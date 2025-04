Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике (SIBO)

Наиболее распространенным симптомом СИБР является вздутие живота.

К другим симптомам относятся дискомфорт в животе, диарея и избыточное отхождение газов. В некоторых случаях диарея или стеаторея выражены значительно. (См. также the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)