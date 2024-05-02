Анамнез настоящего заболевания помогает прояснить тип клинических проявлений и уточнить, носят ли они острый, хронический или рецидивирующий характер. Кроме того, можно установить время, частоту рецидивов, имеются ли затруднения глотания, связь симптомов с приемом пищи или лекарств. Анализируют факторы, вызывающие нарастание симптоматики (в особенности физическую активность, определенные виды пищи, употребление алкоголя) или облегчающие ее (в особенности прием пищи или антацидов).

Оценка состояния различных систем позволяет выявить сопутствующие проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как снижение аппетита, тошнота, рвота, рвота с примесью крови, похудание, стул с примесью крови или мелена. Важно также обратить внимание на одышку и избыточное потоотделение.

Анамнез перенесенных заболеваний подразумевает учет заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы с уже установленными диагнозами, факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии), результатов предшествующих обследований и проведенных курсов лечения. Необходимо проанализировать, какие лекарства принимает пациент, употребляет ли он наркотики и алкоголь.