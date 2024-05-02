Икота обусловлена повторными непроизвольными спазмами диафрагмы с последующим быстрым смыканием голосовой щели, что препятствует притоку воздуха и вызывает появление характерного звука. Нередко возникают эпизоды преходящей икоты. Персистирующая (> 2 дней) и длительно сохраняющаяся (> 1 месяца) икота в практике встречаются редко, однако причиняет существенный дискомфорт пациенту.
Этиология икоты
Икота – результат раздражения афферентных и эфферентных волокон диафрагмального нерва или центров, контролирующих функцию дыхательных мышц, особенно диафрагмы, в продолговатом мозге. Икота чаще встречается у мужчин.
Причина появления икоты в большинстве случаев остается неизвестной, однако преходящие эпизоды икоты часто связаны со следующими факторами:
растяжением желудка,
Употреблением алкоголя
проглатыванием горячих или раздражающих веществ
Упорная и некупируемая икота имеет множество причин (см. таблицу Некоторые причины некупируемой икоты).
Некоторые причины длительно сохраняющейся икоты
Категория
Примеры
Пищеводные
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Абдоминальные
Хирургическое вмешательство на брюшной полости
Заболевания кишечника
Желчнокаменная болезнь
Беременность
Торакальный
Диафрагмальный плеврит
Торакальные операции
Другое
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Опухоли или инсульты задней черепной ямки
Уремия
Обследование при икоте
Анамнез
История настоящего заболевания подразумевает оценку продолжительности икоты, применявшиеся лекарства, связь возникновения икоты с перенесенными заболеваниями или хирургическими вмешательствами.
Оценка состояния различных систем помогает выявить другие отклонения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как проявления гастроэзофагеального рефлюкса и нарушения глотания; симптомы, характерные для патологии органов грудной клетки, – кашель, боль в грудной клетке, а также неврологические изменения.
В анамнезе перенесенных заболеваний следует уточнить информацию о наличии уже диагностированных заболеваниях ЖКТ и неврологических расстройствах, а также подробности об употреблении алкоголя.
Объективное обследование
Осмотр, как правило, не дает существенной информации, однако следует целенаправленно искать признаки хронического заболевания (например, кахексии). Важно провести полноценное неврологическое исследование.
Тревожные симптомы
Следует обратить особое внимание на:
Неврологические симптомы или проявления
Интерпретация результатов
Лишь небольшое число проявлений носит специфический характер. Икота, наблюдающаяся после употребления алкоголя или хирургических вмешательств, наиболее вероятно связана именно с этими факторами. Другие возможные причины (см. таблицу Некоторые причины некупируемой икоты) многочисленны и редко являются причиной икоты.
Обследование
При остро возникшей икоте, если обычный сбор анамнеза и физикальное исследование не выявили каких-то существенных изменений, обычно специального обследования не требуется. При выявлении отклонений проводится соответствующее обследование.
Пациентам при длительно сохраняющейся икоте и отсутствии ее явной причины необходимо провести обследование, включающее анализ сыворотки крови на электролиты, азот мочевины и креатинин, а также сделать рентгенографию органов грудной клетки и ЭКГ. Решают вопрос о проведении эндоскопии верхних отделов ЖКТ и мониторинга рН в пищеводе. Если эти исследования не дали результатов, возможно проведение МРТ головного мозга и КТ грудной клетки.
Лечение икоты
Проводится лечение выявленных заболеваний (например, при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни назначают ИПП, при стриктуре пищевода проводят дилатацию).
Для облегчения симптомов могут быть испробованы некоторые простые физические приемы, но они могут быть неэффективными и не имеют надежных доказательств для их использования. Например, PaCO2 может быть увеличен, а диафрагмальная активность может быть подавлена серией глубоких задержек дыхания или глубокими вдохами и выдохами в бумажный пакет. (ВНИМАНИЕ: Пластиковые пакеты могут прилипать к ноздрям и не рекомендуются к использованию). Может помочь стимуляция блуждающего нерва путем раздражения глотки (с помощью проглатывания сухого хлеба, кусочка сахара или кусочка льда, вытягивания языка, стимуляции рвотного рефлекса). Существуют и другие народные средства.
Персистирующая икота часто не поддается лечению (1). Много лекарственных средств применялось эпизодически. В части случаев эффективен баклофен – агонист гамма-аминомасляной кислоты. К другим пероральным препаратам относится хлорпромазин, метоклопрамид и различные противосудорожные препараты (например, габапентин). Кроме того, можно провести эмпирический пробный курс ИПП. При выраженных симптомах назначают хлорпромазин внутримышечно или внутривенно.
При некупируемой икоте можно провести блокаду диафрагмального нерва малыми дозами 0,5%-ного раствора прокаина, при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать угнетение дыхания и пневмоторакс. Даже проведение двусторонней френикотомии не во всех случаях позволяет добиться излечения.
Справочные материалы по лечению
1. Reichenbach ZW, Piech GM, Malik Z. Chronic Hiccups. Curr Treat Options Gastroenterol. 2020;18(1):43-59. Published 2020 Jan 23. doi:10.1007/s11938-020-00273-3
Основные положения
Причина чаще остается неизвестной.
В редких случаях может наблюдаться серьезное заболевание.
Обследование в большинстве случаев не дает нужной информации, его целесообразно проводить при длительно сохраняющейся икоте.
Существуют множество средств с ограниченной эффективностью, но ни одно из них не имеет явного превосходства.