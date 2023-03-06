Непереносимость углеводов – неспособность к усвоению отдельных видов углеводов вследствие дефицита одного или более кишечных ферментов. Клинические проявления включают диарею, вздутие живота, повышенное газообразование. Диагноз основывается на клинических данных и результатах водородного дыхательного теста. Лечение заключается в исключении употребления «виновного» дисахарида.
Непереносимость углеводов – это синдром мальабсорбции.
Патофизиология непереносимости углеводов
В норме дисахариды расщепляются до моносахаридов дисахаридазами (в частности, лактазой, мальтазой, изомальтазой, сукразой [инвертазой]), расположенными на щеточной кайме энтероцитов тонкого кишечника. Нерасщепленные дисахариды обладают высокой осмолярностью, привлекающей воду и электролиты в просвет кишечника, что проявляется водянистой диареей. Вследствие переработки углеводов микрофлорой в толстой кишке образуются газы (водород, двуокись углерода, метан), что сопровождается избыточным отхождением газов, вздутием и растяжением живота, появлением боли в животе.
Этиология непереносимости углеводов
Ферментная недостаточность бывает:
Приобретенной (первичной)
Вторичный
Врожденной
Первичный дефицит лактазы (первичная гиполактазия взрослых) – наиболее распространенная форма непереносимости углеводов. У новорожденных высокие уровни лактазы, что позволяет переваривать молоко. У большинства этнических групп (80% представителей негроидной расы и латиноамериканцев, > 90% азиатов) концентрация лактазы снижается после прекращения грудного вскармливания, в связи с чем дети старшего возраста и взрослые хуже переносят употребление больших количеств лактозы. Однако у 80–85% представителей белой расы стран Северной Европы лактаза вырабатывается на протяжении всей жизни, поэтому они могут хорошо переносить молоко и молочные продукты. Остается неясным, почему у > 75% населения мира дефицит лактазы можно рассматривать как нормальное состояние.
Вторичная недостаточность лактазы развивается при повреждениях слизистой оболочки тонкой кишки (например, при целиакии, тропической спру, острых кишечных инфекциях [см. Гастроэнтерит]). У детей младшего возраста преходящий вторичный дефицит дисахаридаз осложняет кишечные инфекции или хирургические вмешательства. Разрешение основного заболевания сопровождается повышением активности фермента.
Врожденный дефицит ферментов встречается редко и включает дефицит лактазы или сахаразы-изомальтазы.
Симптомы и признаки непереносимости углеводов
Симптомы и признаки непереносимости углеводов схожи с другими типами дисахаридазной недостаточности.
У ребенка, страдающего непереносимостью лактазы, после употребления значительного количества молока развивается диарея, может наблюдаться отсутствие прироста массы тела.
Для взрослых после употребления лактозы характерно развитие водянистой диареи, вздутия, избыточного отхождения газов, тошноты, урчания в животе, схваткообразной боли.
Пациенты обычно осознают связь появления желудочно-кишечных симптомов с употреблением молочных продуктов уже в детском возрасте и стараются избегать их.
Для появления симптоматики, как правило, необходимо употребление молочных продуктов, содержащих 250–375 мл молока (8–12 унций). Диарея может быть достаточно выраженной и сопровождаться выведением других питательных веществ, не успевших абсорбироваться.
Симптоматика может быть сходной с проявлениями синдрома раздраженного кишечника, что подчас ведет к неверному диагнозу.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика непереносимости углеводов
Клинический диагноз
Для подтверждения проводят водородный дыхательный тест
Непереносимость лактозы обычно удается распознать благодаря тщательному анализу анамнестических данных и по результатам безлактозной или пробной элиминационной диеты. Пациенты, как правило, сообщают о развитии диареи и/или вздутия живота после употребления молока или молочных продуктов; другие симптомы, такие как сыпь, свистящее дыхание и другие признаки анафилаксии (в особенности у младенцев и детей более старшего возраста) указывают на аллергию к коровьему молоку. Аллергия к молоку редко встречается у взрослых и может сопровождаться рвотой и признаками гастроэзофагеального рефлюкса, которые не укладываются в картину дисахаридазной недостаточности.
Диагноз непереносимости лактозы также можно предположить на основании повышения кислотности кала при хронической либо эпизодической диарее (рН < 6); диагноз можно подтвердить с помощью H2-дыхательного теста или теста на переносимость лактозы, указывающих на мальабсорбцию. Результаты этих тестов должны коррелировать с симптомами, указывающими на непереносимость лактозы; доступны несколько стандартизированных вопросников.
При проведении водородного дыхательного теста (называемого также лактозным дыхательным тестом) пациент принимает перорально 50 г лактозы и через 2, 3 и 4 часа после этого с помощью специального прибора в выдыхаемом воздухе измеряют содержание водорода, вырабатываемого бактериями из неусвоенного дисахарида. У большинства пациентов с лактазной недостаточностью содержание водорода в выдыхаемом воздухе превышает исходный уровень > 20 промиле. Чувствительность теста 78%, специфичность –> 95% (1).
Тест переносимости лактозы обладает меньшей чувствительностью (около 75%), но его специ-фичность > 95%. Пациент принимает лактозу (1,0–1,5 г/кг массы тела). Определяют содержание глюкозы в сыворотке до приема лактозы и спустя 60 и 120 минут. При непереносимости лактозы в течение 20–30 минут развивается диарея, вздутие живота, дискомфорт и не наблюдается повышения содержания глюкозы в крови > 20 мг/дл (< 1,1 ммоль/л) по сравнению с исходным.
Справочные материалы по диагностике
1. Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G, et al: Methodology and indications of H2-breath testing in gastrointestinal diseases: The Rome Consensus Conference. Aliment Pharmacol Ther 29 (supplement 1):1–49, 2009. doi: 10.1111/j.1365-2036.2009.03951.x
Лечение непереносимости углеводов
Диетические ограничения
Проявления мальабсорбции углеводов хорошо поддаются лечению при исключении употребления углеводов, усвоение которых нарушено (т.е., соблюдение безлактозной диеты в случаях дефицита лактазы). Но из-за большой вариабельности степени мальабсорбции лактозы многие пациенты могут хорошо переносить употребление до 375 мл молока (18 г лактозы) или молочных продуктов. Обычно йогурт переносится лучше, т.к. содержит достаточное количество лактазы, вырабатываемой свойственной ей культурой Lactobacilli. Содержание лактозы в сыре меньше, чем в молоке, и часто сыр хорошо переносится в зависимости от количества потребленного продукта.
Если пациент, страдающий проявлениями лактазной недостаточности, хочет употребить молоко, целесообразно добавить в него препараты лактазы для предварительной переработки лактозы. Доступны предварительно обработанное молоко и другие молочные продукты.
Ферментные препараты выступают как дополнение к диетическим ограничениям, но не как заместительная терапия. Пациенты с непереносимостью лактозы должны принимать препараты кальция (1200–1500 мг/день).
Основные положения
Дисахаридазная недостаточность (как правило, лактазная) может быть приобретенной, вторичной, реже – врожденной.
Неусвоенные дисахариды, такие как лактоза, создают осмотическую нагрузку и вызывают диарею.
Кишечные бактерии метаболизируют часть неусвоившихся дисахаридов, что сопровождается избыточным газообразованием и вздутием живота.
Проводят клиническую оценку непереносимости углеводов и подтверждают диагноз с помощью водородного дыхательного теста.
Как правило, лечение заключается в предписании диетических ограничений.