — для взрослых. Медленно извлеките баллон, потянув объект на себя, пока не почувствуете сопротивление, после чего удалите объект. Выпустите воздух из баллона и удалите его из носа.

Дальнейший уход за пациентом после удаления инородного тела из носа После удаления магнитов или батареек направьте пациентов на отоларингологическое обследование из-за риска повреждения мягких тканей носа инородным телом.

После извлечения инородного тела антибиотики, как правило, не показаны.

Предостережения и распространенные ошибки при удалении инородного тела из носа Не открывайте назальное зеркало в боковом направлении, не используйте его без опоры. (зафиксируйте палец руки, в которой находится расширитель, на щеке или носу пациента).

Попытка подцепить гладкие округлые предметы с помощью щипцов часто приводит к их проталкиванию глубже.

Прекратите попытки удаления, если они не увенчались успехом. Повторные попытки являются частой причиной ненужной травмы.

В целом, удаление под контролем прямой визуализации и с помощью инструментальной диагностики является более предпочтительным, чем другие методы.