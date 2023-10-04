Выделяют следующие факторы риска развития рака желудка:

Инфицирование Helicobacter pylori (когда это связано с обширной кишечной метаплазией желудка)

Аутоиммунный атрофический гастрит

Курение (курильщики могут иметь плохой ответ на лечение)

Полипы желудка

Генетические факторы

Роль факторов питания в качестве факторов риска не доказана; однако Международное сообщество ВОЗ по изучению рака сообщило о связи между употреблением в пищу обработанного мяса и раком желудка (1).

Полипы желудка могут выступать как предраковые изменения. Воспалительные полипы могут развиться при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), фовеолярные полипы дна желудка нередко встречаются у пациентов, принимающих ингибиторы протонной помпы. Наибольший риск перерождения в рак, хотя и редко, несут аденоматозные полипы – в особенности множественные. Риск развития рака особенно высок, если аденоматозный полип имеет диаметр > 2 см или характеризуется ворсинчатой структурой.

Факторами риска также являются различные генетические факторы. Наследственный диффузный рак желудка связан с мутацией в гене cadherin 1 (CDH1) и ему не предшествуют никакие поражения слизистой. Эта мутация является аутосомно-доминантным признаком с высокой пенетрантностью. У лиц с такой мутацией рак желудка обычно развивается в раннем возрасте (в среднем в 38 лет), а риск развития рака желудка в течение жизни составляет около 80% (2). Женщины с этой патологией также входят в группу высокого риска возникновения долькового рака молочной железы. Пациенты с диффузным раком желудка и/или дольковым раком молочной железы у нескольких членов семьи, особенно если они были диагностированы в возрасте до 50 лет, должны быть направлены на генетическое консультирование и исследование. Профилактическую гастрэктомию в возрасте от 18 до 40 лет следует рекомендовать всем бессимптомным носителям мутации CDH1 (3). Женщинам с мутацией CDH1, начиная с 30-летнего возраста, также рекомендуется ежегодный контроль рака молочных желез с проведением МРТ (4). Имеются сообщения о случаях колоректального рака у носителей мутации гена CDH1. Данных недостаточно, чтобы рекомендовать скрининг рака толстой кишки всем носителям или их семьям; однако если рак толстой кишки был диагностирован у носителя, члены его семьи должны проводить скрининг рака толстой кишки начиная с 40 лет или в возрасте на 10 лет моложе, чем когда был диагностирован самый молодой член семьи (4). Другие генетические синдромы, предрасполагающие к раку желудка, включают семейный аденоматозный полипоз, синдром Линча, синдром ювенильного полипоза и синдром Пейтца-Егерса.