Ощущение комка в горле

Лечение ощущения комка в горле заключается в успокоении пациента и сочувственном к нему отношении. Ни один из лекарственных препаратов не обладает доказанной эффективностью в лечении данного состояния.

Необходимо проводить соотвествующее лечение фоновых расстройств – депрессии, тревоги, поведенческих расстройств; при необходимости следует обратиться за консультацией психиатра. Иногда полезно обратить внимание пациента на связь эмоционального состояния и появления симптомов.