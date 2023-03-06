Тропическая спру преимущественно регистрируется в странах Карибского бассейна, Южной Индии, Юго-Восточной Азии; страдают как местные жители, так и приезжие. Заболевание редко регистрируется у лиц, которые провели < 1 месяца в эндемичных районах.

Этиология остается неясной, однако обнаружение злокачественных тропических афт предполагает наличие хронического инфицирования тонкой кишки токсигенными колиформными бактериями. Мальабсорбция фолатов и дефицит витамина B12 приводят к развитию мегалобластной анемии.

Тропическая спру редко регистрируется в Соединенных Штатах, и уровень заболеваемости в мире за последние десятилетия снизился, что, вероятно, обусловлено возрастающим применением антибиотиков для лечения острой диареи путешественников.