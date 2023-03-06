Тропическая спру – редкое приобретенное заболевание, предположительно инфекционной этиологии, характеризующееся развитием мальабсорбции и мегалобластической анемии. Диагноз устанавливают клинически и по результатам биопсии тонкой кишки. Лечение подразумевает назначение тетрациклина и фолатов в течение 6 месяцев
Тропическая спру является синдромом мальабсорбции.
Этиология тропического поноса (афты)
Тропическая спру преимущественно регистрируется в странах Карибского бассейна, Южной Индии, Юго-Восточной Азии; страдают как местные жители, так и приезжие. Заболевание редко регистрируется у лиц, которые провели < 1 месяца в эндемичных районах.
Этиология остается неясной, однако обнаружение злокачественных тропических афт предполагает наличие хронического инфицирования тонкой кишки токсигенными колиформными бактериями. Мальабсорбция фолатов и дефицит витамина B12 приводят к развитию мегалобластной анемии.
Тропическая спру редко регистрируется в Соединенных Штатах, и уровень заболеваемости в мире за последние десятилетия снизился, что, вероятно, обусловлено возрастающим применением антибиотиков для лечения острой диареи путешественников.
Симптомы и признаки тропической спру
Как правило, развивается острая диарея с лихорадкой и общим недомоганием. Затем болезнь переходит в хроническую фазу с наличием более мягковыраженной диареи, тошноты, анорексии, схваткообразных болей в животе, общей слабости. Часто встречается стеаторея (стул с неприятным запахом, обесцвеченный, в большом объеме и жирный на вид).
Через несколько месяцев или лет возможно проявление дефицита нутриентов, особенно фолатов и витамина B12.
Также могут наблюдаться похудание, глоссит, стоматит, периферические отеки.
Диагностика тропической спру
Эндоскопическое исследование с биопсией тонкой кишки
Анализы крови для оценки проявлений мальабсорбции
Тропическую спру следует заподозрить у людей, живших или посещавших эндемические районы, при наличии мегалобластной анемии и признаков мальабсорбции.
В таких случаях проводят эндоскопию верхних отделов желудочно-кишечного тракта с биопсией тонкой кишки. К характерным гистологическим изменениям (см. таблицу Данные гистологического исследования слизистой тонкой кишки при определенных заболеваниях с синдромом мальабсорбции), которые проявляются по всей длине тонкой кишки, относятся уплощение ворсин и инфильтрация клеток хронического воспаления в эпителии и собственной пластинке слизистой оболочки. Необходимо исключить целиакию и паразитарную инвазию. В отличие от целиакии, антитела к тканевой трансглютаминазе (тТГ) и эндомизию (ЕМА) у пациентов с тропической спру не обнаруживаются.
Дополнительные лабораторные исследования (например, общий анализ крови, анализ уровня альбумина, кальция, исследование протромбинового времени, анализ уровня железа, фолатов и витамина B12) помогают уточнить нутритивный статус. При исследовании пассажа бария по тонкой кишке может определяться сегментация бария, расширение просвета и утолщение складок слизистой. В тесте с абсорбцией D-ксилозы отклонения выявляются в > 90% случаев. Однако эти тесты не являются специфичными или обязательными для диагностики тропических афт.
Лечение тропической спру
Тетрациклин пролонгированного действия
При лечении тропической спру назначают тетрациклин перорально по 250 мг 4 раза в день в течение 1–2 месяца, затем 3 раза в день продолжительностью до 6 месяцев в зависимости от тяжести течения болезни и ответа на терапию. Доксициклин 100 мг перорально 2 раза в день может использоваться вместо тетрациклина.
Фолиевая кислота перорально 5–10 мг 1 раз/день назначается в первый месяц вместе с витамином B12 (последний – в дозе 1 мг внутримышечно в течение нескольких недель). Отмечается быстрое разрешение мегалобластной анемии и выраженное клиническое улучшение.
Другие заменители пищевых нутриентов применяются при необходимости.
Вероятность рецидива составляет 20%. Отсутствие ответа на лечение через 4 недели указывает на необходимость исключения другой патологии.