Скрининг при подозрении на колоректальный рак

Для пациентов среднего риска, скрининг на колоректальный рак должен начинаться в возрасте 45 лет и осуществляться до возраста 75 лет. Для взрослых в возрасте от 76 до 85 лет решение о необходимости скрининга на КРР должно приниматься индивидуально, с учетом общего состояния здоровья пациента и результатов предыдущих скринингов (см. также Рекомендации по скринингу колоректального рака, принятые в 2021 году Профилактической службой США [USPSTF] и клинические рекомендации от 2021 года по скринингу колоректального рака от Американской коллегии гастроэнтерологов [АКГ], а также см. таблицу Рекомендации по скринингу колоректального рака Американской коллегии гастроэнтерологов (АКГ) и рекомендации Профилактической службы США (USPSTF)).

Существует несколько вариантов скрининга для КРР, в том числе

Колоноскопия каждые 10 лет

Фекальный тест на скрытую кровь ежегодно (фекальные иммунохимические тесты [ФИТ] предпочтительно)

Гибкая ректороманоскопия каждые 5 лет (каждые 10 лет, если проводится совместно с ФИТ)

КТ-колонография каждые 5 лет

Фекальный ДНК тест в комбинации с ФИТ хотя бы каждые 3 года

В разработанных в 2021 году Американской коллегией гастроэнтерологов (ACG) Рекомендациях по скринингу колоректального рака рекомендуется в качестве предпочитаемых методов скрининга проводить каждые 10 лет ежегодно колоноскопию или иммунохимический тест кала (FIT).

Золотым стандартом скрининговых тестов считается колоноскопия. Альтернативные скрининговые тесты на КРР для пациентов, которые избегают колоноскопии, и для тех, кто имеет финансовые затруднения для ее проведения, а также тех, для кого необходимость повторного тестирования с FIT проблематична. Пациенты, у которых в семейном анамнезе присутствует родственник 1-й степени родства с колоректальным раком, диагностированным до 60 лет, должны проходить колоноскопию каждые 5 лет, начиная с возраста 40 лет или за 10 лет до того возраста, когда родственник был диагностирован, в зависимости от того, что наступит раньше. Скрининг у пациентов с высоким риском (например, с язвенным колитом) различается в зависимости от фоновой патологии.

Фекальные иммунохимические тесты на кровь более чувствительны и специфичны для человеческой крови, чем более ранние анализы кала на основе гвайака, на которые могут влиять многие вещества пищевого происхождения. Тем не менее, положительный тест на кровь может возникнуть в результате доброкачественных заболеваний (например, язв, дивертикулеза), а отрицательный тест не исключает возможность рака, поскольку раковые образования не кровоточат непрерывно. Приемлемой альтернативой могут быть более новые высокочувствительные анализы кала на скрытую кровь (гваяковая проба).

Тестирование фекальной ДНК обнаруживает мутации ДНК и маркеры метилирования, выделяемые из опухоли толстой кишки. Тест обычно сочетается с фекальным иммунохимическим тестом (ФИТ), и комбинированный тест одобрен в качестве скрининга пациентов со средним уровнем риска. Пациентам с положительным результатом многоцелевого анализа ДНК кала (FIT-DNA) необходимо провести повторную колоноскопию в течение 6 месяцев, чтобы уменьшить риск пропустить прогрессирующий рак толстой кишки. Почти 10–15% пациентов с положительным результатом анализа ДНК кала имеют нормальную картину при колоноскопии; таким пациентам нужно повторно пройти ДНК-тест кала в течение года или колоноскопию в течение 3 лет. Если эти тесты отрицательные, они могут вернуться к графику скрининга используемого при среднем риске рака толстой кишки.

КТ-колонография(виртуальная колоноскопия) позволяет получать изображения толстой кишки в режиме 2D и 3D с помощью мультидетекторной КТ и при двойном контрастировании кишки путем введения контраста и газа. Изображения высокого разрешения, полученные в режиме 3D, приближаются по информативности к эндоскопическому исследованию, отсюда и название метода. КТ-колонография – перспективный метод скрининга при наличии противопоказаний к эндоскопии или отказе от ее проведения, однако обладает более низкой чувствительностью и зависит от опыта рентгенолога. При данном исследовании нет необходимости в проведении седации, но требуется тщательная подготовка кишечника; растяжение газом может вызвать неприятные ощущения. Дополнительно, в отличие от оптической колоноскопии, при диагностической процедуре невозможно провести биопсию из мест поражения.

Видео-капсульная эндоскопия толстой кишки имеет много технических проблем и не является предпочтительной, однако иногда считается приемлемым альтернативным скрининговым тестом.

Анализы крови (например, анализ на септин 9) были одобрены для скрининга пациентов со средним риском, но не используются широко из-за их недостаточной чувствительности; они не рекомендуются клиническим руководством от Американской коллегии гастроэнтерологов.