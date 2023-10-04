MUTYH-ассоциированный полипоз – редкое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, составляющее < 1% всех случаев колоректального рака. Проявления аналогичны таковым при других формах колоректальных полипов или рака. Диагностика осуществляется при помощи генетического тестирования. Пациентов с помощью колоноскопии и скрининга необходимо наблюдать на предмет возникновения опухолей другой локализации, в особенности опухолей желудка и двенадцатиперстной кишки, щитовидной железы, мочевого пузыря, яичников и кожи. Лечение - эндоскопическое удаление или иногда хирургическое вмешательство.

MUTYH-ассоциированный полипоз вызван герминативными мутациями в гене MUTYH, гене эксцизионной репарации оснований ДНК. Наиболее распространенными вариантами являются Y179C и G396D (1). Пострадавшие пациенты являются гомозиготами или составными гетерозиготами. Около 1% населения имеет одну из мутаций (2)

Пострадавшие пациенты в возрасте от 60 до 70 лет обычно имеют многочисленные полипы толстой кишки, и у более половины из них развивается колоректальный рак. Нарушение наблюдается у 7-40% пациентов с > 10 аденомами (1).

В дополнение к раку толстой кишки больные подвергаются повышенному риску возникновения гастродуоденальных аденом, остеом, десмоидных опухолей, фенотипа Мьюир-Торре с опухолями сальных желез и врожденной гипертрофией пигментного эпителия сетчатки (также наблюдается у пациентов с семейным аденоматозным полипозом). Люди с этим нарушением также подвержены риску развития рака яичников, мочевого пузыря, щитовидной железы и кожи.

MUTYH-ассоциированный полипоз вызывает симптомы и признаки, сходные с таковыми при полипах толстой кишки или колоректальном раке, при этом применяются одинаковые диагностика и лечение опухолей.

Общие справочные материалы 1. Sieber OM, Lipton L, Crabtree M, et al: Multiple colorectal adenomas, classic adenomatous polyposis, and germ-line mutations in MYH. N Engl J Med 348:791–799, 2003. doi: 10.1056/NEJMoa025283 2. Cleary SP, Cotterchio M, Jenkins MA, et al: Germline MutY human homologue mutations and colorectal cancer: A multisite case-control study. Gastroenterology 136(4):1251-1260, 2009. doi: 10.1053/j.gastro.2008.12.050

Диагностика MUTYH-ассоциированного полипоза Генетические тесты Для постановки диагноза необходимо генетическое тестирование. Исследование MUTYH гена у супруга пострадавшего пациента может быть экономически оправданным; если супруг является гетерозиготным, их дети должны пройти генетическое тестирование на это нарушение. Скрининг Пациенты с этим нарушением должны проходить контрольную колоноскопию каждые 1-2 года, начиная с 25-30 лет. Начиная с 30-35 лет должна проводиться верхняя эндоскопия. Частота этого исследования зависит от наличия гастродуоденальных полипов. Полипы фундальной железы необходимо биоптировать на предмет дисплазии. Также рекомендуется ежегодный скрининг щитовидной железы с помощью физикального обследования и ультрасонографии. Пациенты также часто проходят наблюдение для выявления рака яичников, мочевого пузыря и кожи; тем не менее не существует консенсусных руководств, которые бы указывали на конкретную их частоту. Моноаллельным носителям скрининг колоректального рака с помощью колоноскопии проводят каждые 5 лет, начиная с 40 лет (аналогично людям, имеющим родственника первой степени родства с колоректальным раком).

Лечение MUTYH-ассоциированного полипоза Эндоскопическое удаление

Иногда хирургическая резекция Основным методом лечения MUTYH-ассоциированного полипоза являются эндоскопические вмешательства (например, полипэктомия, резекция слизистой оболочки). Хирургическая резекция необходима, при наличии рака или при слишком большой массе полипов. Вариантами хирургического вмешательства являются частичная, промежуточная или полная колэктомия, в зависимости от степени и тяжести заболевания.