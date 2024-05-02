Ощущение комка в горле

Ощущение кома в горле характеризуется ощущением образования клубка или объемного образования в горле, не связанного с глотанием, когда нет никаких образований. (См. Новообразования шеи, если присутствует новообразование).
Этиология появления ощущения комка в горле
Специфическая этиология или физиологический механизм, вызывающие ощущение кома в горле, остаются неизвестными. По данным некоторых исследований можно заключить, что этому ощущению соответствует повышенное давление в области перстневидно-глоточной мышцы (зоне верхнего пищеводного сфинктера) либо нарушение двигательной активности в подглоточном пространстве. Ощущение кома в горле может наблюдаться при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), частых глотательных движениях и высыхании глотки в состоянии тревоги и других эмоциональных нарушениях. Ощущение кома в горле не связано со стрессовыми факторами или определенным психиатрическим расстройством; оно может появляться при определенном настроении (например, в печали, при ощущении гордости); у некоторых пациентов наблюдается предрасположенность к такой реакции.
К расстройствам, которые можно спутать с ощущением комка в горле, относятся крикофарингеальные (верхние пищеводные) перегородки, симптоматический дистальный спазм пищевода, ГЭРБ, патологии скелетных мышц (например, миастения гравис, миотоническая дистрофия, воспалительная миопатия), эозинофильный эзофагит, а также объемные образования в области шеи или средостения, вызывающие сдавление пищевода.
Обследование при ощущении комка в горле
Главная цель – дифференцировать ощущение кома в горле от истинной дисфагии, которая подразумевает наличие структурного нарушения или двигательных расстройств глотки или пищевода.
Анамнез
История настоящего заболевания должна включать четкое описание симптоматики, в особенности наличия болезненного или затрудненного глотания (в т.ч., ощущения застревания пищи). Важно учитывать время появления симптомов, связь с приемом пищи или жидкости; отдельно следует проанализировать связь с эмоциональными факторами.
Оценка состояния различных систем подразумевает оценку признаков похудания (как следствие нарушенного глотания) и мышечной слабости.
Анамнез перенесенных заболеваний включает расспрос о неврологических заболеваниях, в особенности сопровождающихся мышечной слабостью.
Объективное обследование
Необходимо пальпировать шею и дно ротовой полости для исключения объемных образований. Проводят осмотр ротоглотки (в т.ч. с помощью непосредственной ларингоскопии). Необходимо оценить процесс глотания (воды и твердой пищи – крекеров). Проводят неврологическое исследование, особенное внимание уделяя двигательной функции.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
боль в области шеи или в горле;
Снижение веса
Внезапное развитие тремора
боль, поперхивание, затруднения глотания;
срыгивание;
Мышечная слабость
пальпируемое или видимое объемное образование;
прогрессирование симптомов
Интерпретация результатов
При отсутствии у пациента таких симптомов, как боль, нарушение глотания, чувство застревания пищи в глотке, и при отсутствии патологических изменений по данным физикального исследования можно говорить о наличии ощущения кома в горле. Обнаружение симптомов тревоги или изменений при физикальном исследовании дает основания предполагать наличие дисфагии, связанной с обструкцией или двигательными нарушениями. Длительно сохраняющиеся симптомы, которые появляются при неразрешающихся или носящих патологический характер симптомах и которые могут исчезать при плаче, дают основания говорить об ощущении кома в горле.
Обследование
Не должны проходить обследование пациенты с диагностированными типичными ощущениями «комка в горле».
При неясном диагнозе либо когда врач не может полноценно осмотреть глотку, проводится обследование, как при дисфагии. Стандартные исследования включают оценку функции глотания, простую или видеоэзофагографию (видеоисследование с помощью бариевой взвеси), оценку времени глотания, рентгенографию органов грудной клетки и пищеводную манометрию.
Лечение ощущения комка в горле
Лечение ощущения комка в горле заключается в успокоении пациента и сочувственном к нему отношении. Ни один из лекарственных препаратов не обладает доказанной эффективностью в лечении данного состояния.
Необходимо проводить соотвествующее лечение фоновых расстройств – депрессии, тревоги, поведенческих расстройств; при необходимости следует обратиться за консультацией психиатра. Иногда полезно обратить внимание пациента на связь эмоционального состояния и появления симптомов.
Основные положения
Симптомы комка в горле не связаны с глотанием.
Проведения специального обследования не требуется в случаях, если симптомы не связаны с глотанием, при физикальном исследовании патологические изменения не выявлены и отсутствуют тревожные симптомы.