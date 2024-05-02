Синдром руминации

У пациентов с ахалазией или ценкеровским дивертикулом может происходить регургитация непереваренной пищи без тошноты. В большинстве случаев – при отсутствии этих болезней с нарушением проходимости пищевода – патофизиологические механизмы руминации малоизучены. Обратная перистальтика, наблюдающаяся у жвачных животных, не зарегистрирована у людей.

По всей вероятности, руминация – усвоенная привычка, которая может выступать как проявление расстройств пищевого поведения. У пациента формируется привычка расслаблять нижний пищеводный сфинктер и проталкивать содержимое желудка в пищевод и глотку, повышая давление в желудке путем ритмичного сокращения и расслабления диафрагмы.