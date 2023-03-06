Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике (SIBO)

Дыхательные тесты

Количественный анализ посева аспирата содержимого тонкой кишки

Методы визуализации

Некоторые специалисты считают, что как диагностический тест можно рассматривать проведение эмпирической антибиотикотерапии. Поскольку проявления избыточного бактериального роста могут быть сходными с другими заболеваний, протекающими с синдромом мальабсорбции (например, с болезнью Крона), и побочное действие антибиотиков может усугублять симптомы диареи, предпочтительно вначале установить этиологию процесса.

(См. также the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)

Дыхательные тесты особенно водородные с глюкозой или лактулозой, рекомендуется симптоматическим пациентам для диагностики избыточного роста бактерий в тонком кишечнике (SIBO). Перед проведением дыхательных тестов пациентам рекомендуется избегать приема антибиотиков в течение 4 недель и в течение как минимум 1 недели - применения провоцирующих агентов и слабительных средств.

Положительным результатом дыхательного теста считается повышение концентрации водорода > 20 ppm по сравнению с исходным уровнем в первые 90 минут, или повышение концентрации метана > 10 ppm в любой момент во время теста (см. Рекомендации 2020 года по избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике Американского журнала гастроэнтерологии).

Стандартным методом диагностики SIBO является количественный анализ посева аспирата содержимого тонкой кишки, при котором число бактерий > 103 КОЕ/мл. Однако этот метод требует выполнения эндоскопического исследования.

Если отмечаются анатомические изменения, не связанные с хирургическими вмешательствами, для их оценки следует проводить рентгенографию верхних отделов желудочно-кишечного тракта с исследованием пассажа бария по тонкой кишке. В качестве альтернативы можно провести КТ-энтерографию или магнитно-резонансную энтерографию.