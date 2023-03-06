Небольшой избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике может быть следствием изменений анатомии кишечника или нарушений моторики желудочно-кишечного тракта, а также недостатка секреции желудком соляной кислоты. При этом могут развиваться гиповитаминоз, мальабсорбция жиров, трофологическая недостаточность. Диагноз подтверждается по данным дыхательного теста или количественного культурального исследования аспирата содержимого тонкой кишки. Лечение подразумевает пероральное назначение антибиотиков.
Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике (SIBO) является расстройством мальабсорбции.
У здорового человека в проксимальной части тонкой кишки содержится < 105 бактерий/мл содержимого, преимущественно грамположительные аэробные бактерии. Достаточно низкое содержание бактерий обеспечивается нормальной перистальтической активностью, секрецией соляной кислоты, выработкой слизи, IgA и функцией илеоцекального клапана.
Этиология СИБР
Анатомические нарушения желудка и/или тонкой кишки способствуют застою содержимого и развитию избыточного бактериального роста. К состояниям, сопровождающимся анатомическими изменениями, относятся дивертикулез тонкой кишки, хирургически сформированные слепые петли, перенесенные операции на желудке (особенно при наличии приводящей петли после операции по Бильрот II), стриктуры, частичная непроходимость.
Нарушения моторики кишечника при диабетической нейропатии, системной склеродермии, амилоидозе, гипотиреозе, идиопатической кишечной псевдообструкции также изменяют бактериальный клиренс. Ахлоргидрия и идиопатические изменения моторики кишечника у пожилых людей могут быть причиной избыточного бактериального роста.
Патофизиология СИБР
Наиболее распространенные виды СИБР: стрептококки, Bacteroides, Escherichia, Lactobacillus, Klebsiella, и Aeromonas.
Избыточные бактерии потребляют питательные вещества, в том числе углеводы и витамин B12, что приводит к калорической депривации и недостаточности витамина B12. Вследствие избыточной продукции бактериями фолата дефицит этого витамина наблюдается редко. Бактерии вызывают деконъюгацию желчных кислот, что сопровождается нарушением образования мицелл и мальабсорбцией жиров. При выраженном чрезмерном росте бактерий также наблюдается повреждение слизистой оболочки тонкой кишки.
Мальабсорбция жиров и повреждение слизистой сопровождаются диареей.
Симптомы и признаки СИБР
Наиболее распространенным симптомом СИБР является вздутие живота.
К другим симптомам относятся дискомфорт в животе, диарея и избыточное отхождение газов. В некоторых случаях диарея или стеаторея выражены значительно. (См. также the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)
Диагностика СИБР
Дыхательные тесты
Количественный анализ посева аспирата содержимого тонкой кишки
Методы визуализации
Некоторые специалисты считают, что как диагностический тест можно рассматривать проведение эмпирической антибиотикотерапии. Поскольку проявления избыточного бактериального роста могут быть сходными с другими заболеваний, протекающими с синдромом мальабсорбции (например, с болезнью Крона), и побочное действие антибиотиков может усугублять симптомы диареи, предпочтительно вначале установить этиологию процесса.
(См. также the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)
Дыхательные тесты особенно водородные с глюкозой или лактулозой, рекомендуется симптоматическим пациентам для диагностики избыточного роста бактерий в тонком кишечнике (SIBO). Перед проведением дыхательных тестов пациентам рекомендуется избегать приема антибиотиков в течение 4 недель и в течение как минимум 1 недели - применения провоцирующих агентов и слабительных средств.
Положительным результатом дыхательного теста считается повышение концентрации водорода > 20 ppm по сравнению с исходным уровнем в первые 90 минут, или повышение концентрации метана > 10 ppm в любой момент во время теста (см. Рекомендации 2020 года по избыточному бактериальному росту в тонком кишечнике Американского журнала гастроэнтерологии).
Стандартным методом диагностики SIBO является количественный анализ посева аспирата содержимого тонкой кишки, при котором число бактерий > 103 КОЕ/мл. Однако этот метод требует выполнения эндоскопического исследования.
Если отмечаются анатомические изменения, не связанные с хирургическими вмешательствами, для их оценки следует проводить рентгенографию верхних отделов желудочно-кишечного тракта с исследованием пассажа бария по тонкой кишке. В качестве альтернативы можно провести КТ-энтерографию или магнитно-резонансную энтерографию.
Лечение СИБР
Антибиотики перорально (разные)
Изменения характера питания
Лечение синдрома избыточного бактериального роста проводят путем назначения пероральных антибиотиков в течение 10–14 дней, спектр действия которых распространяется на аэробные и анаэробные кишечные бактерии. Эмпирические схемы приёма лекарств включают использование одного или двух из следующего:
Амоксициллин/клавулановая кислота в дозе 500 мг 3 раза в день
Цефалексин 250 мг 4 раза в день
Триметоприм/сульфаметоксазол 160/800 мг перорально 2 раза в день
Метронидазол от 250 до 500 мг 3-4 раза в день
Рифаксимин 550 мг 3 раза в день в качестве монотерапии или в комбинации с неомицином 500 мг 2 раза в день (обычно комбинация используется, если результат метанового дыхательного теста положительный)
Ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в день
При возращении симптомов курсы лечения антибиотиками можно повторять; изменения основываются на результатах посева и данных о чувствительности. Однако смена режима антибиотикотерапии может вызывать сложности вследствие одновременного наличия многих видов бактерий.
Поскольку бактерии в просвете кишечника метаболизируют главным образом углеводы, а не жиры, предпочтительно питание со сниженным содержанием углеводов и пищевых волокон и повышенным – жиров.
Необходимо проводить лечение фоновых расстройств и восполнять дефицит нутриентов (в частности, витамина B12).
Основные положения
Изменения анатомической структуры желудка или кишечника или нарушение моторики кишечника ведет к застою содержимого желудочно-кишечного тракта и, следовательно, к развитию избыточного бактериального роста.
Бактерии деконъюгируют соли желчных кислот, вызывая мальабсорбцию жиров.
Диагноз основывается на результатах дыхательных тестов с глюкозой или лактулозой или количественном анализе посева аспирата содержимого из тонкой кишки.
При подтверждении диагноза назначают антибиотики внутрь, диету с повышенным содержанием жиров и пониженным – углеводов.
Дополнительная информация
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American Journal of Gastroenterology: Clinical guidelines for small intestinal bacterial overgrowth (2020)