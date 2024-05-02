Проводится лечение выявленных заболеваний (например, при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни назначают ИПП, при стриктуре пищевода проводят дилатацию).

Для облегчения симптомов могут быть испробованы некоторые простые физические приемы, но они могут быть неэффективными и не имеют надежных доказательств для их использования. Например, PaCO2 может быть увеличен, а диафрагмальная активность может быть подавлена серией глубоких задержек дыхания или глубокими вдохами и выдохами в бумажный пакет. (ВНИМАНИЕ: Пластиковые пакеты могут прилипать к ноздрям и не рекомендуются к использованию). Может помочь стимуляция блуждающего нерва путем раздражения глотки (с помощью проглатывания сухого хлеба, кусочка сахара или кусочка льда, вытягивания языка, стимуляции рвотного рефлекса). Существуют и другие народные средства.

Персистирующая икота часто не поддается лечению (1). Много лекарственных средств применялось эпизодически. В части случаев эффективен баклофен – агонист гамма-аминомасляной кислоты. К другим пероральным препаратам относится хлорпромазин, метоклопрамид и различные противосудорожные препараты (например, габапентин). Кроме того, можно провести эмпирический пробный курс ИПП. При выраженных симптомах назначают хлорпромазин внутримышечно или внутривенно.

При некупируемой икоте можно провести блокаду диафрагмального нерва малыми дозами 0,5%-ного раствора прокаина, при этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не спровоцировать угнетение дыхания и пневмоторакс. Даже проведение двусторонней френикотомии не во всех случаях позволяет добиться излечения.