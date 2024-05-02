Руминация - это одно из расстройств нейрогенной регуляции пищеварительной системы, характеризующееся (обычно непроизвольной) регургитацией небольшого количества пищи из желудка (чаще всего через 15–30 минут после еды), которая повторно пережевывается и, в большинстве случаев, снова проглатывается.
У пациентов нет симптомов тошноты или боли в животе.
Руминация часто наблюдается у детей. У взрослых ее распространенность оценить трудно, т. к. пациенты редко сообщают о ней врачу.
Этиология руминации
У пациентов с ахалазией или ценкеровским дивертикулом может происходить регургитация непереваренной пищи без тошноты. В большинстве случаев – при отсутствии этих болезней с нарушением проходимости пищевода – патофизиологические механизмы руминации малоизучены. Обратная перистальтика, наблюдающаяся у жвачных животных, не зарегистрирована у людей.
По всей вероятности, руминация – усвоенная привычка, которая может выступать как проявление расстройств пищевого поведения. У пациента формируется привычка расслаблять нижний пищеводный сфинктер и проталкивать содержимое желудка в пищевод и глотку, повышая давление в желудке путем ритмичного сокращения и расслабления диафрагмы.
Симптомы и признаки руминации
Тошнота, боль и дисфагия не наблюдаются.
В стрессовых обстоятельствах пациент может терять осторожность в сокрытии руминации. Впервые увидев у пациента данные проявления, окружающие могут направить его к врачу.
Изредка, чтобы похудеть, пациенты освобождаются от избыточного количества съеденной пищи благодаря произвольной рвоте.
Диагностика руминации
Клиническая оценка
В ряде случаев – эндоскопия и/или исследование моторики пищевода
Синдром руминации обычно распознают на основании наблюдения. При оценке психологического состояния пациента можно выявить первопричинный эмоциональный стресс.
Для исключения механической непроходимости пищевода или ценкеровского дивертикула показано проведение эндоскопии или рентгеновского исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Для исключения расстройств моторики проводят манометрию пищевода, исследования опорожнения желудка и антро-дуоденальной моторики (1).
Справочные материалы по диагностике
1. Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review. Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019. doi:10.14309/ajg.0000000000000060
Лечение руминации
Поведенческая терапия
Лечение руминации – поддерживающее Мотивированные пациенты могут хорошо реагировать на поведенческие техники (например, техники релаксации, биологической обратной связи, диафрагмального дыхания [использование диафрагмы вместо грудных мышц для дыхания)(1).
Баклофен может уменьшить симптомы, но долгосрочные данные по безопасности и эффективности ограничены.
Может быть полезна консультация психиатра.
Справочные материалы по лечению
1. Murray HB, Juarascio AS, Di Lorenzo C, et al: Diagnosis and treatment of rumination syndrome: A critical review. Am J Gastroenterol 114(4):562–578, 2019. doi:10.14309/ajg.0000000000000060